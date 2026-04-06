Biobots hechos con células humanas: el experimento que abre un nuevo capítulo en la inteligencia artificial

La creación de neurobots con neuronas humanas marca un hito en la integración entre biotecnología y robótica avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de neurobots con células vivas y neuronas humanas marcaría un punto de inflexión en la convergencia entre biotecnología y robótica avanzada. Un equipo de la Universidad de Harvard y la Universidad de Tufts ha logrado ensamblar pequeños robots biológicos en los que neuronas humanas cultivadas en laboratorio se integran a cuerpos sintéticos, estableciendo un puente experimental entre biología y robótica.

Si bien estas investigaciones avanzan rápidamente, los estudios publicados hasta el momento, como los realizados por Tufts y Harvard, han desarrollado biobots a partir de células humanas que pueden interactuar y estimular neuronas, pero no integran redes neuronales humanas completas como sistema nervioso funcional.

Según la revista científica Muy Interesante, estos neurobots constituyen una plataforma inédita donde la materia biológica y los dispositivos artificiales desafían las fronteras de la robótica tradicional.

El desarrollo de estos robots comenzó con la obtención de células de piel humana, transformadas mediante reprogramación celular en neuronas funcionales. Las neuronas se depositaron sobre microestructuras sintéticas diseñadas para ser soporte biocompatible, permitiendo la interacción y actividad de las células vivas con el entorno artificial.

La integración precisa de células humanas y materiales tecnológicos, lograda en este proceso, confirma que los neurobots existen y funcionan como estructuras híbridas experimentales.

Durante la fabricación, las neuronas se acomodaron cuidadosamente en los soportes para asegurar su supervivencia y comunicación efectiva. Los investigadores observaron que, al poco tiempo, las células establecían conexiones espontáneas, formando redes neuronales activas dentro del cuerpo artificial. El uso de técnicas avanzadas de bioingeniería fue fundamental para sostener la vitalidad y funcionalidad de las células durante el experimento.

Investigadores de Harvard y Tufts ensamblan pequeños robots biológicos utilizando células humanas cultivadas en laboratorio sobre cuerpos sintéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso y ensamblaje de neurobots

El ensamblaje de los neurobots requirió no solo la integración de las neuronas de origen humano, sino también el diseño de un entorno sintético propicio para su autoorganización. Las células nerviosas mantuvieron su actividad y comenzaron a interactuar, evidenciando que la base biológica podía responder y adaptarse a un soporte no natural.

Ambas universidades implementaron registros eléctricos y técnicas de imagen para monitorear en tiempo real la adaptación y funcionamiento de las células, demostrando su viabilidad fuera del cuerpo humano habitual.

Los investigadores señalaron que el éxito del ensamblaje radica en la selección de materiales biocompatibles y en la capacidad de las neuronas reprogramadas para sobrevivir y conectarse en el entorno diseñado.

La observación detallada reveló el establecimiento autónomo de conexiones entre neuronas, que generaron patrones comunicativos análogos a los observados en tejidos vivos, reforzando la posibilidad de circuitos biológicos funcionales en sistemas híbridos.

El ensamblaje exitoso de neurobots depende del uso de materiales biocompatibles y la adaptación de células nerviosas en entornos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoorganización y plasticidad neuronal

Un descubrimiento fundamental fue la capacidad de autoorganización de las neuronas humanas dentro de los cuerpos sintéticos. Al integrarse en estos, las células nerviosas formaron redes complejas similares a las del cerebro en desarrollo natural. La documentación en tiempo real evidenció respuestas entre neuronas ante determinados estímulos, en ausencia de estructuras biológicas clásicas.

La autoorganización indica que las redes neuronales pueden surgir en cuerpos artificiales si el soporte y la nutrición celular son adecuados. El hecho resulta inesperado porque demuestra que las instrucciones internas de las neuronas permiten la formación de organizaciones funcionales incluso sin el entorno biológico original, lo que cuestiona límites anteriormente aceptados.

Esta capacidad se considera expresión de una alta plasticidad celular: las células responden, se adaptan y reorganizan, ya que su arquitectura interna conserva mecanismos evolutivos capaces de operar en medios no naturales.

Las células integradas en cuerpos sintéticos pueden autoorganizarse y crear redes complejas similares a las del cerebro en desarrollo natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hallazgos genéticos e implicaciones

El análisis genético de los neurobots reveló un dato inesperado: pese a no contar con órganos visuales, algunas neuronas activaron genes vinculados al desarrollo de la visión. Este resultado sorprende porque confirma que, incluso sin estímulos visuales directos ni la presencia de ojos, las neuronas pueden expresar genes asociados a funciones biológicas completas. Esto pone en evidencia la persistencia de una “memoria genética” activa en las neuronas reprogramadas.

La activación de estos genes resalta una alta plasticidad celular, entendida como la capacidad de las neuronas para adaptarse y expresar funciones propias de complejos sistemas biológicos fuera de su contexto usual. El equipo científico indicó que este fenómeno contribuye a entender cómo las células nerviosas pueden retener y desplegar información genética básica en ambientes diversos.

Los neurobots mantienen actividad eléctrica funcional, respondiendo a estímulos y simulando procesos cognitivos presentes en tejidos nerviosos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones médicas y futuro del campo

Los experimentos de validación confirmaron que las neuronas integradas en los neurobots no solo sobreviven, sino que mantienen actividad eléctrica funcional. A través de registros electrofisiológicos, los investigadores comprobaron que las células respondían a estímulos y producían señales eléctricas comparables a las observadas en tejidos nerviosos convencionales. Dicha actividad es esencial para la comunicación intracelular y constituye la base de los procesos cognitivos y sensoriales.

El funcionamiento autónomo de las células neuronales en los neurobots abre la puerta a plataformas para estudiar enfermedades neurológicas, probar fármacos y diseñar prótesis inteligentes capaces de integrar células vivas. La incorporación de sistemas híbridos que combinan neuronas humanas y materiales artificiales podría conducir al desarrollo de nuevas formas de inteligencia sintética y aplicaciones en inteligencia artificial, donde la biología suma flexibilidad y capacidad de adaptación más allá de la programación informática.

El avance de esta disciplina dependerá de la posibilidad de comprender y potenciar la autoorganización y plasticidad que presentan los neurobots desarrollados en Harvard y Tufts.