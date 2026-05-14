Juega más rápido en GeForce NOW: integración de Gaijin y lanzamientos semanales

Nvidia ha anunciado la integración del inicio de sesión único de Gaijin en GeForce NOW. (Composición Infobae: Nvidia)

La plataforma de juegos en la nube GeForce NOW, de Nvidia, amplía sus opciones para facilitar el acceso de los usuarios a sus videojuegos favoritos. Con la reciente incorporación del inicio de sesión único para cuentas de Gaijin y la llegada de siete nuevos títulos, los jugadores pueden disfrutar de una experiencia más rápida y cómoda, aprovechando además el alto rendimiento gráfico disponible para sus partidas.

Mejoras en el acceso con inicio de sesión único en GeForce NOW

Nvidia ha anunciado la integración del inicio de sesión único de Gaijin en GeForce NOW, lo que simplifica el acceso a los juegos vinculados a esa cuenta. Esta mejora se suma a los sistemas de inicio de sesión único ya implementados para Steam, Epic Games Store, Battle.net, Xbox y Ubisoft.

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Gracias a estas opciones, los jugadores pueden entrar a sus títulos compatibles de manera más ágil, sin la necesidad de recordar múltiples contraseñas ni realizar pasos adicionales.

GeForce NOW es la plataforma de juego en la nube de NVIDIA que te permite jugar a tus propios juegos de PC por internet en cualquier pantalla. NVIDIA

La compañía también informa sobre el avance en la vinculación de cuentas de GOG y la sincronización total de la biblioteca de juegos, funciones que estarán disponibles próximamente.

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Cabe señalar que este desarrollo permitirá a los usuarios trasladar aún más contenido a la nube y acceder a sus bibliotecas de manera fluida en cualquier dispositivo compatible con GeForce NOW.

Nuevos juegos disponibles esta semana en GeForce NOW

Además de las mejoras en la autenticación, Nvidia incorpora siete nuevos títulos a la oferta semanal de GeForce NOW. Entre los lanzamientos destacados se encuentra el juego de peleas rítmico Dead as Disco, disponible como novedad en Steam desde el 5 de mayo.

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GeForce Now en distintas pantallas. NVIDIA

Esta y otras incorporaciones se benefician de la potencia gráfica de la RTX 5080, ofrecida a los suscriptores Ultimate, lo que garantiza altos niveles de rendimiento y calidad visual en la mayoría del catálogo.

La lista de novedades se completa con HUNTDOWN: OVERTIME, también recién lanzado en Steam, así como Nuclear Option, Sintopia y Hotel Architect. Kiln y PowerWash Simulator 2 amplían las opciones para quienes utilizan Xbox o el servicio Game Pass, integrándose a la plataforma de Nvidia para jugar desde la nube sin restricciones de dispositivo.

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La estrategia de Nvidia incluye no solo ampliar el catálogo de juegos, sino también perfeccionar la experiencia del usuario. La llegada del inicio de sesión único para varias plataformas y la futura sincronización de bibliotecas buscan eliminar barreras de acceso y facilitar la gestión de los juegos.

Ahora solo debes ir una sola vez a los ajustes de la aplicación de GeForce NOW (en la sección "Conexiones"), iniciar sesión en tu cuenta de Gaijin y dejarlas vinculadas. NVIDIA

Los usuarios pueden así dedicar más tiempo a jugar y menos a resolver cuestiones técnicas, disfrutando de las ventajas que ofrece la nube para quienes prefieren flexibilidad y alto rendimiento en sus partidas.

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GeForce NOW: cómo funciona el servicio de videojuegos en la nube de NVIDIA

GeForce NOW es el servicio de juegos en la nube de NVIDIA. Su funcionamiento se basa en un concepto similar al de Netflix, pero aplicado a videojuegos que el usuario ya posee. A diferencia de otras plataformas, NVIDIA no comercializa los títulos, sino que alquila el acceso a computadoras de alto rendimiento para que los usuarios disfruten sus propios juegos desde cualquier dispositivo.

El primer paso para utilizar GeForce NOW consiste en vincular las cuentas de tiendas digitales como Steam, Epic Games Store, Xbox (PC Game Pass), Ubisoft Connect o GOG. Los juegos que ya hayan sido adquiridos y sean compatibles pueden ejecutarse de inmediato, sin necesidad de realizar una nueva compra.

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GeForce NOW es compatible con una amplia variedad de dispositivos. NVIDIA

Al iniciar un juego, este no se descarga ni se instala localmente. En su lugar, un servidor de NVIDIA equipado con hardware avanzado, como tarjetas gráficas RTX 4080 o 5080, ejecuta el título en una central de datos. Toda la carga gráfica, los efectos visuales y las físicas se procesan en estos servidores.

La experiencia de juego se transmite en tiempo real a través de internet. El servidor convierte la acción del juego en una señal de video de alta definición y la envía a la pantalla del usuario, de manera similar a la reproducción de contenido en plataformas de streaming.

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Las órdenes de los controles, el teclado o la pantalla táctil se envían al servidor en cuestión de milisegundos. El sistema responde de forma casi instantánea, procesando la acción y devolviendo la imagen ya actualizada, siempre que se cuente con una conexión estable para minimizar el input lag.

GeForce NOW es compatible con una amplia variedad de dispositivos: laptops y computadoras antiguas (Windows o Mac), teléfonos y tabletas (Android e iOS), televisores inteligentes, consolas portátiles como la Steam Deck y navegadores web.

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