Las apps que más consumen batería en iPhone y cómo limitar su actividad en segundo plano

Así puedes identificar y frenar las apps que drenan la batería de tu iPhone cada día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía de la batería sigue siendo una de las preocupaciones principales para los usuarios de iPhone. En la actualidad, donde el teléfono es el centro de la vida digital, el consumo excesivo de energía por parte de ciertas aplicaciones puede convertirse en una molestia diaria.

La clave está en identificar qué apps son las responsables y aprender a limitar su actividad en segundo plano para prolongar la duración de la batería, evitando así depender de cargadores externos o power banks.

La importancia de gestionar bien el consumo de batería radica en que muchas funciones del iPhone, como la conectividad, la mensajería y la productividad, dependen de que el dispositivo cuente con suficiente energía durante toda la jornada.

Así puedes identificar y frenar las apps que drenan la batería de tu iPhone cada día - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las apps que más batería consumen?

Aunque el sistema operativo iOS está diseñado para optimizar el uso de la batería y evitar que las aplicaciones consuman más recursos de lo necesario, existen algunas apps que, por su naturaleza o su uso intensivo, suelen estar entre las principales responsables del agotamiento de la energía.

En la mayoría de los casos, las aplicaciones que más afectan la batería de un iPhone son plataformas sociales y de mensajería, ya que requieren actualizaciones constantes y acceso a datos en tiempo real. Entre las que más suelen consumir energía destacan Instagram, TikTok, WhatsApp y X, debido a su uso intensivo y la necesidad de mantenerse activas incluso cuando no están abiertas en primer plano.

Estas apps, junto con otras redes sociales o servicios de mensajería, tienden a consumir más energía de la habitual, sobre todo si tienen habilitada la actualización en segundo plano.

Cómo identificar el consumo de batería por app

Para saber qué aplicaciones están drenando la batería de tu iPhone, sigue estos pasos:

Ve a Ajustes > Batería. Accede a la sección “Uso de batería por apps”. Revisa el listado, que muestra qué porcentaje de batería consume cada aplicación.

Revisar el uso por aplicación y desactivar la actualización en segundo plano para redes sociales y mensajería son claves para mejorar la duración de la batería y mantener el teléfono operativo más tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presta atención especialmente a las apps que aparecen con alto consumo en segundo plano, ya que muchas veces no las has utilizado activamente, pero siguen ejecutando procesos.

Limita la actividad en segundo plano de las apps más exigentes

Una de las formas más efectivas de reducir el consumo energético es restringir la actualización en segundo plano de las apps más demandantes. Para hacerlo:

Accede a Ajustes > General > Actualización en segundo plano. Desactiva la opción para aquellas aplicaciones que no necesitas que se mantengan actualizadas todo el tiempo. Considera restringir especialmente las apps sociales y servicios poco utilizados, para evitar que consuman batería sin aportar funcionalidades relevantes.

Desactivar la actualización en segundo plano no implica dejar de recibir notificaciones importantes, como los mensajes de WhatsApp, pero sí puede retrasar la carga de nuevo contenido unos segundos al abrir la app. El ahorro energético compensa ampliamente esta pequeña demora.

Otros trucos para optimizar la batería del iPhone

Optimiza la batería de tu iPhone: gestiona las apps que más consumen y gana horas de uso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de gestionar las apps, existen otros ajustes que ayudan a mejorar la autonomía:

Reduce el brillo de la pantalla de manera manual o activa el brillo automático.

Mantén el WiFi activado en zonas con buena cobertura, ya que consume menos energía que la red de datos.

Actualiza el sistema operativo a la versión más reciente de iOS, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión de batería.

Utiliza el Modo de Bajo Consumo cuando estés lejos de un cargador o notes que la batería baja rápidamente. Esta función reduce la actividad en segundo plano y limita procesos no esenciales.

La gestión de la batería en los teléfonos inteligentes es un desafío constante, especialmente cuando las aplicaciones sociales y de comunicación son parte fundamental de la rutina diaria. Aprender a identificar las apps más exigentes y limitar su impacto es una estrategia clave para quienes buscan aprovechar al máximo su iPhone sin sacrificar movilidad ni funcionalidad.

En conclusión, optimizar el uso de la batería no requiere grandes sacrificios, sino buenos hábitos y un conocimiento básico de las funciones del sistema operativo. Con unos pocos ajustes y una revisión periódica, es posible mantener el teléfono operativo durante toda la jornada y evitar sorpresas desagradables justo cuando más se necesita.