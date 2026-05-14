En varias oficinas de Estados Unidos, los empleados de Meta colocaron volantes en lugares visibles como salas de reuniones. REUTERS/Dado Ruvic

Meta enfrenta protestas internas por implementar tecnología de rastreo de ratón en sus oficinas estadounidenses. Grupos de empleados comenzaron a distribuir volantes en distintas sedes del país para manifestar su rechazo a la instalación reciente de un software que monitorea los movimientos del mouse en sus computadoras de trabajo.

La acción de protesta busca reunir apoyos y sumar firmas a una petición online que rechaza la medida. Así lo dio a conocer Reuters.

PUBLICIDAD

Protestas en Meta por el software de rastreo de mouse

En varias oficinas de Estados Unidos, los empleados de Meta colocaron volantes en lugares visibles como salas de reuniones, máquinas expendedoras e incluso sobre dispensadores de papel higiénico. Estos folletos instan a sus compañeros a oponerse a la nueva herramienta tecnológica, promoviendo la firma de una petición digital que expresa el descontento ante la vigilancia.

Meta enfrenta protestas internas por implementar tecnología de rastreo de ratón en sus oficinas estadounidenses. REUTERS/Dado Ruvic

El mensaje de los volantes utiliza un tono directo, preguntando a los trabajadores si desean laborar en lo que denominan la “Fábrica de Extracción de Datos de Empleados”. Esta frase refleja la percepción negativa que algunos empleados tienen sobre la introducción del software, al considerarlo una forma de vigilancia excesiva que afecta su ambiente laboral.

PUBLICIDAD

La protesta surge en un contexto sensible para la compañía, ya que se produce apenas una semana antes de que Meta ejecute un recorte de personal que afectará al 10% de su plantilla.

Reacciones de los empleados ante la reestructuración y el seguimiento digital

Durante meses, trabajadores de Meta han expresado su inconformidad en foros internos y plataformas dedicadas al personal. El malestar principal se centra en los despidos previstos y en la introducción de herramientas digitales que consideran invasivas.

PUBLICIDAD

El mensaje de los volantes utiliza un tono directo, preguntando a los trabajadores si desean laborar en lo que denominan la “Fábrica de Extracción de Datos de Empleados”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software de rastreo del mouse es visto por muchos como un paso hacia la automatización de tareas, lo que alimenta el temor de que la propia fuerza laboral esté siendo reemplazada por sistemas automatizados.

El clima dentro de Meta se ha visto alterado por la doble presión de la reestructuración y la sensación de pérdida de control sobre las condiciones de trabajo. El software en cuestión registra acciones como movimientos del mouse, clics y navegación por menús, información que la compañía argumenta es necesaria para el desarrollo de nuevos agentes de IA capaces de asistir a los usuarios en tareas cotidianas.

PUBLICIDAD

Argumentos de Meta sobre la necesidad del rastreo

El portavoz de Meta, Andy Stone, respondió a las consultas de Reuters sobre el software de seguimiento de mouse remitiendo a una declaración previa de la empresa. En esa comunicación, la compañía explica que el desarrollo de agentes inteligentes requiere datos reales sobre cómo los usuarios interactúan con sus computadoras.

El software en cuestión registra acciones como movimientos del mouse, clics y navegación por menús. REUTERS/Benoit Tessier

Según la declaración, se necesitan ejemplos concretos de movimientos y patrones de uso para perfeccionar los modelos de inteligencia artificial que, en teoría, facilitarán el trabajo de las personas en el futuro.

PUBLICIDAD

La postura de Meta plantea que el software de seguimiento es una herramienta esencial para el avance tecnológico. No obstante, la percepción entre los empleados es diferente, ya que muchos consideran que estas pruebas tecnológicas pueden llevar, finalmente, a la reducción de personal y a la sustitución de trabajadores por sistemas automatizados.

Referencias legales y organización sindical

Tanto los volantes distribuidos como la petición online apelan a la Ley Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos. En esos documentos, se informa a los empleados que cuentan con protección legal cuando deciden organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

PUBLICIDAD

La postura de Meta plantea que el software de seguimiento es una herramienta esencial para el avance tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento busca legitimidad en la normativa vigente, reforzando el mensaje de que el rechazo al software de rastreo no constituye solo una protesta, sino un derecho amparado por la ley.

En el Reino Unido, la respuesta de los empleados de Meta ha tomado una dirección similar. Un grupo de trabajadores comenzó a organizar una campaña de sindicalización bajo el apoyo de United Tech and Allied Workers (UTAW), una rama del sindicato Communication Workers Union.

PUBLICIDAD

Han creado un sitio web específico para captar nuevos miembros, empleando la dirección “Leanin.uk”, que hace referencia al libro de la exdirectora de operaciones Sheryl Sandberg, conocido por promover la igualdad de género en el ámbito laboral.

Una representante de UTAW confirmó la existencia de esta campaña al medio citado. Eleanor Payne, organizadora de la agrupación, declaró que los empleados de Meta están soportando las consecuencias de las decisiones de la alta dirección. Según Payne, mientras los ejecutivos apuestan por estrategias basadas en IA, el personal sufre recortes, vigilancia estricta y la obligación de entrenar sistemas que podrían reemplazarlos.

PUBLICIDAD