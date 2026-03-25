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Actualización iOS 26.4: Apple sorprende con playlists inteligentes y más emojis

Uno de los cambios más destacados está en Apple Music, que ahora presenta un diseño renovado tanto para los álbumes como para las listas de reproducción

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Mano sosteniendo un iPhone con la pantalla mostrando el número 26.4 sobre fondo desenfocado.
iOS 26.4 está disponible para una amplia gama de modelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha lanzado iOS 26.4, una de las actualizaciones más relevantes para iPhone en los últimos meses. Los dispositivos compatibles ya pueden acceder a esta versión, que se centra en potenciar la experiencia de usuario con novedades en Apple Music y la llegada de nuevos emojis exclusivos.

Aunque la interfaz principal se mantiene, la actualización introduce funciones que solo podrán disfrutar quienes instalen iOS 26.4, marcando así una diferencia notable en el ecosistema de Apple.

Novedades en Apple Music y emojis exclusivos en iOS 26.4

Uno de los cambios más destacados llega a Apple Music. La aplicación renueva el diseño de álbumes y listas de reproducción, adaptando el fondo de la app al color de la portada.

Apple Music
La aplicación de música de Apple presenta una apariencia renovada en la sección de álbumes y en las listas de reproducción. (Bloomberg)

Además, ahora muestra los conciertos próximos de tus artistas favoritos e incorpora la función Playlist Playground, que permite crear listas de reproducción personalizadas a partir de descripciones de texto.

Es suficiente con escribir una idea, como “música para levantar el ánimo”, y Apple Music generará automáticamente una playlist adaptada, con la posibilidad de añadir más indicaciones para personalizar el resultado.

Otra gran novedad son los nuevos emojis, exclusivos de iOS 26.4. Solo los usuarios que actualicen podrán ver y usar estos símbolos, entre los que destaca la “cara distorsionada”, un cofre del tesoro, un trombón, una roca, una orca y otros más. Esta exclusividad resalta la importancia de mantener el dispositivo actualizado para acceder a las últimas funciones visuales y comunicativas.

Una filtración revela las novedades que presentaría el sistema operativo iOS 26.4 y iOS 27.
La actualización introduce funciones que solo podrán disfrutar quienes instalen iOS 26.4. (Imagen ilustrativa)

Otras mejoras de iOS 26.4 y dispositivos compatibles

La actualización trae también otras funciones útiles. El reconocimiento de música sin conexión permite identificar canciones con Shazam desde el centro de control, incluso sin internet, mostrando los resultados al reconectarse.

La app Podcast ahora soporta podcasts de vídeo, y la Protección de dispositivos robados se activa por defecto, impidiendo que ladrones desbloqueen el iPhone con el código de acceso. Además, la galería de fondos de pantalla recibe un rediseño en forma de lista y el teclado experimenta una mejora en la latencia, logrando animaciones más rápidas y fluidas.

iOS 26.4 está disponible para una amplia gama de modelos, desde el iPhone 11 hasta los más recientes iPhone 17 y SE de tercera generación.

iOS 26.4 ya se puede instalar en modelos desde el iPhone 11 hasta el iPhone 17. REUTERS/Ann Wang
iOS 26.4 ya se puede instalar en modelos desde el iPhone 11 hasta el iPhone 17. REUTERS/Ann Wang
  • iPhone 17 Pro Max
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  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (3ª generación 2022)
  • iPhone SE (2ª generación 2020)

Para actualizar, basta con ir a Ajustes > General > Actualizaciones de software y seleccionar ‘Descargar e instalar’, asegurando primero suficiente espacio y al menos un 50% de batería.

El sistema de anuncios permitiría que marcas y comercios compitan por mayor visibilidad en los resultados de Apple Maps. REUTERS/Dado Ruvic
El sistema de anuncios permitiría que marcas y comercios compitan por mayor visibilidad en los resultados de Apple Maps. REUTERS/Dado Ruvic

Apple Maps tendría anuncios

Apple estaría próxima a incorporar anuncios en su app Maps, una medida enfocada en potenciar los ingresos provenientes de sus servicios digitales. De acuerdo con Bloomberg, la aparición de publicidad podría ser inminente, lo que supondría un cambio importante en la experiencia de búsqueda tanto en iPhone como en otros dispositivos Apple y la versión web.

El sistema de anuncios permitiría que marcas y comercios compitan por mayor visibilidad en los resultados, siguiendo el modelo de subasta ya visto en plataformas como Google Maps y Yelp. Por ejemplo, un restaurante podrá pagar para que su anuncio se muestre en la parte superior si un usuario busca términos como “sushi”.

Este mecanismo colocaría a los anunciantes que pujen más alto en posiciones destacadas, lo que incrementaría su exposición frente a potenciales clientes.

El despliegue de esta estrategia publicitaria en Apple Maps podría ocurrir en breve y se enmarca en los esfuerzos de Apple por diversificar y robustecer sus ingresos, aprovechando la amplia base de usuarios activos en sus servicios.

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