Un cerebro robótico logra destreza humana y permite a los robots cocinar y tocar piano

La presentación de Genesis AI incluyó una serie de ejemplos en los que los robots ejecutan tareas que requieren precisión y adaptación. (Composición Infobae: Genesis AI)

Un avance tecnológico sin precedentes en el campo de la robótica ha sido anunciado por Genesis AI: el desarrollo de un cerebro robótico que alcanza la destreza física propia de los humanos, permitiendo a los robots ejecutar tareas como cocinar una comida compleja o interpretar piezas de piano con precisión.

Este sistema, denominado GENE-26.5, representa el primer modelo capaz de dotar a los robots de habilidades manuales avanzadas y control coordinado, lo que abre la puerta a su utilización en una amplia gama de entornos y actividades que antes solo podían realizar personas.

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Cerebro robótico GENE-26.5: manipulación física y habilidades humanas en robots

Genesis AI ha presentado GENE-26.5, definido por la propia compañía como el primer cerebro robótico diseñado para dotar a los robots de capacidades de manipulación física a nivel humano.

En una demostración realizada por Genesis AI, se exhibieron ejemplos concretos de las capacidades alcanzadas. (YouTube Genesis AI)

Esta innovación, según la empresa, responde a una necesidad histórica: superar el obstáculo de la brecha entre la forma humana y la robótica, que tradicionalmente ha limitado el aprendizaje de los robots a partir de datos humanos.

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El modelo GENE-26.5 se describe como una base de inteligencia artificial enfocada en la robótica, capaz de procesar grandes volúmenes de datos y adaptarse a diferentes ambientes. Permite que los robots realicen tareas complejas y prolongadas con una destreza que, hasta ahora, solo los humanos habían logrado.

Se trata de una arquitectura pensada para que los robots puedan desplegarse de inmediato y adaptarse con rapidez a nuevos contextos y exigencias, sin necesidad de una programación específica para cada caso.

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Robot coloca hielo a la licuadora. (YouTube Genesis AI)

En una demostración realizada por Genesis AI, se exhibieron ejemplos concretos de las capacidades alcanzadas.

Robots que preparan comidas que requieren hasta veinte pasos, como cortar tomates, romper huevos con una sola mano y coordinar movimientos complejos de ambas manos; la elaboración de batidos, manipulando y sirviendo ingredientes con movimientos aéreos coordinados; la ejecución de experimentos de laboratorio precisos, como el pipeteo y la transferencia de líquidos delicados.

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Asimismo, el tendido de cables, considerado una de las tareas más difíciles en ingeniería electrónica; la resolución de cubos de Rubik mediante manipulación aérea continua; la sujeción y clasificación simultánea de varios objetos de diferentes tamaños con una sola mano, y la interpretación de piezas de piano que exigen velocidad y coordinación avanzadas.

La resolución de cubos de Rubik mediante manipulación aérea continua. (YouTube Genesis AI)

El sistema presentado por Genesis AI combina dos desarrollos patentados: una mano robótica diestra a escala humana y un motor de datos de alta capacidad. La mano robótica reproduce la forma y función de una mano humana, y se integra a un guante especial equipado con piel electrónica sensible al tacto.

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Cuando este guante es usado por una persona, permite una correspondencia exacta entre los movimientos humanos y los del robot. De este modo, los humanos pueden transferir directamente sus habilidades a la máquina, proporcionando datos de alta calidad para el entrenamiento del modelo. El resultado son movimientos naturales y generalizables en tareas físicas complejas.

Robots con destreza humana: aplicaciones y demostraciones prácticas

La presentación de Genesis AI incluyó una serie de ejemplos en los que los robots, equipados con el cerebro GENE-26.5 y la mano patentada, ejecutan tareas que requieren precisión y adaptación, tradicionalmente reservadas a personas.

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La mano robótica reproduce la forma y función de una mano humana, y se integra a un guante especial equipado con piel electrónica sensible al tacto. (YouTube Genesis AI)

Entre las actividades destacadas se encuentra la preparación de comidas complejas, donde el robot realiza tareas secuenciales como cortar, mezclar y servir con coordinación manual avanzada.

En el ámbito científico, se mostró la capacidad de los robots para manipular instrumental delicado en experimentos de laboratorio, incluyendo el manejo de pipetas y la transferencia precisa de líquidos. También se demostró la habilidad para organizar y fijar cables en haces ordenados, una tarea reconocida por su dificultad en la ingeniería eléctrica y electrónica.

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La habilidad para tocar el piano, interpretando composiciones complejas y ultrarrápidas, representa uno de los hitos en la demostración de la destreza manual y la coordinación alcanzada por este nuevo sistema robótico.

Tecnología de datos humanos ilimitados: cómo aprende GENE-26.5

Genesis AI sostiene que el avance en la manipulación física de los robots se debe a la integración de hardware y un motor de datos diseñado para superar la barrera de encarnación, es decir, la diferencia entre la forma humana y la robótica que tradicionalmente ha limitado el aprendizaje a partir de datos humanos.

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Entre las actividades destacadas se encuentra la preparación de comidas complejas. (YouTube Genesis AI)

La mano robótica desarrollada por la empresa reproduce fielmente la estructura y función de la mano humana. Se complementa con un guante de recolección de datos, dotado de piel electrónica sensible al tacto.

Al utilizarlo una persona, se genera una correspondencia exacta entre el guante, la mano humana y la mano robótica, permitiendo la transferencia 1:1 de movimientos y habilidades.

Esto posibilita que los humanos proporcionen a GENE-26.5 grandes cantidades de datos de alta calidad, que, según Genesis AI, se traducen en movimientos robóticos naturales y fiables. A su vez, estos movimientos se generalizan no solo en tareas específicas, sino en casos de uso y entornos variados, lo que representa un salto cualitativo en la autonomía y polivalencia de robots de uso general.