Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

El iPhone es capaz de identificar por sí mismo los bordes de elementos rectangulares gracias a la app Medición. (Composición Infobae: REUTERS/Evgenia Novozhenina / Apple)

La cámara del iPhone ha evolucionado más allá de la simple captura de imágenes, transformándose en una herramienta versátil para la vida cotidiana. Entre sus funcionalidades de última generación, destaca la capacidad de medir dimensiones de objetos cercanos directamente desde el dispositivo, ofreciendo precisión y facilidad de uso sin necesidad de instrumentos físicos adicionales.

Gracias a la app Medición que integra Apple en sus equipos, es posible obtener estimaciones rápidas de longitud, altura y bordes, tanto en objetos rectangulares como en otras formas, facilitando tareas diarias y profesionales.

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Cómo medir objetos con la cámara del iPhone

La app Medición, ubicada en la carpeta Utilidades de los dispositivos Apple, permite calcular dimensiones de diversos elementos apoyándose en la cámara y la inteligencia artificial del sistema.

Para mejores resultados, se recomienda enfocar objetos bien definidos que se encuentren a una distancia entre 0,5 y 3 metros del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo: basta con abrir la aplicación y escanear lentamente el entorno. Para mejores resultados, se recomienda enfocar objetos bien definidos que se encuentren a una distancia entre 0,5 y 3 metros del teléfono, ya que el margen de error puede aumentar fuera de ese rango.

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Una vez que el objeto deseado aparece en pantalla, el usuario puede optar por dejar que el iPhone detecte automáticamente los bordes de figuras rectangulares o establecer manualmente los puntos de inicio y final de la medición. El sistema está diseñado para proteger la privacidad; cada vez que se utiliza la cámara, aparece un punto verde en la parte superior de la pantalla, indicando que está en funcionamiento.

Medición automática de objetos rectangulares

El iPhone es capaz de identificar por sí mismo los bordes de elementos rectangulares gracias a la app Medición. Cuando el dispositivo reconoce este tipo de formas, se muestra un recuadro blanco alrededor del objeto.

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El usuario puede elegir entre la detección automática de bordes rectangulares o la medición manual al aparecer el objeto en pantalla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al tocar este recuadro o el botón Agregar, la aplicación revela instantáneamente las dimensiones estimadas del artículo seleccionado. Además, existe la posibilidad de guardar una imagen de la medición realizada, lo que resulta útil para documentar resultados o compartirlos con otras personas.

Esta funcionalidad es especialmente útil para quien necesita conocer rápidamente el tamaño de cajas, marcos, muebles u otros objetos de contornos rectos. La automatización simplifica el proceso, eliminando la necesidad de establecer manualmente los puntos de medición en cada ocasión.

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Realizar mediciones manuales con precisión

Para objetos que no poseen una forma rectangular bien definida, la app Medición del iPhone ofrece una modalidad manual. El usuario debe alinear el punto central de la pantalla con el extremo inicial del objeto a medir y pulsar el botón Agregar.

Existe la posibilidad de guardar una imagen de la medición realizada, lo que resulta útil para documentar resultados o compartirlos con otras personas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Posteriormente, desplazando el dispositivo en línea recta hasta el punto final de la dimensión deseada, se vuelve a pulsar el botón para que la aplicación calcule la longitud.

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Se pueden tomar fotografías de los resultados obtenidos para su posterior consulta. Si es necesario repetir el procedimiento o realizar nuevas mediciones, el botón Borrar permite reiniciar el proceso desde el principio. Este método aporta flexibilidad, adaptándose a objetos con formas irregulares o dimensiones específicas que requieren mayor control.

Medición de bordes y superficies planas

Algunos modelos de iPhone incorporan la función de guías de borde, facilitando la medición de muebles, superficies planas y otros elementos con líneas rectas bien marcadas.

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Se pueden tomar fotografías de los resultados obtenidos para su posterior consulta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para utilizar esta opción, se debe posicionar el punto central de la pantalla sobre un borde recto hasta que aparezca una línea guía digital. El usuario inicia la medición pulsando Agregar, recorre la línea siguiendo la guía y finaliza el proceso con otro toque en el botón correspondiente.

Esta característica es especialmente práctica en tareas de decoración, instalación de estanterías o verificación de dimensiones en el hogar y en oficinas, donde la precisión en la alineación resulta importante.

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Uso de la vista Regla para mayor detalle

En modelos compatibles, la app Medición incorpora la vista Regla, que permite analizar con mayor detalle la distancia entre dos puntos. Una vez calculada la distancia, al acercar el dispositivo a la línea de medición, esta se transforma visualmente en una regla graduada, mostrando unidades incrementales de longitud para una lectura más precisa.

La posibilidad de tomar una fotografía de esta vista facilita la comparación de medidas y la documentación de resultados. Esta función resulta útil tanto en actividades técnicas como en proyectos creativos, donde la exactitud puede marcar la diferencia.

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En modelos compatibles, la app Medición incorpora la vista Regla, que permite analizar con mayor detalle la distancia entre dos puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad y privacidad al medir con el iPhone

Apple ha diseñado la app Medición para adaptarse a diversas situaciones, incluyendo la medición en pantallas externas sin necesidad de activar la función Duplicar pantalla desde el centro de control. Esto permite utilizar el iPhone como herramienta de medición incluso en presentaciones o entornos colaborativos.

Durante el uso de la cámara para estas funciones, la privacidad está resguardada. El punto verde visible en la parte superior de la pantalla actúa como recordatorio de que la cámara se encuentra activa, transparencia que refuerza el compromiso de Apple con la protección de datos del usuario.

La app Medición de Apple ofrece una forma práctica y eficiente de obtener dimensiones aproximadas de objetos, agilizando actividades cotidianas y profesionales mediante herramientas automáticas y manuales que aprovechan la tecnología avanzada del iPhone.