Tecno

El Wi-Fi tiene las horas contadas: un nuevo sistema inalámbrico alcanza velocidad de 362 Gbps

El nuevo sistema óptico transmite datos mediante luz. Así, supera las limitaciones del Wi-Fi convencional

Guardar
Dos luces de techo emiten haces de luz azul a laptops, tablet, smartphone y drones en una habitación moderna con una TV en la pared, mostrando conectividad inalámbrica.
La matriz de láseres en chip permite conexiones ultrarrápidas y eficientes en el consumo de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores ha desarrollado en Reino Unido un sistema inalámbrico óptico a escala de chip capaz de alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 362,7 gigabits por segundo (Gbps), superando ampliamente la capacidad del Wi-Fi convencional y consumiendo menos energía.

Esta innovación utiliza luz en vez de ondas de radio, una diferencia clave que podría transformar la conectividad en interiores y aliviar la saturación de las redes actuales. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Advanced Photonics Nexus.

La saturación del Wi-Fi y el salto a la comunicación óptica

El aumento de la demanda de servicios inalámbricos, impulsado por videollamadas, streaming y dispositivos conectados, ha puesto en jaque a las infraestructuras basadas en radiofrecuencias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta innovación está pensada para complementar el Wi-Fi en hogares, oficinas y lugares públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Wi-Fi tradicional enfrenta limitaciones de ancho de banda, interferencias y un consumo energético elevado, sobre todo en espacios cerrados con alta densidad de usuarios. El nuevo sistema aborda estos problemas transmitiendo datos por medio de luz, lo que permite ofrecer un ancho de banda mucho mayor y reduce significativamente las interferencias.

La comunicación inalámbrica óptica no compite con los sistemas de radio ni genera interferencias, y puede dirigirse con precisión a zonas específicas. Esta característica resulta especialmente útil en oficinas, hogares y otros espacios públicos donde el tráfico de datos y la densidad de usuarios son elevados.

Tecnología de láseres paralelos: velocidades récord y eficiencia

El núcleo del sistema es un chip compacto equipado con una matriz de diminutos láseres de emisión superficial de cavidad vertical (VCSEL), tecnología ya utilizada en centros de datos. En la investigación, se empleó una matriz de 5 × 5 láseres, cada uno capaz de emitir su propia señal, lo que permite transmitir múltiples flujos de datos en paralelo.

Vista sobre el hombro de una persona sujetando un smartphone con el logo de WiFi en la pantalla y el símbolo de señal inalámbrica sobre él, en un aeropuerto.
La tecnología reduce la saturación de redes inalámbricas en espacios con alta densidad de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las pruebas, se utilizaron 21 láseres, cada uno con una capacidad de transmisión de entre 13 y 19 Gbps. En conjunto, el sistema logró una velocidad agregada de 362,7 Gbps a través de un enlace de dos metros en espacio libre, situándose entre los sistemas ópticos inalámbricos más rápidos a nivel global.

La técnica de modulación empleada divide los datos en múltiples canales de frecuencia, optimizando el uso del ancho de banda y adaptándose a las condiciones variables de la señal.

La eficiencia energética constituye otra ventaja: el sistema consume aproximadamente 1,4 nanojulios por bit, la mitad que tecnologías Wi-Fi comparables, lo que abre la puerta a una reducción sustancial del consumo eléctrico en redes inalámbricas.

Haz de luz dirigido: menos interferencias y conexiones simultáneas

Gestionar varios haces de luz plantea retos técnicos, sobre todo para evitar interferencias entre señales. El equipo resolvió este desafío empleando un sistema óptico que da forma y dirige cada haz hacia una zona definida mediante un conjunto de microlentes y un sistema de distribución óptica en cuadrícula.

Lámpara de techo emite luz hacia una laptop y dos smartphones en un escritorio, con haces de luz y el texto 'Li-Fi' visible, representando conexión de datos.
El sistema dirige haces de luz a zonas específicas, minimizando interferencias y mejorando la cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas mostraron una uniformidad de iluminación superior al 90 % en toda la zona objetivo y la posibilidad de asignar haces de luz a diferentes usuarios en un mismo espacio.

El sistema se sometió también a pruebas en escenarios multiusuario: en una de ellas, cuatro enlaces simultáneos mantuvieron conexiones estables y ofrecieron una velocidad de datos combinada de unos 22 Gbps. Los investigadores destacan que, con receptores más rápidos, el rendimiento podría aumentar todavía más.

La propuesta no busca reemplazar las redes inalámbricas existentes, sino complementarlas. Su implementación en oficinas, hogares o entornos públicos permitiría aliviar la presión sobre el Wi-Fi y ofrecer conexiones significativamente más rápidas y eficientes. Esta tecnología marca un paso hacia una nueva generación de comunicaciones inalámbricas, donde la luz podría convertirse en la protagonista de la conectividad cotidiana.

Temas Relacionados

Wi-FiInternetConectividadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estudio revela que la música generada por IA casi no tiene audiencia: 97% no supera 50 reproducciones

Aunque la IA ha facilitado una explosión de nuevas composiciones, casi la mitad de las piezas creadas nunca ha sido reproducida

Estudio revela que la música generada por IA casi no tiene audiencia: 97% no supera 50 reproducciones

Así un hombre pudo decirle “te amo” a su esposa gracias a un implante cerebral de Neuralink

La historia de Kenneth y su pareja fue compartida en un video publicado en la cuenta oficial de Neuralink en X

Así un hombre pudo decirle “te amo” a su esposa gracias a un implante cerebral de Neuralink

Fideos instantáneos de ‘Las guerreras k-pop’: cuál es el peligro de este reto viral entre los niños

El consumo de fideos instantáneos en vasos altos se popularizó tras el estreno de la película de Netflix

Fideos instantáneos de ‘Las guerreras k-pop’: cuál es el peligro de este reto viral entre los niños

Sigue estos pasos para ver los satélites Starlink en el cielo nocturno

Aplicaciones móviles permiten predecir cuándo y dónde ver los satélites Starlink

Sigue estos pasos para ver los satélites Starlink en el cielo nocturno

Filtran por error el código de Claude, la IA de Anthropic, y crece la alerta de seguridad

Una brecha masiva puso en evidencia las dificultades para salvaguardar innovaciones tecnológicas dentro de la industria de inteligencia artificial

Filtran por error el código de Claude, la IA de Anthropic, y crece la alerta de seguridad
DEPORTES
La gran atajada del Dibu Martínez en la goleada de Argentina ante Zambia que le permitió acercarse a un récord que lo obsesiona

La gran atajada del Dibu Martínez en la goleada de Argentina ante Zambia que le permitió acercarse a un récord que lo obsesiona

Con una gran actuación de Messi, la Selección goleó 5-0 a Zambia en su despedida del público argentino antes del Mundial 2026

El gesto de Lionel Messi con Nicolás Otamendi en el penal ante Zambia: el defensor se retiró ovacionado de La Bombonera

La reacción de Vito De Palma luego de que Italia se quedara otra vez sin Mundial: “El pescado siempre huele mal por la cabeza”

El golazo de Messi y la sutil asistencia a Julián Álvarez ante Zambia: así está la pelea de los 1.000 gritos con Cristiano Ronaldo

TELESHOW
El insólito pedido que Darío Barassi le hizo a su esposa para sacar un grano de una zona íntima: “Muy generosa”

El insólito pedido que Darío Barassi le hizo a su esposa para sacar un grano de una zona íntima: “Muy generosa”

Nancy Dupláa habló de su pelea con Adrián Suar: “Yo me la doy de que tengo calle, pero ahí no la tuve”

El emotivo gesto de Valentino López con Elle, la hija de Daniela Christiansson: “Nuestra pequeña reina”

Ángel de Brito adelantó la explosiva ex Gran Hermano que podría regresar a la casa: “Ya recibió llamados”

La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

INFOBAE AMÉRICA

Estrategia hemisférica contra el narcotráfico toma fuerza en Panamá

Estrategia hemisférica contra el narcotráfico toma fuerza en Panamá

La crisis obliga a Cuba a quintuplicar su billete más alto: los 5.000 pesos nuevos apenas alcanzan para un salario mensual

Avión aterriza de emergencia en Panamá tras falla en pleno vuelo

Un avión militar ruso se estrelló en Crimea: murieron las 29 personas a bordo

El agua que desaparece: mapas satelitales revelan el retroceso de lagos y embalses en todo el mundo