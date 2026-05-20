Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

El acceso a Meta AI en WhatsApp Web está diseñado para ser intuitivo y rápido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Meta AI en WhatsApp Web representa una de las formas más accesibles de interactuar con inteligencia artificial desde una computadora. Esta función permite a los usuarios acceder a herramientas avanzadas directamente desde la plataforma de mensajería, sin instalaciones adicionales ni configuraciones complejas.

Desde la redacción de textos y traducciones hasta la generación de imágenes y respuestas a consultas, la integración facilita el uso diario de la IA para múltiples propósitos productivos y de ocio.

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Cómo funciona Meta AI en WhatsApp Web desde la computadora

El acceso a Meta AI en WhatsApp Web está diseñado para ser intuitivo y rápido, eliminando la necesidad de recurrir a extensiones o programas externos. Una vez que el usuario ingresa a WhatsApp Web en su navegador, puede iniciar sesión escaneando el código QR desde la aplicación móvil.

Este es el logotipo oficial de Meta AI, presentando siete óvalos de colores vibrantes que van del morado al magenta, dispuestos en un círculo sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la interfaz, el acceso a la inteligencia artificial de Meta se realiza identificando un ícono circular, compuesto por figuras entrelazadas, que aparece en la parte superior o en el panel lateral.

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Al hacer clic sobre ese símbolo, se abre un chat privado donde el usuario puede interactuar directamente con la IA. Esta conversación se desarrolla como cualquier otra en WhatsApp, posibilitando preguntas y solicitudes en tiempo real.

Además, existe la opción de invocar a Meta AI en grupos, siempre que la función esté habilitada en el país del usuario. En ese caso, se utiliza el comando @Meta AI en la barra de mensajes, lo que permite que la IA participe en la conversación colectiva y responda consultas visibles para todos los miembros.

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Al hacer clic sobre el logotipo oficial de Meta AI, se abre un chat privado donde el usuario puede interactuar directamente con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI en WhatsApp Web permite a cualquier usuario, desde su computadora, recurrir a una inteligencia artificial avanzada sin pasos técnicos adicionales ni barreras de acceso.

Principales usos y ventajas de Meta AI en WhatsApp Web

La implementación de Meta AI en la versión web de WhatsApp amplía significativamente las posibilidades de la plataforma. La interacción con la inteligencia artificial se adapta tanto a necesidades cotidianas como a tareas más complejas que requieren rapidez y precisión. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran:

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Redacción de textos: Es posible solicitar desde correos electrónicos y mensajes formales hasta resúmenes de reuniones o generación de ideas para proyectos. La IA responde de inmediato, permitiendo copiar, editar o enviar el texto según las necesidades del usuario.

Respuestas a preguntas: Meta AI actúa como un buscador integrado dentro de WhatsApp Web. Los usuarios pueden consultar información histórica, recetas, definiciones técnicas o eventos recientes y obtener respuestas detalladas sin salir de la plataforma.

Creación de imágenes: Utilizando el comando /imagine , seguido de una descripción en español o inglés, se puede pedir a la IA que genere imágenes originales. Tras unos segundos, la ilustración solicitada estará disponible para descarga directa.

Traducción de textos: Basta con pegar un párrafo y especificar el idioma de destino. La IA puede adaptar el tono del mensaje, ya sea formal o casual, según los requerimientos indicados por el usuario.

Es posible solicitar desde correos electrónicos y mensajes formales hasta resúmenes de reuniones o generación de ideas para proyectos. (Meta)

El uso del teclado en la computadora brinda agilidad para desarrollar solicitudes extensas o tareas que exigen mayor precisión en la redacción y edición. Esto convierte a Meta AI en WhatsApp Web en una herramienta práctica tanto para la productividad laboral como para la vida cotidiana.

Acceso a Meta AI en chats privados y grupales

Meta AI puede utilizarse de dos formas distintas dentro de WhatsApp Web. La primera consiste en iniciar un chat privado, accediendo directamente desde el ícono de la IA. Al hacerlo, el usuario mantiene una conversación exclusiva con la inteligencia artificial, ideal para consultas personales o tareas individuales.

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La segunda modalidad está disponible en algunos países y permite integrar a Meta AI en chats grupales. Para ello, dentro de un grupo, se escribe @Meta AI y se selecciona la opción correspondiente en el menú emergente.

El aprovechamiento de Meta AI en WhatsApp Web se potencia mediante una serie de comandos y buenas prácticas. (Composición Infobae)

Así, cualquier miembro puede plantear preguntas o solicitudes, y la respuesta será visible para todos. Esta función resulta especialmente útil en equipos de trabajo o grupos de estudio, facilitando la colaboración y el acceso a información relevante en tiempo real.

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Funcionalidades específicas de Meta AI en WhatsApp Web

El aprovechamiento de Meta AI en WhatsApp Web se potencia mediante una serie de comandos y buenas prácticas. Algunas recomendaciones incluyen:

Utilizar el comando /imagine para generar imágenes personalizadas según descripciones detalladas.

Solicitar traducciones precisando el idioma de destino y el tono deseado.

Plantear preguntas claras y específicas para obtener respuestas útiles y directas.

Redactar solicitudes completas para la generación de textos, facilitando así que la IA entregue resultados adaptados a cada contexto.

Estas funcionalidades y comandos convierten a Meta AI en una herramienta versátil, capaz de responder a las demandas de usuarios de diferentes perfiles, desde estudiantes hasta profesionales y usuarios particulares que buscan mejorar su experiencia en WhatsApp Web.

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