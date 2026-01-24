Tecno

Ascenso y ‘caída’ de TikTok en EE. UU.: así evolucionó la app desde cero hasta su prohibición por el gobierno

Tras denuncias por riesgos de seguridad nacional y un intenso debate sobre privacidad y libertad de expresión, la app ha logrado mantenerse a flote en el país norteamericano

TikTok pasó de ser una app de videos virales a convertirse en un referente cultural y político para la generación Z en Estados Unidos. (Reuters)

TikTok nació como una plataforma enfocada en videos breves de baile y sincronización de labios para adolescentes. Más de una década después, se transformó en un gigante con 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos, convertido según las autoridades estadounidenses en una amenaza para la seguridad nacional que debía prohibirse.

El recorrido de la aplicación incluye fenómenos virales, el surgimiento de celebridades digitales, debates sobre privacidad y datos, audiencias políticas, un histórica prohibición federal y un resurgimiento.

A lo largo de su historia, TikTok impulsó nuevas tendencias, cambió la cultura pop y se convirtió en una referencia para la generación Z, pero también enfrentó cuestionamientos sobre su influencia, el manejo de datos personales y su relación con el gobierno chino.

Su ascenso y caída reflejan el impacto que una red social puede tener no solo en el entretenimiento, sino en el debate público y la geopolítica.

El crecimiento acelerado de la plataforma impulsó tendencias globales, el surgimiento de celebridades digitales y nuevas formas de consumo de información. (Reuters)

Cronología del ascenso y caída de TikTok en Estados Unidos

2012

  • Zhang Yiming funda ByteDance, sentando las bases de lo que será TikTok.

2014

  • Musical.ly lanza su app de sincronización de labios, marcando el inicio del formato de videos cortos virales.

2015-2016

  • Musical.ly lidera descargas en EE.UU. ByteDance lanza Douyin en China, precursora de TikTok.

2017

  • TikTok debuta en Indonesia. ByteDance compra Musical.ly y hereda su base de 60 millones de usuarios en Estados Unidos y Europa.
ByteDance es la empresa matriz
ByteDance es la empresa matriz de TikTok. (Reuters)

2018

  • Musical.ly se fusiona oficialmente con TikTok, que supera en descargas a Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube.

2019

  • TikTok paga una multa millonaria en EE.UU. por privacidad infantil y se convierte en la plataforma que catapulta éxitos como “Old Town Road”.
  • En diciembre, el Departamento de Defensa recomienda eliminar la app de sus dispositivos y surgen las primeras advertencias políticas sobre los riesgos de seguridad nacional.
  • Nace la Hype House, símbolo de la cultura colaborativa de creadores.

2020.

  • Durante la pandemia, TikTok explota con desafíos de baile, recetas virales como el café Dalgona y fenómenos como el “Renegade”.
  • India prohíbe TikTok.
  • El gobierno de Trump anuncia su intención de prohibir TikTok en EE.UU., aunque una orden judicial frena la medida.
  • Nathan Apodaca se vuelve viral patinando al son de Fleetwood Mac y Charli D’Amelio alcanza los 100 millones de seguidores.

2021

  • Tendencias como la “pasta feta” y el fenómeno BookTok dominan la plataforma.
  • Se popularizan retos absurdos y virales, como la escalera de cajas de leche, y eventos como la semana de hermandad universitaria de Alabama se vuelven virales.
  • Los influencers de TikTok llegan a la Gala del Met y la familia D’Amelio convierte su fama en acuerdos comerciales y apariciones en televisión.
Autoridades estadounidenses y organismos de
Autoridades estadounidenses y organismos de seguridad expresaron preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos por parte de TikTok. (Europa Press)

2022

  • TikTok impulsa nuevos fenómenos musicales, como “Bridgerton the Musical”, y consolida figuras como Khaby Lame, el creador más seguido.
  • Se generaliza el uso de la app como motor de búsqueda entre los jóvenes y surgen microtendencias como la obsesión por el “negroni sbagliato” o la moneda ficticia de los “dabloons”.
  • El FBI advierte sobre posibles usos de TikTok para operaciones de influencia.

2023

  • El Congreso interroga al CEO de TikTok, Shou Chew, sobre privacidad y vínculos con China.
  • Se lanza TikTok Shop en EE.UU., permitiendo compras directas en la app.
  • El Congreso aprueba un proyecto de ley para obligar a ByteDance a vender TikTok o enfrentarse a la prohibición.

2024

  • El presidente Biden convierte en ley la prohibición de TikTok si no es vendido a propietarios estadounidenses.
  • La campaña de reelección de Biden se une a TikTok, mientras Universal Music retira su catálogo de la plataforma y los adolescentes protagonizan nuevas tendencias en tiendas y redes.

2025

  • TikTok y sus creadores defienden la plataforma ante la Corte Suprema alegando violaciones a la Primera Enmienda, como la libertad de expresión. El argumento fue rechazado por el tribunal.
  • Mientras el futuro de la app en EE.UU. luce incierto, algunos usuarios migran a plataformas alternativas como Red Note, también de China.
Durante el 2025, Trump trató
Durante el 2025, Trump trató de extender los plazos legales para que TikTok no sea totalmente prohibida. (Reuters)

2026

  • Finalmente, TikTok vendió la mayoría de sus operaciones en EE. UU. a inversores no chinos. De esta manera, despeja el riesgo de una prohibición federal.

