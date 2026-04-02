Medio siglo de Apple: innovación, retos en IA y un futuro bajo el mando de Tim Cook

Tim Cook, al frente de la compañía desde 2011 tras el fallecimiento de Steve Jobs, ha reafirmado su compromiso con el legado y la innovación. (Composición Infobae: REUTERS/Aly Song / EFE/Monica M. Davey)

Apple celebra medio siglo de historia convertido en un referente mundial de innovación tecnológica. La compañía, que nació en 1976 en un garaje californiano, marca 50 años de transformaciones profundas en la relación entre personas y tecnología, mientras afronta el reto de posicionarse en la carrera por la inteligencia artificial tras décadas de éxitos en productos y servicios.

Bajo el lema “50 Years of Thinking Different”, la firma conmemora su aniversario con eventos globales y la mirada puesta en el futuro, liderada por Tim Cook.

Apple: de un garaje en California a un imperio global de tecnología

El recorrido de Apple comenzó con la visión de Steve Jobs y Steve Wozniak, quienes financiaron su primer ordenador personal vendiendo una furgoneta Volkswagen.

Apple celebra medio siglo de historia convertido en un referente mundial de innovación tecnológica. REUTERS/Brendan McDermid

Desde entonces, la empresa ha evolucionado hasta gestionar una infraestructura tecnológica con más de 2.350 millones de dispositivos activos en todo el mundo, según datos revelados por Tim Cook, director ejecutivo, durante el primer trimestre fiscal de 2025.

A lo largo de cinco décadas, Apple ha impulsado hitos que transformaron industrias enteras. El Macintosh de 1984 acercó la informática personal a millones; el iPod revolucionó el consumo musical en 2001; y el iPhone, lanzado en 2007, marcó el inicio de la era de las aplicaciones móviles, modificando para siempre la manera en que las personas interactúan con la tecnología.

Tim Cook y la visión de futuro: liderazgo y nuevos productos

Tim Cook, al frente de la compañía desde 2011 tras el fallecimiento de Steve Jobs, ha reafirmado su compromiso con el legado y la innovación. En una carta conmemorativa, Cook subraya que el objetivo de Apple continúa siendo “construir el mañana más que recordar el ayer”.

Steve Jobs abandonó la universidad a los seis meses porque no quería seguir gastando los ahorros de sus padres adoptivos. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES)

Es menester señalar que el ejecutivo enfatiza que la innovación parte de quienes imaginan caminos alternativos y mejores formas de hacer las cosas.

Entre los productos más recientes, destacan el Apple Vision Pro y la apuesta por la denominada Apple Intelligence. No obstante, estas iniciativas aún no logran conquistar plenamente al público ni consolidarse tecnológicamente al nivel de los éxitos anteriores.

A pesar de rumores sobre un posible relevo en la cúpula, Cook ha confirmado que no planea retirarse y mantiene la dirección de la empresa a sus 65 años. “No puedo imaginarme la vida sin Apple”, declaró en una entrevista con ‘Good Morning America’.

El actual consejero delegado, Tim Cook, asumió el liderazgo de la compañía en 2011, tras el fallecimiento de Steve Jobs. (Europa Press)

Celebraciones globales de Apple

El aniversario número 50 de Apple ha sido celebrado con eventos de alto perfil en ciudades estratégicas. En Nueva York, la tienda Grand Central fue escenario de una actuación especial de Alicia Keys.

Mientras tanto, en China, Tim Cook presidió actos en Chengdu y Pekín, resaltando la relevancia del gigante asiático como base productiva y principal fuente de la cadena de suministro de la empresa, pese a los recientes movimientos de diversificación hacia India.

Transición y desafíos

Apple vive una etapa de transición. Hace dos años detuvo el desarrollo del Project Titan, su ambicioso y secreto proyecto de vehículo eléctrico autónomo, tras una década de trabajo. Actualmente, el enfoque está puesto en la inteligencia artificial, donde la empresa busca recuperar terreno frente a rivales como Google.

Una de las características más cuestionables de Siri a lo largo de los años es su dependencia extrema a derivarte a resultados web. (Europa Press)

Ante las críticas por el retraso en sus funciones de IA, Apple ha respondido con nuevas alianzas y el desarrollo de dispositivos inéditos. Entre estos, destaca un posible pin portátil con inteligencia artificial, equipado con cámaras y micrófonos, pero sin pantalla.

Se prevé que este producto salga al mercado el próximo año, con una producción inicial estimada en 20 millones de unidades, según reporta la prensa especializada.

En el mismo sector, OpenAI —creadora de ChatGPT— también desarrolla un dispositivo de IA similar, tras la adquisición de io Products, una startup liderada por el exdiseñador de Apple, Jony Ive.

La nueva serie iPhone 17 de Apple en exhibición en una Apple Store en Taipéi. REUTERS/Ann Wang

En el plano económico, Apple cerró el ejercicio 2025 con ingresos récord de 416.000 millones de dólares. Sin embargo, la compañía enfrenta un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La Comisión Europea mantiene una vigilancia estricta sobre sus prácticas comerciales y el ecosistema de la App Store, lo que ha forzado a la firma a modificar su modelo de negocio para cumplir con las normativas de competencia.

Así, Apple conmemora su 50 aniversario en medio de celebraciones globales, desafíos regulatorios y un escenario de transformación marcado por la inteligencia artificial y la búsqueda constante de innovación.