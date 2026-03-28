Meta despide a cientos y rebautiza a los que quedan: así luce la empresa de inteligencia artificial que viene

Meta ejecuta cientos de despidos y redefine sus equipos con una estructura enfocada en inteligencia artificial y productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay dos noticias en la historia de Meta esta semana. La primera es la que todos leen: cientos de despidos en operaciones globales, ventas, reclutamiento, Reality Labs y Facebook. La segunda es la que pocos están procesando: los que sobrevivieron tienen un nuevo nombre, una nueva estructura y una nueva razón de existir.

Un memo interno filtrado a Business Insider reveló que Meta está piloteando un sistema de trabajo radicalmente distinto dentro de su división Reality Labs. El experimento afecta a un equipo de 1.000 empleados dedicado a construir herramientas para desarrolladores, y consiste en reorganizarlos en “pods” nativos de IA donde cada persona tiene uno de tres títulos posibles: AI builder, AI pod lead o AI org lead. No es un cambio cosmético. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de empresa quiere ser Meta de aquí en adelante.

El número detrás del memo

Los despidos de esta semana no ocurren en el vacío. Desde 2022, Zuckerberg ha eliminado aproximadamente 25.000 puestos en varias divisiones, incluyendo las más recientes 700 bajas en Reality Labs.

La narrativa oficial cambió en el camino: primero fue la pandemia y el sobrecontratamiento, luego el “año de la eficiencia” de 2023, y ahora es la IA. Solo en enero, Meta eliminó 1.000 empleos adicionales en Reality Labs, una división que acumula 73.000 millones de dólares en pérdidas desde 2021.

Lo llamativo no es la magnitud de los cortes sino la lógica que los sostiene. El argumento central ya no es que el negocio va mal, sino que la IA ha cambiado cuánto trabajo puede producir cada empleado. Es una distinción que importa, porque convierte al despido en una consecuencia inevitable del progreso tecnológico, no de una crisis empresarial.

Qué significa ser un “AI builder”

La estructura de pods que Meta está probando tiene una geometría deliberada. Cada pod agrupa a un número reducido de AI builders que trabajan en distintas especialidades, con la posibilidad de que ingenieros asuman tareas de diseño y viceversa.

La nueva organización de Reality Labs en Meta agrupa a mil empleados en pods con roles orientados exclusivamente a IA (Europa Press)

El memo justifica el cambio con una frase que no deja lugar a interpretaciones: “Nuestro objetivo es lograr un salto en productividad de ingeniería y calidad de producto. Para eso, estamos rediseñando fundamentalmente cómo operamos, cómo nos estructuramos y cómo nos apoyamos entre nosotros”.

No es retórica corporativa sin consecuencias. Meta ya estableció una meta concreta: espera que el 65% de sus ingenieros escriba más del 75% de su código utilizando IA para la primera mitad de este año.

En la organización de Machine Learning, la vara ya estaba en 50% a 80% de código asistido por IA desde febrero. La reconversión de títulos no es un símbolo: es la formalización de un umbral que ya se está midiendo.

El patrón que se repite en todo el sector

Meta no está sola en este movimiento. En enero, Amazon despidió a 16.000 empleados mientras profundizaba su apuesta por la automatización. Dell redujo su planilla en cerca de un 10% en el año fiscal 2026 mientras expande agresivamente su negocio de servidores de IA.

En total, más de 9.200 de los despidos tecnológicos de 2026 están directamente atribuidos a la adopción de IA y automatización, según la firma de investigación RationalFX.

En ese sentido, uno de cada cinco empleos perdidos en el sector tech este año tiene a la IA como causa directa.

La reorganización de Meta formaliza la medición del trabajo asistido por IA y transforma los títulos de los empleados restantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón es siempre el mismo: una empresa invierte en herramientas de IA, audita qué roles pueden automatizarse y anuncia despidos enmarcados como una necesidad competitiva.

Lo que Meta agrega a esa fórmula es una capa adicional: no solo elimina puestos sino que redefine la identidad de los que permanecen. El empleado que queda no es el que sobrevivió al corte, es el que fue rediseñado para la nueva arquitectura.

La apuesta de fondo

Hay una lógica financiera detrás de todo esto que conviene no perder de vista. Meta parece estar convirtiendo costos laborales en capacidad computacional: reduce la planilla para financiar infraestructura de IA, argumentando que las herramientas disponibles hacen viable una organización más pequeña.

Es una apuesta que los inversores están comprando. Las acciones de Meta subieron cerca de 3% después de los reportes sobre posibles recortes adicionales de hasta el 20% de la plantilla global. El mercado no lo lee como señal de crisis. Lo lee como mejora de márgenes.

Lo que el mercado no está calculando, o quizás prefiere no calcular, es el costo de rediseñar organizaciones humanas a la velocidad de un ciclo de producto. Los “AI builders” de Reality Labs son hoy un experimento en un equipo de mil personas. Si funciona, ese modelo se replica. Y cuando se replica, el título en el contrato deja de importar menos que la respuesta a una pregunta mucho más concreta: ¿cuánto de tu trabajo puede hacer la IA por ti?

En el futuro que Meta está construyendo, esa pregunta ya tiene fecha de vencimiento. Y la respuesta determina si eres el pod lead o el próximo en el memo de despidos.