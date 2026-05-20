Murió un hombre de 91 años tras ser atacado por un enjambre de abejas en una zona rural de Santiago del Estero

El hombre fue atacado por un enjambre de abejas en una zona montuosa de la provincia de Santiago del Estero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pascual Acosta, un hombre de 91 años con domicilio en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, murió el martes tras el ataque de un enjambre de abejas en una zona rural del departamento Belgrano, en el interior de Santiago del Estero. El hecho ocurrió en el establecimiento “El Palatinado”, a unos 37 kilómetros de la ciudad de Bandera, en la zona de Averías, donde Acosta se encontraba de visita desde el mes de abril.

Todo comenzó alrededor de las 17.30, cuando una familiar del hombre alertó a las autoridades sobre la situación. Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y personal de Bomberos se trasladaron de inmediato al lugar.

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Al llegar, constataron que el sector montañoso estaba rodeado por las abejas, lo que impidió el acceso directo al área. Ante ese panorama, solo los bomberos —equipados con trajes especiales— pudieron ingresar a la zona para intentar rescatar al hombre.

Personal sanitario de la posta de Averías también participó del operativo. Una vez que el cuerpo de Acosta fue retirado del área afectada por el enjambre, la enfermera Yanina Contreras confirmó su fallecimiento. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba en la región de visita desde hacía varias semanas.

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Por disposición de la Fiscalía interviniente, los restos fueron trasladados a la morgue de Añatuya. Esa misma fiscalía tomó a su cargo las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el ataque y el posterior desenlace. La Policía, por su parte, tomó testimonio a familiares presentes en el lugar y continuó con las diligencias correspondientes.

El caso causó impacto entre los vecinos de la zona, según consignó Info del Estero, dada la naturaleza del hecho. La investigación judicial continúa abierta.

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Tragedia en Cosquín: murió una nena de 4 años que fue atacada por un perro

Las autoridades de Cosquín investigan si el perro que atacó a la menor era mascota de la familia afectada

Una tragedia sacudió a Cosquín, en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, luego del fallecimiento de una niña de 4 años a raíz del ataque de un perro de raza mestiza. El episodio ocurrió este miércoles y provocó una fuerte conmoción entre vecinos y autoridades.

Según información confirmada por la Policía, el animal atacó a la menor y le provocó heridas graves, especialmente en la zona del cuello. El ataque se registró en un predio próximo a la vivienda de la víctima, frente al cementerio local. Hasta el momento, no se logró determinar si el perro era propiedad de la familia.

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Por la tarde, tras la realización de la autopsia, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que la causa de la muerte fue “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. Además, detectaron 14 lesiones profundas tanto en el cuello como en la cabeza, y 18 heridas superficiales.

La emergencia se desató al mediodía, cuando los servicios de asistencia arribaron al lugar en cuestión de minutos. Personal policial, bomberos y la Guardia Local desplegaron un intenso operativo para intentar salvar la vida de la pequeña, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos, indicó La Voz.

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La noticia del deceso fue confirmada por la directora de Defensa Civil de la ciudad, Laura Barreiro, quien detalló en diálogo con Cadena 3: “Nos dimos con esta situación al mediodía. Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor”.

El entorno familiar de la víctima permanece bajo asistencia de los equipos de emergencia y en estado de shock.

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El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien coordina las tareas investigativas junto al personal de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la procedencia del animal involucrado, así como la raza exacta. La zona donde ocurrió el ataque permanece cercada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos.

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