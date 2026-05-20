Tecno

Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

Utilizando el comando /imagine, seguido de una descripción en español o inglés, se puede pedir a la IA que genere imágenes originales

Guardar
Google icon
WhatsApp - app - Meta AI - PC - 19 de mayo
El acceso a Meta AI en WhatsApp Web está diseñado para ser intuitivo y rápido. (Imagen ilustrativa Infobae)

Meta AI en WhatsApp Web representa una de las formas más accesibles de interactuar con inteligencia artificial desde una computadora. Esta función permite a los usuarios acceder a herramientas avanzadas directamente desde la plataforma de mensajería, sin instalaciones adicionales ni configuraciones complejas.

Desde la redacción de textos y traducciones hasta la generación de imágenes y respuestas a consultas, la integración facilita el uso diario de la IA para múltiples propósitos productivos y de ocio.

PUBLICIDAD

Cómo funciona Meta AI en WhatsApp Web desde la computadora

El acceso a Meta AI en WhatsApp Web está diseñado para ser intuitivo y rápido, eliminando la necesidad de recurrir a extensiones o programas externos. Una vez que el usuario ingresa a WhatsApp Web en su navegador, puede iniciar sesión escaneando el código QR desde la aplicación móvil.

Un icono cuadrado oscuro con esquinas redondeadas que contiene el logo de Meta AI, compuesto por ocho óvalos morados y magentas formando un círculo.
Este es el logotipo oficial de Meta AI, presentando siete óvalos de colores vibrantes que van del morado al magenta, dispuestos en un círculo sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la interfaz, el acceso a la inteligencia artificial de Meta se realiza identificando un ícono circular, compuesto por figuras entrelazadas, que aparece en la parte superior o en el panel lateral.

PUBLICIDAD

Al hacer clic sobre ese símbolo, se abre un chat privado donde el usuario puede interactuar directamente con la IA. Esta conversación se desarrolla como cualquier otra en WhatsApp, posibilitando preguntas y solicitudes en tiempo real.

Además, existe la opción de invocar a Meta AI en grupos, siempre que la función esté habilitada en el país del usuario. En ese caso, se utiliza el comando @Meta AI en la barra de mensajes, lo que permite que la IA participe en la conversación colectiva y responda consultas visibles para todos los miembros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al hacer clic sobre el logotipo oficial de Meta AI, se abre un chat privado donde el usuario puede interactuar directamente con la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI en WhatsApp Web permite a cualquier usuario, desde su computadora, recurrir a una inteligencia artificial avanzada sin pasos técnicos adicionales ni barreras de acceso.

Principales usos y ventajas de Meta AI en WhatsApp Web

La implementación de Meta AI en la versión web de WhatsApp amplía significativamente las posibilidades de la plataforma. La interacción con la inteligencia artificial se adapta tanto a necesidades cotidianas como a tareas más complejas que requieren rapidez y precisión. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran:

  • Redacción de textos: Es posible solicitar desde correos electrónicos y mensajes formales hasta resúmenes de reuniones o generación de ideas para proyectos. La IA responde de inmediato, permitiendo copiar, editar o enviar el texto según las necesidades del usuario.
  • Respuestas a preguntas: Meta AI actúa como un buscador integrado dentro de WhatsApp Web. Los usuarios pueden consultar información histórica, recetas, definiciones técnicas o eventos recientes y obtener respuestas detalladas sin salir de la plataforma.
  • Creación de imágenes: Utilizando el comando /imagine, seguido de una descripción en español o inglés, se puede pedir a la IA que genere imágenes originales. Tras unos segundos, la ilustración solicitada estará disponible para descarga directa.
  • Traducción de textos: Basta con pegar un párrafo y especificar el idioma de destino. La IA puede adaptar el tono del mensaje, ya sea formal o casual, según los requerimientos indicados por el usuario.
(Meta)
Es posible solicitar desde correos electrónicos y mensajes formales hasta resúmenes de reuniones o generación de ideas para proyectos. (Meta)

El uso del teclado en la computadora brinda agilidad para desarrollar solicitudes extensas o tareas que exigen mayor precisión en la redacción y edición. Esto convierte a Meta AI en WhatsApp Web en una herramienta práctica tanto para la productividad laboral como para la vida cotidiana.

Acceso a Meta AI en chats privados y grupales

Meta AI puede utilizarse de dos formas distintas dentro de WhatsApp Web. La primera consiste en iniciar un chat privado, accediendo directamente desde el ícono de la IA. Al hacerlo, el usuario mantiene una conversación exclusiva con la inteligencia artificial, ideal para consultas personales o tareas individuales.

La segunda modalidad está disponible en algunos países y permite integrar a Meta AI en chats grupales. Para ello, dentro de un grupo, se escribe @Meta AI y se selecciona la opción correspondiente en el menú emergente.

La inteligencia artificial de Meta renueva su imagen en WhatsApp, la popular plataforma de mensajería (Fotocomposición Infobae)
El aprovechamiento de Meta AI en WhatsApp Web se potencia mediante una serie de comandos y buenas prácticas. (Composición Infobae)

Así, cualquier miembro puede plantear preguntas o solicitudes, y la respuesta será visible para todos. Esta función resulta especialmente útil en equipos de trabajo o grupos de estudio, facilitando la colaboración y el acceso a información relevante en tiempo real.

Funcionalidades específicas de Meta AI en WhatsApp Web

El aprovechamiento de Meta AI en WhatsApp Web se potencia mediante una serie de comandos y buenas prácticas. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Utilizar el comando /imagine para generar imágenes personalizadas según descripciones detalladas.
  • Solicitar traducciones precisando el idioma de destino y el tono deseado.
  • Plantear preguntas claras y específicas para obtener respuestas útiles y directas.
  • Redactar solicitudes completas para la generación de textos, facilitando así que la IA entregue resultados adaptados a cada contexto.

Estas funcionalidades y comandos convierten a Meta AI en una herramienta versátil, capaz de responder a las demandas de usuarios de diferentes perfiles, desde estudiantes hasta profesionales y usuarios particulares que buscan mejorar su experiencia en WhatsApp Web.

Temas Relacionados

WhatsApp WebWhatsAppMeta AIComputadoraIALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un cerebro robótico logra destreza humana y permite a los robots cocinar y tocar piano

El modelo GENE-26.5 se describe como una base de IA enfocada en la robótica, capaz de procesar grandes volúmenes de datos y adaptarse a diferentes ambientes

Un cerebro robótico logra destreza humana y permite a los robots cocinar y tocar piano

La reacción de Elon Musk tras perder el juicio contra Sam Altman por el caso OpenAI

El jurado rechazó los argumentos de Musk sobre el uso de fondos benéficos en la empresa de IA

La reacción de Elon Musk tras perder el juicio contra Sam Altman por el caso OpenAI

LinkedIn cambia las reglas: menos exposición para las publicaciones hechas con inteligencia artificial

El equipo de ingeniería trabajó junto al personal editorial para definir patrones de baja calidad

LinkedIn cambia las reglas: menos exposición para las publicaciones hechas con inteligencia artificial

Qué funciones con IA prepara Apple para iPhone con iOS 27

La compañía de Cupertino adelantó una serie de mejoras en accesibilidad para su teléfono inteligente

Qué funciones con IA prepara Apple para iPhone con iOS 27

Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

Uno de los títulos gratuitos es The Telltale Batman Shadows Edition

Epic Games: qué juegos están gratis hoy 19 de mayo de 2026

DEPORTES

Boca vence a Cruzeiro y se lleva un duelo clave para su futuro en la Copa Libertadores

Boca vence a Cruzeiro y se lleva un duelo clave para su futuro en la Copa Libertadores

La sugestiva respuesta de Guardiola cuando le preguntaron si se irá del Manchester City

La patada “Kung Fu” de Merentiel con la que Boca Juniors abrió el marcador ante Cruzeiro: el gol de antología que le “robó” a Paredes

Aparición de lujo en La Bombonera: la figura internacional que sueña con jugar en Boca y fue a ver el partido ante Cruzeiro

El reconocimiento de Guardiola al argentino Marcos Senesi tras el empate del City ante el Bournemouth

TELESHOW

El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

Rodrigo Lussich, conmovido por el recuerdo a Mercedes Portillo en el Martín Fierro: “Así estoy yo sin tí”

Darío Barassi sorprendió al contar el adorno que no puede faltarle para decorar su casa: “Tengo TOCs”

El filoso encuentro de Vero Lozano con Wanda Nara en los Martín Fierro: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”

El viaje inolvidable de Mario Pergolini con Gustavo Cerati a Machu Picchu: “Subimos 24 horas”

INFOBAE AMÉRICA

Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship generó ingresos por $5 millones

Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship generó ingresos por $5 millones

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”