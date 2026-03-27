Tecno

Neuralink logra que un paciente con ELA vuelva a comunicarse: “Estoy hablando con la mente”

El avance permite recuperar la comunicación en personas que han perdido el habla por enfermedades neurodegenerativas

Guardar
Chip de Neuralink logra devolverle el habla a un hombre con ELA.
Chip de Neuralink logra devolverle el habla a un hombre con ELA.

La compañía Neuralink ha presentado un nuevo avance en interfaces cerebro-computadora al demostrar que un paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) ha logrado volver a comunicarse mediante una voz generada a partir de su actividad cerebral.

El caso, compartido en un video oficial, muestra cómo el implante permite traducir señales neuronales en palabras casi en tiempo real, marcando un hito en el desarrollo de tecnologías orientadas a restaurar funciones perdidas.

El protagonista de este ensayo clínico, denominado VOICE, resume la experiencia con una frase que sintetiza el alcance del avance: “Estoy hablando con la mente”. El paciente, que perdió la capacidad de hablar debido a la progresión de la ELA, ahora puede expresarse gracias a un chip implantado en su cerebro que interpreta las señales asociadas al habla y las convierte en una voz sintetizada reproducida por un ordenador.

Hombre que perdió el habla por ELA, logra hablar gracias a chip de Neuralink.
Hombre que perdió el habla por ELA, logra hablar gracias a chip de Neuralink.

A diferencia de lo que podría suponerse, el sistema no “lee pensamientos” de forma literal. La tecnología se basa en descodificar las señales eléctricas que el cerebro sigue generando cuando una persona intenta hablar, incluso si los músculos responsables del habla ya no responden. Es en ese punto donde el implante actúa como intermediario, capturando esas señales y transformándolas en lenguaje comprensible.

El proceso requiere una fase de entrenamiento. Durante este periodo, el usuario intenta formar palabras mentalmente mientras el sistema analiza los patrones neuronales. Con el tiempo, el modelo aprende a reconocer esas señales con mayor precisión, permitiendo una comunicación más fluida y natural.

El paciente presentado, identificado como Kenneth, es el segundo participante del programa VOICE. Según se detalla en la demostración, la voz generada por el sistema se asemeja a la que tenía antes de que comenzaran los síntomas de la enfermedad, diagnosticada en enero de 2024. Su entorno cercano destaca que esta tecnología no solo recupera la capacidad de comunicarse, sino también parte de la identidad perdida con la enfermedad.

El proyecto VOICE de Neuralink busca darle voz a los pacientes de ELA que dejaron de hablar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El proyecto VOICE de Neuralink busca darle voz a los pacientes de ELA que dejaron de hablar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La ELA es una patología neurodegenerativa que afecta progresivamente a las neuronas motoras, provocando la pérdida de control muscular. De acuerdo con datos compartidos por la propia compañía, entre el 80 % y el 95 % de los pacientes pierde la capacidad de hablar, y muchos quedan completamente incomunicados en un plazo de dos a tres años desde el inicio de los síntomas.

Este avance representa un paso más allá de los desarrollos previos de Neuralink, que se habían centrado en permitir a personas con parálisis interactuar con dispositivos digitales. En 2024, la empresa implantó por primera vez su chip denominado Telepathy en un ser humano, lo que permitió controlar un cursor y escribir en una pantalla mediante el pensamiento.

Desde entonces, el número de personas con implantes de la compañía ha aumentado. Según declaraciones del propio Elon Musk, al menos una docena de pacientes han recibido este tipo de interfaces cerebro-máquina, aunque la empresa proyecta una expansión mucho mayor en los próximos años.

Neuralink
Desde el 2024, Neuralink viene implantando chips cerebrales para realizar diferentes estudios.

El caso del programa VOICE introduce una nueva dimensión en estas investigaciones al centrarse directamente en la recuperación del habla, una función esencial para la interacción humana. Si bien existen otros desarrollos que generan voz a partir de grabaciones previas del paciente, la propuesta de Neuralink busca una mayor inmediatez y naturalidad en la comunicación.

La compañía también avanza en otros proyectos, como Blindsight, orientado a restaurar la visión en personas ciegas. Estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia que apunta a tratar diversas condiciones neurológicas mediante tecnología implantable.

No obstante, los especialistas advierten que estos avances aún se encuentran en fase experimental. Las pruebas se realizan en un número reducido de pacientes y persisten desafíos técnicos, médicos y éticos. Entre ellos destacan la seguridad de los implantes, su durabilidad y la gestión de los datos neuronales, un aspecto clave en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

Neuralink deja en claro que sus avances aún están en etapa experimental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Neuralink deja en claro que sus avances aún están en etapa experimental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A pesar de estas limitaciones, el caso presentado evidencia el potencial de la neurotecnología para transformar la vida de personas con enfermedades graves. La posibilidad de recuperar la comunicación mediante la actividad cerebral abre un nuevo horizonte en la medicina y plantea interrogantes sobre el futuro de la interacción entre humanos y máquinas.

Temas Relacionados

NeuralinkChipELALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Adiós al Mac Pro: Apple dejará de vender este dispositivo luego de 20 años

Desde 2023, el dispositivo había dejado de recibir actualizaciones relevantes

Adiós al Mac Pro: Apple dejará de vender este dispositivo luego de 20 años

Si fuiste estafado en Steam, el FBI quiere tu testimonio para una investigación

El FBI investiga una serie de videojuegos en Steam que habrían distribuido malware y robado datos sensibles de los usuarios

Si fuiste estafado en Steam, el FBI quiere tu testimonio para una investigación

Cómo la tecnología detecta bots y evita grandes fraudes en la venta de entradas para festivales y conciertos

La tecnología permite detectar patrones sospechosos y bloquear compras masivas realizadas por redes organizadas

Cómo la tecnología detecta bots y evita grandes fraudes en la venta de entradas para festivales y conciertos

Netflix confirma un nuevo aumento en el precio de sus planes: cuánto pagarás ahora

La plataforma de películas y series atribuye el aumento a mejoras en su catálogo y en la calidad del servicio en general

Netflix confirma un nuevo aumento en el precio de sus planes: cuánto pagarás ahora

SpaceX planea fabricar naves en la Luna: el modelo de Gwynne Shotwell redefine la industria aeroespacial

La máxima responsable operacional de la firma estadounidense promueve la integración de inteligencia artificial, manufactura autónoma y redes de datos espaciales en el proyecto lunar más ambicioso hasta la fecha, según destaca la revista TIME

SpaceX planea fabricar naves en la Luna: el modelo de Gwynne Shotwell redefine la industria aeroespacial
DEPORTES
Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

Golpe para la selección argentina: Joaquín Panichelli sufrió una grave lesión en la práctica y se perderá el Mundial

La foto de Rodrigo De Paul que generó preocupación antes de los últimos amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

La lista de Scaloni para el Mundial tras la lesión de Panichelli: el delantero que acompañará a Julián Álvarez y Lautaro Martínez

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La otra lista de la selección argentina para el Mundial: los futbolistas lesionados que Scaloni no podrá convocar y los que están en duda

TELESHOW
Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

BTS anunció sus primera visita a la Argentina: cuándo serán los shows y cómo conseguir la entradas

Ian Lucas admitió su pelea con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “Estábamos muy saturados”

La emoción de Abel Pintos por encontrarse en Es mi sueño con un amigo de Bahía Blanca: “Me alegra que estés acá”

El insólito error de una periodista deportiva en Pasapalabra que se volvió viral: “Tu primer meme”

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial logra clasificar cerámica japonesa antigua con un 93,2% de acierto

La inteligencia artificial logra clasificar cerámica japonesa antigua con un 93,2% de acierto

El café puede potenciar la memoria cuando falta el sueño: un estudio encontró por qué

Detenidos vinculados a Marset estarán vigilados con cámaras de seguridad en dos cárceles de Bolivia

Duro informe sobre Cuba: “Persecución sistemática para silenciar las voces que exigen libertad y democracia”

El fiscal encargado, un exministro de Gobierno y una jueza nacional siguen en la carrera por la Fiscalía de Ecuador