Tecno

Rachas en TikTok, el reto viral que tus hijos persiguen dejando una adicción digital

Expertos consultados por Infobae advierten que la búsqueda de aceptación lleva a la participación en estas tendencias

Guardar
sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las rachas de TikTok funcionan como juegos de recompensas digitales que incentivan la interacción diaria entre usuarios jóvenes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tarde de domingo en familia, una prima dejó una frase que me dejó pensando sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes: “tengo que entrar a TikTok, no he hecho mi racha”... No entendía si era un reto viral más o solo una forma de decirle a la rutina de pasar horas viendo videos cortos. Lo que descubrí fue algo con una sencilla y amable apariencia, que sirve para justificar la necesidad creada de consumir contenido.

Aunque se trata de un reto viral, en realidad no hay nada peligroso en sí con las rachas en TikTok. Es un juego sencillo en la aplicación, en la que los usuarios están invitados a interactuar durante un largo tiempo junto a otra persona para cumplir objetivos. Pero de fondo se esconde una táctica que se alimenta de las tendencias, la búsqueda continua de recompensas y la vulnerabilidad psicológica de algunos usuarios en desarrollo.

Qué son las rachas de TikTok y cómo funcionan

Las rachas surgen como un sistema de recompensas dentro de la aplicación. Para participar, los usuarios deben mantener una comunicación diaria con otro usuario durante varios días consecutivos.

Una vez logrado el primer objetivo —tres días seguidos de mensajes—, TikTok libera una mascota virtual como insignia visible. El sistema otorga puntos por cada mensaje enviado, por compartir publicaciones y por el envío de fotos o vídeos. Estos puntos permiten avanzar y desbloquear nuevas mascotas de mayor “valor” simbólico.

El sistema de puntos y mascotas virtuales en TikTok refuerza la necesidad de conexión constante y la permanencia en la aplicación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El sistema de puntos y mascotas virtuales en TikTok refuerza la necesidad de conexión constante y la permanencia en la aplicación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si se interrumpe la comunicación durante 24 horas, la racha se pierde y todo debe comenzar desde cero.

Este mecanismo está pensado para incentivar la constancia y la interacción diaria. Sin embargo, la recompensa es digital. Lejos queda aquel 2021 en el que la red social regaló dinero por ver un número determinado de videos al día.

El impacto psicológico en adolescentes

La presión por mantener las rachas ha comenzado a mostrar efectos en la salud mental juvenil. De acuerdo con un estudio realizado por la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya, publicado en Nature, el 20,22% de los adolescentes de entre 12 y 18 años pasa más de dos horas diarias en TikTok.

La desconexión de la app suele generar sentimientos de baja autoestima y estrés, así como una dificultad para establecer límites en el consumo.

Un 20,22% de adolescentes españoles dedica más de dos horas cada día a TikTok, según un estudio académico publicado en Nature. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Un 20,22% de adolescentes españoles dedica más de dos horas cada día a TikTok, según un estudio académico publicado en Nature. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El reto de las rachas, en particular, actúa como un refuerzo de esa dependencia digital. La motivación detrás de la participación en retos como estos no es casual. La adolescencia es una etapa en la que la búsqueda de aceptación y reconocimiento por parte de los pares resulta central.

“Ellos buscan ese reconocimiento social, quieren ser vistos, quieren ser aceptados. Un poco ahí se está construyendo el autoconcepto y la autoestima”, explicó a Infobae la psicóloga y especialista en psicología cognitiva Natalia Moreno Rey.

El reto de las rachas no solo otorga recompensas digitales, sino que también funciona como un marcador de estatus y pertenencia dentro del grupo de amigos.

“Si está de moda esto, y la gente habla de esto y ellos no tienen ni idea de qué es eso, pues buscan saber qué es eso para después poder hablar o socializar respecto a eso”, agrega la especialista.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La presión por mantener las rachas de TikTok afecta la autoestima y eleva el estrés en jóvenes, dificultando el establecimiento de límites en el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento es comparable, según la psicóloga, a otras conductas de grupo como probar alcohol “para no sentirse aparte, no sentirse rechazado, porque puede ser que el niño que diga no, a mí no me gusta eso, o que no hable de esos temas, puede ser catalogado como el niño raro”.

La importancia de que los padres conozcan el fenómeno

El desconocimiento por parte de los padres sobre cómo funcionan los retos y recompensas en TikTok es una de las principales barreras para la prevención de la adicción digital.

“Hay como un distanciamiento que también se ve marcado, sobre todo por lo que empieza a suceder en la adolescencia, ellos se alejan de a poco, pero ahí es donde los padres deben estar recordando no solamente las reglas, sino también el tema del amor y que ellos están ahí presentes”, señala Moreno Rey.

La especialista recomienda limitar el tiempo de uso de la aplicación, utilizar herramientas de control parental y, sobre todo, fomentar el diálogo. “El diálogo yo creo que sería muy importante para conocerlos a ellos y desde nuestra parte también mostrarles qué se está produciendo realmente y qué estás ganando realmente con esto”, argumenta.

Un adolescente de 15 años sentado en un sofá oscuro, mirando su celular con un chatbot visible en la pantalla. Un hombre y una mujer, sus padres, lo observan preocupados.
Padres y tutores necesitan conocer el mecanismo de recompensas de TikTok para prevenir la adicción digital en adolescentes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La adicción a TikTok: implicaciones y solución a una demanda

El algoritmo de TikTok, así como retos de este tipo, está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia en la plataforma. Documentos internos filtrados y citados por NPR revelan que la propia compañía reconoce que “el uso compulsivo se correlaciona con una serie de efectos negativos para la salud mental, como la pérdida de habilidades analíticas, la formación de la memoria, el pensamiento contextual, la profundidad conversacional, la empatía y el aumento de la ansiedad”.

Según estos documentos, bastan 260 videos —menos de 35 minutos de uso continuo— para que un usuario promedio desarrolle un patrón adictivo.

En palabras del profesor de Psiquiatría de Yale, Marc Potenza, “nuestros cerebros parecen responder a los videos de TikTok personalizados de manera similar a cómo reaccionan al dinero, la comida u otras fuentes de placer”.

A pesar de que TikTok ofrece herramientas para limitar el tiempo de pantalla, los estudios han demostrado que estas funciones apenas reducen el consumo diario (en promedio, solo 1,5 minutos menos).

El algoritmo de TikTok está diseñado para maximizar la permanencia, lo que ha derivado en demandas por daños a la salud mental juvenil en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)
El algoritmo de TikTok está diseñado para maximizar la permanencia, lo que ha derivado en demandas por daños a la salud mental juvenil en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic)

La preocupación por la adicción ha derivado en acciones legales. En Estados Unidos, fiscales de 14 estados han demandado a TikTok y otras plataformas por contribuir a la crisis de salud mental juvenil. En una de las demandas, se demostró que la empresa es consciente de la ineficacia de sus herramientas de control y de los riesgos que implica el uso de la aplicación para los jóvenes.

En enero de 2026, la empresa llegó a un acuerdo confidencial para evitar un juicio que se perfilaba como uno de los más relevantes en el país sobre adicción digital. El proceso involucraba la acusación de que la compañía diseñó deliberadamente algoritmos de recomendación para aumentar el tiempo de uso, especialmente entre menores.

Temas Relacionados

AdolescentesNiñosRedes socialesSalud MentalTecnología-noticiasLo último en tecnologíaTikTok

Últimas Noticias

Trucos para limpiar Google Drive y seguir usando gratis los 15 GB de almacenamiento

Revisar archivos grandes, vaciar la papelera, limpiar Gmail y optimizar fotos son claves para aprovechar al máximo los 15 GB gratuitos

Trucos para limpiar Google Drive y seguir usando gratis los 15 GB de almacenamiento

Cómo saber si tu celular tiene un virus: 5 señales clave para detectarlo

El sobrecalentamiento inexplicable, la publicidad intrusiva y el bajo rendimiento pueden indicar una infección en el dispositivo móvil

Cómo saber si tu celular tiene un virus: 5 señales clave para detectarlo

Televisores y celulares que se quedan sin Netflix desde el 10 de abril de 2026

Los modelos afectados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación de la plataforma streaming y son más propensos a presentar fallas con otros servicios

Televisores y celulares que se quedan sin Netflix desde el 10 de abril de 2026

No compartas datos personales con ChatGPT y Gemini: hay extensiones en Google Chrome que quieren robarlos

Esta ataque puede espiar las pestañas de los usuarios, buscando información entregada a la IA

No compartas datos personales con ChatGPT y Gemini: hay extensiones en Google Chrome que quieren robarlos

El chatbot que finge entenderte: cómo la IA viola los estándares éticos de la psicoterapia

Un estudio de 18 meses de la Universidad de Brown evaluó chatbots terapéuticos con psicólogos clínicos con licencia. Encontraron 15 violaciones éticas sistemáticas. Ninguna tiene consecuencias legales

El chatbot que finge entenderte: cómo la IA viola los estándares éticos de la psicoterapia
DEPORTES
Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El brutal accidente a más de 250 km/h durante una carrera que terminó con la mitad de un auto fuera de la pista

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

TELESHOW
El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

Expectativas en Gran Hermano por la nueva integrante que ingresará este domingo: ¿Graciela Alfano?

Los conmovedores mensajes de las hermanas de Sofía Sarkany a 5 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias en Bolivia provocan derrumbes y dejan intransitables varias carreteras del país

Lluvias en Bolivia provocan derrumbes y dejan intransitables varias carreteras del país

El episodio médico sin precedentes que obligó a la NASA a evacuar de urgencia a un astronauta de la Estación Espacial Internacional

Un grupo de senadores de Estados Unidos visita Taiwán en pleno debate por el aumento del gasto militar

El inicio de la primavera marca la llegada del apogeo de los cerezos en las ciudades japonesas

Crecer sin pantallas: el experimento social de una comunidad que desafía la era digital