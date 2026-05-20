La nueva Gemini en el celular permitirá que hables con tu bandeja de entrada de Gmail

Gmail Live usa inteligencia artificial para responder preguntas en lenguaje natural sobre el contenido del correo. (Reuters)

Google anunció en su conferencia de desarrolladores I/O 2026, donde Infobae estuvo presente, una nueva función para Gmail que, impulsada por Gemini, permitirá interactuar con la bandeja de entrada mediante lenguaje natural.

La función, denominada Gmail Live, utiliza inteligencia artificial conversacional para responder preguntas sobre el contenido del correo y facilitar la búsqueda de información sin escribir términos específicos en la barra de búsqueda.

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Cómo funciona Gmail Live y qué cambia en la experiencia de usuario

Hasta ahora, encontrar datos concretos en Gmail requería introducir palabras clave, direcciones de correo o dominios en la búsqueda, un proceso que puede resultar impreciso cuando la información está repartida en varios mensajes. Con Gmail Live, los usuarios podrán preguntar por voz cuestiones como la hora de un vuelo próximo, la fecha de una cita médica o el código de acceso a un alojamiento reservado.

El sistema entiende consultas en lenguaje natural, responde preguntas de seguimiento y cambia de tema según lo que necesite el usuario.

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Gmail Live podrá distinguir matices en las preguntas y extraer detalles precisos de los mensajes. (Google)

Devanshi Bhandari, responsable de producto de Gmail, explicó que la función permite mantener una conversación con la bandeja de entrada, similar a la experiencia con asistentes virtuales. Durante la demostración, Gmail Live mostró capacidad para distinguir matices entre términos similares y extraer detalles precisos, como el número de habitación de un hotel, incluso cuando la información no se menciona de forma literal en la pregunta.

Ventajas y alcance de la inteligencia artificial en Gmail

La integración de Gemini busca transformar una de las tareas más frecuentes: ubicar información específica entre cientos o miles de correos electrónicos. Según Google, este uso de la inteligencia artificial apunta a ofrecer valor práctico con respuestas directas sobre el contenido del correo.

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La compañía aclaró que Gmail Live no reemplazará la búsqueda tradicional, sino que funcionará como una herramienta adicional. La decisión se alinea con cambios previos en otros productos, donde la incorporación de búsquedas por IA llevó a mantener también los métodos clásicos como alternativa.

La función convivirá con la búsqueda tradicional y llegará a otros servicios como Google Keep. (Europa Press)

Otras novedades en Gmail y el ecosistema de productividad de Google

Junto a la función conversacional, Gmail sumará nuevas capacidades, como borradores listos para enviar, acceso instantáneo a archivos y la posibilidad de gestionar listas de tareas al marcar cada pendiente como completado. La función de voz de Gemini también llegará a otras aplicaciones del ecosistema, como Google Keep, para facilitar la administración de tareas diarias con comandos hablados.

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El servicio AI Inbox, lanzado este año, se ampliará para incluir a suscriptores de Google AI Pro y Plus, además de los usuarios de Google AI Ultra. La herramienta permite ver en una sola página un resumen de tareas e ítems pendientes que permanecen dispersos en la bandeja de entrada.

Gmail Live estará disponible desde mediados de año, inicialmente solo para suscriptores de Google AI Ultra. Más adelante, Google evaluará su expansión a otras modalidades de suscripción en función de la respuesta de los usuarios y la evolución del servicio.

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Gmail suma capacidades como borradores automáticos y gestión de tareas desde la bandeja de entrada. (Europa Press)

Con estas novedades, Google refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la productividad, buscando que los usuarios puedan interactuar con sus herramientas de manera más intuitiva, rápida y eficiente