Ahora TikTok te deja elegir cuántos videos hechos con IA aparecen en tu ‘Para ti’

TikTok está lanzando nuevas herramientas para que los usuarios controlen mejor el contenido que consumen.

TikTok está implementando nuevas herramientas para que los usuarios gestionen el contenido que ven en la plataforma. Ahora podrán decidir con qué frecuencia les aparecen videos generados por inteligencia artificial en su ‘Para ti’.

La función ‘Gestionar temas’ permite ajustar la frecuencia de aparición de videos relacionados con más de diez categorías, como Danza, Deportes o Comida y bebida.

De forma similar, la nueva configuración para contenido generado por IA (AIGC) ayuda a personalizar la variedad de videos en el feed, sin eliminar o reemplazar el contenido por completo.

Los usuarios van a poder limitar el contenido generado por IA que ven en la app.

Así, quienes disfrutan del contenido de IA podrán verlo más seguido, y quienes prefieran menos, podrán reducir su frecuencia. Esta función se suma a otras herramientas de personalización, como los filtros de palabras clave y el botón ‘No me interesa’.

Además, TikTok está probando una solución llamada ‘marca de agua invisible’ para el contenido generado por inteligencia artificial.

Actualmente, la plataforma exige que los usuarios etiqueten los videos realistas creados con IA y utiliza varias estrategias para garantizarlo: desde herramientas de etiquetado disponibles para los creadores hasta sus propios modelos de detección.

Esta etiqueta busca que los videos siempre que correspondan siempre se han identificado como generados por IA.

También emplea la tecnología C2PA Content Credentials, que añade metadatos al video para facilitar su identificación como contenido de IA, incluso en otras plataformas que adoptan este estándar. Gracias a estas medidas, TikTok ha conseguido etiquetar más de 1.300 millones de videos.

Sin embargo, una dificultad frecuente en el sector es que estas etiquetas pueden perderse al editar o volver a subir los videos en otras plataformas.

Para evitarlo, las ‘marcas de agua invisibles‘ representan una capa adicional de protección al incorporar una marca digital que solo TikTok puede detectar, dificultando su eliminación por terceros.

La nueva configuración de contenido generado por IA permite ajustar la variedad de videos en el feed sin eliminar nada por completo.

En los próximos meses, TikTok comenzará a añadir estas ‘marcas de agua invisibles‘ tanto a los videos creados con herramientas propias como AI Editor Pro, como a los archivos subidos que contengan Credenciales de Contenido C2PA.

Estas marcas permitirán etiquetar el contenido generado por IA de manera más fiable y obtener información sobre cualquier modificación. Además, la plataforma seguirá reconociendo y manteniendo las Credenciales de Contenido C2PA en todo el contenido de IA publicado en TikTok.

Quién es el CEO de TikTok

El director ejecutivo de TikTok es Shou Zi Chew, originario de Singapur. Chew estudió economía en el University College de Londres y obtuvo un MBA en la Harvard Business School.

Durante sus estudios en Harvard, realizó una pasantía en una empresa emergente llamada Facebook, según relató al portal de exalumnos de la institución.

El director ejecutivo de TikTok es Shou Zi Chew, oriundo de Singapur.

Luego de su paso por California, Chew desarrolló su carrera en el sector tecnológico en ciudades como Londres, Singapur y Hong Kong, para finalmente radicarse en Pekín.

En 2015, se unió a Xiaomi, donde ocupó el cargo de director financiero y jugó un papel clave en la salida a bolsa de la compañía tres años después.

En 2021, su camino profesional volvió a cruzarse con el de Mark Zuckerberg, esta vez como competidores, cuando se integró a ByteDance, la empresa matriz de TikTok, inicialmente como director financiero.

Ese mismo año, asumió la dirección ejecutiva de TikTok, desempeñando ambos cargos de forma simultánea antes de dedicarse por completo al liderazgo de la plataforma de videos cortos.

Shou Zi Chew realizó una pasantía en Facebook.

De cuánto es el patrimonio actual de Shou Zi Chew

Según Celebrity Net Worth, se estima que el patrimonio de Shou Zi Chew llegará a USD 200 millones en 2025, cifra que refleja su trayectoria profesional, desde su labor en Xiaomi hasta su rol de liderazgo en TikTok.

Aunque mantiene un perfil bajo y pocos detalles de su vida personal son públicos, se sabe que está casado, tiene hijos y valora la privacidad familiar, enfocándose principalmente en su trabajo y proyectos tecnológicos.

En comparación, el patrimonio de Mark Zuckerberg asciende a USD 256.500 millones, de acuerdo con Forbes. Zuckerberg fundó Facebook en 2004, a los 19 años, con la idea de facilitar que los estudiantes asociaran nombres y fotografías de sus compañeros de clase.