Comenzó el juicio contra el acusado de matar a balazos a su pareja y el hermano por que no lo dejaron poner música

Los hermanos fallecieron por los disparos

Comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de asesinar a balazos a su pareja y a su cuñado en diciembre de 2023 en una vivienda del barrio Don Emilio, en el extremo sudoeste de Mar del Plata. El debate se inició este lunes y tiene previstas tres jornadas.

El acusado es Victor Figueroa quien enfrenta los cargos por femicidio, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego, por lo que podría caberle una condena a prisión perpetua.

PUBLICIDAD

La acusación llevada a cabo por la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 a cargo de la investigación sostiene la hipótesis de que el 23 de diciembre de 2023 Figueroa disparó contra Rosana Coronel y su hermano Marcelo Coronel tras una discusión en la vivienda familiar. Luego ingresó a la habitación de una de las hijas de la víctima, la amenazó con el arma y se dio a la fuga en su auto.

De acuerdo a los detalles, Figueroa llegó a la vivienda alcoholizado y quiso poner música, pero su pareja se negó y eso provocó una discusión que fue subiendo de tono. Oscar intervino para defender a su hermana, pero en ese momento, según la acusación, Figueroa se dirigió a una habitación, tomó un revólver Colt calibre .38 y abrió fuego contra ambos.

PUBLICIDAD

Los hermanos Coronel tenían 46 y 48 años, respectivamente. La mujer, quien mantenía una relación sentimental con el acusado, recibió una herida de bala en la zona del cuello; mientras que el hombre, fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Ambos fueron trasladados por familiares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde murieron minutos después a causa de las heridas.

La casa donde ocurrió el cvrimen se encuentra al sudoeste de la ciudad. Foto: Google Street View

Tras escapar del lugar del hecho, Figueroa fue detenido minutos antes de la medianoche de ese mismo día por efectivos de la Comisaría 11ra, luego de un llamado al 911. La aprehensión se produjo en Magallanes al 11.400, mientras circulaba en el vehículo en el que se había escapado. Fuentes de la investigación señalaron que registraba antecedentes penales por los delitos de abuso sexual y encubrimiento.

PUBLICIDAD

Tras su detención, Figueroa quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y trasladado posteriormente a los tribunales marplatenses para prestar declaración indagatoria.

El escrito de la fiscalía puso énfasis en las declaraciones de las hijas y nietas de la mujer de 46 años, quienes afirmaron ante la justicia que Figueroa había proferido amenazas contra ella con anterioridad al hecho.

PUBLICIDAD

El comienzo del debate

La primera jornada del juicio se desarrolló con la presencia de familiares de las víctimas en la sala de tribunales. Uno de ellos expresó ante la prensa: “Estamos todos muy angustiados, recordando todo otra vez. Ya hace dos años y unos meses que no está mi mamá ni mi tío y es volver a vivir lo mismo”. La Capital de Mar del Plata reunió las declaraciones del resto de la familia. “Mi mamá le dijo que bajara la música y ahí empezaron las peleas. Él quiso pegarle y mi tío se metió para defenderla”, recordó la hija de Rosana sobre aquel violento episodio.

La joven aseguró que “está todo probado. Hay audios de mis hermanas llorando pidiendo ayuda, amenazas y además a él lo encontraron pocas horas después con el arma”. Y describió al acusado como una persona que se “perdía totalmente” cuando tomaba alcohol. “Sobrio era una persona y con alcohol era otra”, añadió.

PUBLICIDAD

“Pedimos justicia por mi mamá y por mi tío. Que le den perpetua porque lo que hizo no tiene perdón”, concluyó.