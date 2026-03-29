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Meta construyó un modelo de IA que predice tu cerebro mejor de lo que vos mismo podrías hacerlo

Un paper del equipo FAIR de la empresa demuestra que la inteligencia artificial ya puede anticipar la respuesta neuronal promedio de un grupo de personas con mayor precisión que las mediciones reales obtenidas en cada persona

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Corte sagital de una cabeza humana translúcida. Luz entra por el ojo, activando la corteza visual del cerebro, con haces y puntos abstractos extendiéndose.
TRIBE v2 de Meta utiliza inteligencia artificial para predecir la actividad cerebral colectiva con mayor precisión que la individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la neurociencia progresó como un arqueólogo que excava una ciudad región por región: se descubrió que el área V5 procesa el movimiento, que el giro fusiforme reconoce caras, que el área de la forma visual de las palabras activa la lectura. Era un mapa fragmentado, preciso en cada parcel, pero incapaz de explicar cómo el cerebro integra todo eso en una sola experiencia del mundo.

Meta acaba de publicar una herramienta que cambia eso. Y lo que encontraron es lo que más debería incomodarnos: el modelo predice la respuesta cerebral colectiva de un grupo de personas con mayor exactitud que la respuesta individual de cualquiera de esos sujetos. La IA no solo modela el cerebro. En términos estadísticos, lo supera.

El experimento que nadie había podido hacer

TRIBE v2, publicado por el equipo FAIR de Meta el 25 de marzo de 2026, recibe video, audio y texto de forma simultánea y predice la actividad neuronal medida por resonancia magnética funcional. Fue entrenado con más de 1.000 horas de datos de 720 sujetos expuestos a contenido real: temporadas completas de Friends, documentales de la BBC, películas y podcasts de narrativa larga.

El modelo alcanza una correlación casi dos veces superior a la de cualquier sujeto individual al predecir la respuesta cerebral promedio del grupo (X: @AIatMeta)
El modelo alcanza una correlación casi dos veces superior a la de cualquier sujeto individual al predecir la respuesta cerebral promedio del grupo (X: @AIatMeta)

Los modelos anteriores trabajaban con aproximadamente 1.000 vóxeles cerebrales; TRIBE v2 opera a 70.000. Es la diferencia entre saber en qué hemisferio se activa algo y ver exactamente qué región, con qué patrón, en qué secuencia temporal.

La paradoja que el paper pone negro sobre blanco

En el dataset de mayor calidad disponible para la ciencia, el Human Connectome Project grabado en un escáner de 7 Tesla con 176 sujetos, TRIBE v2 alcanza una correlación con la respuesta cerebral promedio del grupo que casi duplica la mediana de los sujetos humanos individuales.

Dicho de otra forma: si querés saber cómo responde el cerebro humano promedio a una escena cargada de emoción o a una frase compleja, el modelo de Meta te dará una respuesta más precisa que la que produce cualquier cerebro real dentro de ese grupo.

El modelo aprende el patrón compartido por debajo de toda la variabilidad individual. Cada cerebro real agrega ruido propio: atención, cansancio, historia personal... TRIBE v2 lo filtra.

El laboratorio que no necesita sujetos

Los investigadores replicaron en computadora, sin un solo sujeto en un escáner, algunos de los experimentos más citados de la neurociencia moderna. El área fusiforme para caras. El área parahipocampal para lugares. La lateralización hacia el hemisferio izquierdo para procesamiento sintáctico complejo. Décadas de investigación empírica, reproducidas en simulación con correlación estadísticamente significativa entre lo predicho y lo medido.

TRIBE v2 opera con una resolución de 70.000 vóxeles cerebrales, superando por amplio margen los 1.000 utilizados en modelos anteriores de neurociencia computacional (X: @AIatMeta)
TRIBE v2 opera con una resolución de 70.000 vóxeles cerebrales, superando por amplio margen los 1.000 utilizados en modelos anteriores de neurociencia computacional (X: @AIatMeta)

El modelo nunca había visto esos experimentos. Los recuperó porque aprendió algo más profundo: la organización funcional del cerebro humano.

Eso tiene un nombre: neurociencia in-silico. Y cambia la economía de la investigación. Cada sesión de fMRI cuesta cientos de dólares y requiere instalaciones especializadas. Con TRIBE v2, un equipo puede diseñar y filtrar experimentos en computadora antes de reservar ni un minuto de escáner.

Lo que el modelo no puede hacer todavía

El paper es honesto: TRIBE v2 trata el cerebro como un observador pasivo de estímulos. No modela al cerebro como un agente que decide, actúa o recuerda a largo plazo. La fMRI mide flujo sanguíneo, no disparo neuronal.

Lo que el modelo predice es una aproximación temporalmente suavizada de lo que ocurre en la corteza. Precisa. Pero aproximación.

Por qué esto importa más allá del laboratorio

Meta publicó el modelo, el código y los pesos bajo licencia de uso no comercial. Equipos en universidades de América Latina que no tienen acceso a escáneres de 7 Tesla pueden ahora utilizar TRIBE v2 para diseñar experimentos y acelerar investigación sobre condiciones que afectan desproporcionadamente a la región: ACV, epilepsia, deterioro cognitivo.

Durante cien años, la neurociencia construyó mapas parciales. TRIBE v2 propone integrarlos en uno solo. Los propios autores lo formulan sin modestia: estos resultados establecen la inteligencia artificial como un marco unificador para explorar la organización funcional del cerebro humano.

Nadie sabe todavía lo que se descubrirá con ese mapa completo. Lo que sí sabemos es que un sistema de IA acaba de demostrar que entiende cómo responde el cerebro humano a la experiencia mejor de lo que cada cerebro individual puede representarse a sí mismo. Eso no es una alarma, es una pregunta que la ciencia tardará décadas en terminar de responder.

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