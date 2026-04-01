Tecno

Qué tan buena idea es tener un proyector en casa: mi experiencia entre películas, karaoke y videojuegos

Lifestudio Pop busca romper la idea de que los proyectores son solo para oficinas y colegios: así fue la experiencia real de uso en el hogar

Es importante tener un diseño moderno y elegante para que se adapte visualmente a cualquier espacio del hogar.
Es importante tener un diseño moderno y elegante para que se adapte visualmente a cualquier espacio del hogar.
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Durante años, muchas personas (y me tengo que incluir ahí) hemos asociado los proyectores con aulas, auditorios o reuniones de trabajo. Los recuerdo mucho en los años 90’s con las filminas y después ya muy desarrollado a color y para ver películas. E incluso, recuerdo una tía que era directora en una empresa de tecnología, una vez nos invitó a un karaoke y con un mini proyector hicimos la actividad y para mi fue sorprendete ver un aparato de estos en una casa.

Ese aparato destinado a presentaciones parecía estar lejos del entorno del hogar. Sin embargo, después de probar el nuevo Epson Lifestudio Pop, la percepción cambia por completo.

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Este equipo no se siente como un dispositivo técnico o complejo. Por el contrario, está pensado para hacer parte de los planes cotidianos en casa: una noche de películas, una tarde de videojuegos o incluso una sesión de karaoke con la familia.

El sistema de audio Bose ayuda a tener un sonido.
El sistema de audio Bose ayuda a tener un sonido.

Lo primero que me gustó fue su diseño. Tiene una estética limpia, moderna y elegante, muy fácil de integrar en una sala, una habitación o una terraza. La verdad es que donde lo pongas se ve bien.

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Además, su peso me pareció un gran punto a favor porque no hay peor cosa que tener un súper aparato tecnológico en casa y que nos de pereza transportarlo solo por el peso; así nos cohibimos del disfrute por algo físico.

Es lo suficientemente ligero para moverlo sin esfuerzo de un espacio a otro. Ahora, hay más opciones en el mercado por si alguien quiere uno para una zona más amplia como una finca o casa de viaje.

Google TV ya piensa en una función que detecta cuando el usuario ya no está viendo el televisor.
La integración con Google TV convierte al proyector en una alternativa intuitiva y sencilla para acceder a contenido multimedia. (Foto: Google)

¿El sonido Bose hace que la experiencia se sienta premium?

Si tuviera que destacar un elemento por encima de todos, sería el audio. Creo que es algo importante, en este caso, porque nos dan ese plus para evaluar si es positivo o no la marca Bose en esta oportunidad. Cualquiera diría que por qué digo esto si Bose tiene una gran reputación, pero créanme que aveces las marcas engañan usando empresas, también famosas, y no dan el resultado que esperarías tu o yo.

El sistema integrado desarrollado por Bose realmente marca la diferencia. En este tipo de dispositivos, el sonido suele ser un punto débil, pero aquí sucede lo contrario.

Durante la prueba, el audio se sintió potente, claro y envolvente, llenando el espacio sin necesidad de parlantes adicionales. Gran punto.

Esto eleva por completo la experiencia al momento de ver una película, escuchar música o jugar.

Google TV simplifica todo para cualquier usuario

Otro punto fuerte es la integración de Google TV. Esto hace que el uso sea mucho más intuitivo.

No hay que conectar computadores, cables extra ni dispositivos externos para comenzar.

Simplemente se enciende y se accede directamente a aplicaciones de streaming, películas, series y contenido multimedia. Para usuarios que no son expertos en tecnología, esto representa una gran ventaja. La experiencia se parece más a la de usar un televisor inteligente que a la de un proyector tradicional.

Padres con las manos en la cabeza, sentados en el suelo de una sala de estar desordenada. Un bebé gatea y un niño pequeño saca cosas de un estante.
Al ser un equipo portátil y pensado para moverse dentro de la casa, requiere cierto cuidado en hogares con niños pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con familias con hijos grandes y planes en casa

Mientras lo probaba, pensé que este dispositivo tiene mucho sentido para familias, especialmente con hijos adolescentes o grandes. Yo no tengo hijos pero pensé en mis primitos y dije, les quedaría perfecto para organizar una noche de cine en casa, una jornada de videojuegos en familia o incluso reuniones con amigos.

También, funciona muy bien para karaoke (que amo y donde recordé a mi tía al probarlo), algo que puede convertir cualquier reunión en un plan diferente. Donde sí creo que hay que ser cuidadosos es en hogares con niños pequeños. Al ser portátil y estar generalmente a una altura accesible, puede dañarse si queda al alcance de manos curiosas.

Por eso, lo recomendaría especialmente para familias con hijos grandes, donde el equipo pueda aprovecharse mejor sin ese riesgo.

Mi conclusión del proyector LifeStudio Epson POP

Lo más interesante de esta propuesta es que rompe por completo el mito del proyector como herramienta académica o de oficina. Hoy puede convertirse en el centro del ntretenimiento familiar y también familias de una personas y su mascota. Ese plan con ellos es maravilloso viendo una beuna peli.

Y al final, más allá de las especificaciones, eso es lo que realmente importa: la experiencia de compartir.

Uno de los aspectos menos favorables que encontré durante la prueba tiene que ver con el desempeño en espacios muy iluminados. Aunque en interiores y en ambientes con luz controlada la experiencia es bastante buena, durante el día o en salas con ventanas abiertas la imagen pierde parte de su impacto.

Otro punto a considerar es que, al ser un equipo portátil y pensado para moverse dentro de la casa, requiere cierto cuidado en hogares con niños pequeños, ya que puede quedar al alcance y ser susceptible a golpes o caídas.

También sentí que, aunque la experiencia general es muy intuitiva gracias a Google TV, para algunos usuarios el precio puede convertirse en una barrera frente a otras opciones más básicas del mercado (revisa el valor en tu país para tener claridad a lo que me refiero). Aquí claramente se paga por la experiencia todo en uno y el valor agregado del audio desarrollado por Bose. Así que también, depende de cada usuario, pero son puntos que debes tener en cuenta.

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