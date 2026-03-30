Adobe presenta un asistente de IA solo con voz para Photoshop

Adobe prueba un asistente de IA para Photoshop.

Adobe anunció el lanzamiento de un asistente de inteligencia artificial conversacional para Photoshop, diseñado para simplificar la creación y edición de imágenes. La herramienta estará disponible en versión beta pública tanto en web como en dispositivos móviles, y permitirá realizar cambios complejos mediante instrucciones de texto o voz.

El nuevo asistente busca reducir la complejidad del proceso creativo y acercar el uso de Photoshop a usuarios de todos los niveles.

Según la compañía, el sistema permitirá ejecutar acciones como eliminar elementos no deseados, modificar fondos, ajustar la iluminación o cambiar colores de objetos con simples indicaciones, sin necesidad de conocimientos avanzados en edición.

Adobe Photoshop te permitirá cambiar los colores usando comando de voz gracias a su IA. (Adobe)

Edición guiada y automatizada

Una de las principales novedades del asistente es su capacidad para ofrecer dos modos de interacción: ejecución automática de tareas y guías paso a paso. Esto significa que los usuarios pueden optar por aplicar cambios de forma inmediata o aprender cómo realizarlos manualmente dentro del entorno del software.

El objetivo, de acuerdo con Adobe, es facilitar una interacción más natural con la herramienta, permitiendo que las personas describan lo que quieren hacer en lugar de buscar funciones específicas dentro del programa.

Además, el asistente integra una función llamada AI Markup, que permite dibujar directamente sobre la imagen para indicar con precisión qué áreas deben modificarse. Esta herramienta combina instrucciones visuales con comandos de texto o voz, lo que mejora la precisión en tareas como la inserción o eliminación de objetos.

Adobe anunció que Photoshop tendrá un asistente de IA conversacional. (Adobe)

Integración con Firefly y funciones generativas

El anuncio también incluye mejoras en Adobe Firefly, la plataforma de creación basada en inteligencia artificial de la compañía. En este entorno, Adobe ha incorporado nuevas funciones generativas que amplían las capacidades de edición de imágenes.

Entre ellas destaca el relleno generativo, que permite añadir o reemplazar elementos respetando el contexto visual de la escena. También se incluye la eliminación generativa, orientada a borrar objetos no deseados; la ampliación generativa, que adapta imágenes a nuevos formatos o proporciones; y el aumento de escala generativa, que mejora la resolución de las imágenes.

Estas herramientas funcionan a partir de descripciones en lenguaje natural, lo que refuerza la tendencia de simplificar la interacción con software creativo mediante inteligencia artificial.

Con solo usar tu voz o mediante texto podrás editar fotos en Photoshop. (Adobe)

Un ecosistema con múltiples modelos de IA

Otro aspecto relevante es que el editor de Firefly ahora permite trabajar con más de 25 modelos de inteligencia artificial. Esto incluye tanto tecnologías desarrolladas por Adobe como soluciones de otras compañías del sector, entre ellas Google, OpenAI, Runway y Black Forest Labs.

Según la empresa, sus modelos propios están diseñados para un uso comercial seguro, lo que responde a una de las principales preocupaciones en torno al uso de inteligencia artificial en la creación de contenido: los derechos de autor y la procedencia de los datos de entrenamiento.

Disponibilidad

Las nuevas funciones del editor de Firefly ya se encuentran disponibles a nivel global, mientras que el asistente de IA para Photoshop se lanzará inicialmente en versión beta pública. Esto permitirá a los usuarios probar sus capacidades y familiarizarse con esta nueva forma de edición basada en comandos conversacionales.

Photoshop también tendrá la opción de remover de manera más fácil algo no deseado. (Adobe)

Con este anuncio, Adobe refuerza su apuesta por integrar inteligencia artificial en sus herramientas creativas, en un contexto donde la automatización y la generación de contenido mediante IA están transformando la forma en que se producen y editan imágenes digitales.