Adobe transforma PDFs en presentaciones y podcasts: descubre las nuevas funciones de Acrobat Studio

Bajo el nombre de Acrobat Studio, la compañía integra asistentes de IA para reducir el tiempo que toma trabajar con documentos extensos

Adobe introdujo nuevas herramientas de IA. (Foto: Adobe)

Adobe anunció una renovación de fondo de su herramienta más emblemática, Acrobat, con la incorporación de nuevas funciones de inteligencia artificial que permiten transformar cualquier archivo PDF en una presentación o en un podcast con un solo clic. El objetivo es simplificar el trabajo con documentos extensos y cambiar la forma en la que se consume la información en entornos empresariales, educativos y profesionales.

Las nuevas capacidades llegan bajo el nombre de Acrobat Studio, un entorno que integra edición tradicional de PDF, asistencia por chat y herramientas creativas impulsadas por IA. Con esta actualización, Adobe busca que los usuarios ya no solo lean documentos, sino que puedan reutilizarlos de manera automática en otros formatos, reduciendo tiempos de trabajo y barreras técnicas.

Una de las funciones centrales es Generate presentation, pensada para convertir documentos largos en presentaciones listas para exponer. A partir de un PDF —como un informe financiero, un estudio de mercado o un trabajo académico— la inteligencia artificial analiza el contenido, identifica los puntos clave y construye una presentación completa.

Adobe presenta nuevas funciones de IA para PDF. (Adobe)

El sistema se apoya en Adobe Express para aplicar diseños profesionales, incluir imágenes de stock y estructurar la información en diapositivas claras y ordenadas.

El proceso elimina tareas habituales como copiar y pegar textos, resumir manualmente o diseñar diapositivas desde cero. El usuario solo debe elegir el estilo visual y el tono de la presentación, mientras que el resultado final queda totalmente editable para realizar ajustes posteriores, como modificar textos, imágenes o títulos.

Otra de las novedades es Generate podcast, una función que permite transformar el contenido de un PDF en un resumen de audio con formato de podcast. La herramienta está pensada para documentos extensos que requieren tiempo de lectura, como reportes técnicos, investigaciones o material académico.

Adobe impulsa Acrobat Studio, donde desde un documento PDF puede convertirlo en presentación. (Adobe)

En lugar de una simple lectura de texto a voz, la IA organiza la información para crear un audio más digerible, orientado a la escucha. Esta opción apunta a un cambio en los hábitos de consumo de información, permitiendo que los usuarios escuchen los contenidos mientras realizan otras actividades, como desplazarse, entrenar o realizar tareas cotidianas.

La tercera función clave es Edit PDF with chat, que introduce la edición de documentos mediante lenguaje natural. En lugar de navegar por menús y herramientas, los usuarios pueden interactuar con un chat integrado y pedir acciones concretas sobre el archivo. Por ejemplo, eliminar páginas específicas, proteger el documento con contraseña o reemplazar palabras de forma masiva.

La inteligencia artificial interpreta la solicitud y ejecuta los cambios directamente en el PDF, lo que reduce la complejidad del uso de Acrobat, especialmente para quienes no están familiarizados con todas sus funciones. Este enfoque apunta a hacer más accesible la edición avanzada de documentos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Adobe puede convertir un archivo PDF en audio. (Adobe)

Según explicó la compañía, estas herramientas forman parte de una estrategia más amplia para modernizar el PDF, un formato que lleva décadas siendo el estándar para compartir información, pero que muchas veces resulta poco flexible para reutilizar contenidos. Con Acrobat Studio, Adobe busca que la IA se encargue del trabajo repetitivo y permita a los usuarios enfocarse en la toma de decisiones o en el contenido final.

La integración con Adobe Express también refuerza la idea de un ecosistema unificado, donde los documentos pueden pasar de un formato estático a uno visual o auditivo sin salir de las herramientas de la compañía. Esto representa un paso más en la incorporación de inteligencia artificial a los flujos de trabajo creativos y corporativos.

Con estas novedades, Adobe apunta a redefinir el rol del PDF en la era de la inteligencia artificial, transformándolo de un simple archivo de lectura en una fuente dinámica de contenidos reutilizables en distintos formatos.

