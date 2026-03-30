Las redes sociales no deberían ser para menores de 16 años, advierte CEO de Pinterest

Bill Ready, CEO de Pinterest, cuestionó los estragos que pueden crear las redes sociales en niños y adolescentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de una creciente preocupación global por la salud mental de los adolescentes, Bill Ready, CEO de Pinterest, ha lanzado una propuesta que podría cambiar el paradigma digital, prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años.

La sugerencia, publicada en la revista Time, llega en un contexto donde numerosos estudios y regulaciones internacionales han evidenciado el impacto negativo de las plataformas sociales en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes. El debate se intensifica en un momento en el que la ansiedad, la depresión y el estrés digital se disparan entre los menores.

La importancia de esta propuesta radica no solo en la voz de quien la emite (la de un líder de la industria tecnológica) sino en la urgencia por establecer límites claros que prioricen la seguridad y el desarrollo saludable de la próxima generación.

Bill Ready alerta sobre el impacto negativo de las plataformas digitales en adolescentes y apoya regulaciones como la australiana, que ya restringe el acceso por edad mientras Europa y EE. UU. debaten nuevas políticas -REUTERS/Eric Gaillard

Australia ya ha dado el primer paso con una prohibición para menores de 16 años, y Europa debate medidas similares, mientras que Estados Unidos explora la verificación de edad con apoyo de empresas como Pinterest.

Qué opina el CEO de Pinterest sobre las redes sociales y menores de edad

Bill Ready ha calificado el acceso sin filtros de los menores a las redes sociales como un “experimento social a gran escala”, cuyos resultados ahora son dolorosamente claros: aumento de la ansiedad, la depresión, el deterioro de la concentración académica y la exposición a riesgos como el acoso y el contenido dañino.

El CEO de Pinterest ha señalado que las plataformas han sido diseñadas para maximizar el tiempo de visualización y la adicción a las pantallas, sin prestar suficiente atención al bienestar de los niños.

A diferencia de otros directivos tecnológicos como Mark Zuckerberg, Ready apoya la prohibición australiana y considera que si la industria no actúa, los gobiernos deben intervenir.

La crisis de bienestar juvenil y los riesgos del uso intensivo de plataformas sociales impulsan a gobiernos y empresas a repensar el acceso, la verificación de edad y los diseños seguros por defecto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para él, la autorregulación ha fallado y es necesario establecer un estándar legal claro que prohíba el acceso a redes sociales a menores de 16 años, respaldado por sistemas de verificación efectivos y sanciones para las plataformas que no cumplan.

Argumentos a favor y en contra de la prohibición

Entre los argumentos favorables, Ready y otros expertos han comparado la regulación de las redes sociales con las restricciones de edad para conducir, fumar o consumir alcohol. Aunque las reglas no son perfectas y pueden ser burladas, han demostrado ser eficaces para proteger la salud pública.

El CEO de Pinterest advirtió que los riesgos actuales (contactos no deseados, presión por la imagen corporal, acoso y exposición a contenido explícito) superan los beneficios de una conectividad sin límites.

Por otro lado el informe “Redes sociales y menores” de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C, 2025) destaca que las propias plataformas explotan vulnerabilidades cognitivas en los menores, lo que incrementa el uso problemático y los riesgos asociados.

El debate global se intensifica mientras la industria tecnológica enfrenta la presión de regular, proteger derechos y adaptar las plataformas a las necesidades reales de los menores y sus familias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el papel de las plataformas y la responsabilidad compartida

Un ejemplo claro de la regulación es lo que Pinterest ha implementado cambios tras eliminar funciones sociales para adolescentes y privatizar todas las cuentas de menores de 16 años. Contrario a las advertencias de que perdería usuarios jóvenes, la Generación Z ahora representa más del 50% de la base de usuarios de la plataforma, demostrando que priorizar la seguridad no aleja a los adolescentes.

El informe de la Oficina C subraya la necesidad de regulación flexible, verificación de edad eficaz y diseños seguros por defecto, así como educación digital, mediación parental y colaboración entre familias, escuelas y menores. Los expertos recomiendan también que los propios adolescentes participen en el diseño de soluciones y políticas públicas para adaptarlas a sus necesidades y realidades cambiantes.

La propuesta del CEO de Pinterest y las iniciativas regulatorias en curso marcan un posible cambio de era en la relación entre menores y redes sociales. La crisis de salud mental adolescente exige respuestas urgentes y coordinadas, basadas en la evidencia y la protección de derechos.

Mientras la industria tecnológica debate su responsabilidad, la sociedad y algunos gobiernos parecen decididos a elevar el estándar de seguridad y bienestar, situando el interés de los niños y adolescentes por encima del modelo de negocio digital.