Darío Barassi sorprendió al contar el adorno que no puede faltarle para decorar su casa: “Tengo TOCs”

El conductor relató por qué debe tener flores en su hogar

Darío Barassi suele atravesar situaciones diversas en su programa, donde frecuentemente comparte detalles personales. Desde sus inversiones en muebles de madera hasta conversaciones íntimas con su esposa, la figura de la tele abre las puertas de su vida. En este caso, este martes, el conductor abrió la puerta de su intimidad y contó cómo es su casa y el elemento que no puede faltarle.

En la última emisión de Ahora Caigo, el conductor conversó con Stepha, una participante que se presentó como florista y contó que tiene 35 años. En ese ida y vuelta, la figura de la tele le preguntó a la joven si estaba en pareja. “Sí, pero pasa que él sigue en España todavía. Soy diseñadora también”, dijo la participante, dando detalles de su vida.

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Fue entonces cuando Barassi mostró su indignación al ver que la competidora no le había llevado ningún regalo, lejos de los presentes que recibe de otros concursantes: “No nos trajo un regalo, una flor. Un algo. Amo las flores. Todas las semanas a mi casa llegan kilos de flores. No soporto que en mi casa no haya flores”.

En ese descargo, Darío dio más detalles de su hábito y comentó: “Todos los días se les cambia el agua, porque no soporto que el agua tenga ni una hoja. Soy obsesivo de los floreros”. Como si fuera poco, Barassi aumentó la tensión de la situación al agregar que las usa para decorar cada espacio de su hogar: “En cada espacio, en cada baño hay un florero. Tengo TOCs, soy un paciente psiquiátrico. Cada uno con sus locuras”.

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Darío Barassi revela su obsesión por las flores y asegura que nunca pueden faltar en su casa

Para darle lugar a la participante, el conductor le consultó a la joven cuál era su manía, TOC u obsesión. “Tenés pinta de loca Stepha, sos de las mías”, afirmó la figura de la televisión antes de que la competidora explicara su situación: “Soy muy visual, entonces que todo esté alineado, prolijo y detallista”.

Para cerrar, y agregarle una cuota de humor a la situación en el programa, Darío comentó: “Lo dijo con una carita rara. Echémosla rápido para que no nos moleste”. Esta no es la primera vez que Barassi revela detalles de su hogar. Durante una reciente emisión de Ahora Caigo (Eltrece), Barassi interactuó con Matías, un participante de 40 años que vive en Moreno junto a su pareja y su perro Bruno. Al consultarle sobre su oficio, Matías explicó que trabaja como carpintero especializado en pisos de madera. Esto dio pie a que el conductor confesara su afinidad por este material, aunque también remarcó la exigencia que implica su cuidado.

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“Es un producto que amo, pero demanda mucho mantenimiento”, reconoció Barassi. Explicó que su casa está construida en gran parte con madera, lo que lo obliga a encarar trabajos de barnizado cada año. “Tengo que pagar para que lo hagan. Y cuesta”, resumió sobre el gasto que representa este hábito.

El conductor contó un llamativo aspecto de su casa que le hace gastar mucho dinero

Otra de las situaciones inesperadas que vivió Barassi en su programa sucedió semanas atrás, a finales de marzo, cuando , el conductor sorprendió al abrir una vez más las puertas de su intimidad y compartir cómo su esposa lo asistió en un momento incómodo.

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Barassi relató al aire que, tras aparecerle un grano en una zona íntima, no dudó en hablarlo con naturalidad y humor. Contó que su esposa, Luli Gómez Centurión, fue quien lo ayudó a resolver el inconveniente: “Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola”, comentó, dejando en claro el área afectada. Además, sumó una broma sobre el vello corporal: “Y aparte, con los pelos me escribí Luli”.