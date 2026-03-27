Neuralink logra que un paciente con ELA vuelva a comunicarse: “Estoy hablando con la mente”

Chip de Neuralink logra devolverle el habla a un hombre con ELA.

La compañía Neuralink ha presentado un nuevo avance en interfaces cerebro-computadora al demostrar que un paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) ha logrado volver a comunicarse mediante una voz generada a partir de su actividad cerebral.

El caso, compartido en un video oficial, muestra cómo el implante permite traducir señales neuronales en palabras casi en tiempo real, marcando un hito en el desarrollo de tecnologías orientadas a restaurar funciones perdidas.

El protagonista de este ensayo clínico, denominado VOICE, resume la experiencia con una frase que sintetiza el alcance del avance: “Estoy hablando con la mente”. El paciente, que perdió la capacidad de hablar debido a la progresión de la ELA, ahora puede expresarse gracias a un chip implantado en su cerebro que interpreta las señales asociadas al habla y las convierte en una voz sintetizada reproducida por un ordenador.

Hombre que perdió el habla por ELA, logra hablar gracias a chip de Neuralink.

A diferencia de lo que podría suponerse, el sistema no “lee pensamientos” de forma literal. La tecnología se basa en descodificar las señales eléctricas que el cerebro sigue generando cuando una persona intenta hablar, incluso si los músculos responsables del habla ya no responden. Es en ese punto donde el implante actúa como intermediario, capturando esas señales y transformándolas en lenguaje comprensible.

El proceso requiere una fase de entrenamiento. Durante este periodo, el usuario intenta formar palabras mentalmente mientras el sistema analiza los patrones neuronales. Con el tiempo, el modelo aprende a reconocer esas señales con mayor precisión, permitiendo una comunicación más fluida y natural.

El paciente presentado, identificado como Kenneth, es el segundo participante del programa VOICE. Según se detalla en la demostración, la voz generada por el sistema se asemeja a la que tenía antes de que comenzaran los síntomas de la enfermedad, diagnosticada en enero de 2024. Su entorno cercano destaca que esta tecnología no solo recupera la capacidad de comunicarse, sino también parte de la identidad perdida con la enfermedad.

El proyecto VOICE de Neuralink busca darle voz a los pacientes de ELA que dejaron de hablar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La ELA es una patología neurodegenerativa que afecta progresivamente a las neuronas motoras, provocando la pérdida de control muscular. De acuerdo con datos compartidos por la propia compañía, entre el 80 % y el 95 % de los pacientes pierde la capacidad de hablar, y muchos quedan completamente incomunicados en un plazo de dos a tres años desde el inicio de los síntomas.

Este avance representa un paso más allá de los desarrollos previos de Neuralink, que se habían centrado en permitir a personas con parálisis interactuar con dispositivos digitales. En 2024, la empresa implantó por primera vez su chip denominado Telepathy en un ser humano, lo que permitió controlar un cursor y escribir en una pantalla mediante el pensamiento.

Desde entonces, el número de personas con implantes de la compañía ha aumentado. Según declaraciones del propio Elon Musk, al menos una docena de pacientes han recibido este tipo de interfaces cerebro-máquina, aunque la empresa proyecta una expansión mucho mayor en los próximos años.

Desde el 2024, Neuralink viene implantando chips cerebrales para realizar diferentes estudios.

El caso del programa VOICE introduce una nueva dimensión en estas investigaciones al centrarse directamente en la recuperación del habla, una función esencial para la interacción humana. Si bien existen otros desarrollos que generan voz a partir de grabaciones previas del paciente, la propuesta de Neuralink busca una mayor inmediatez y naturalidad en la comunicación.

La compañía también avanza en otros proyectos, como Blindsight, orientado a restaurar la visión en personas ciegas. Estos desarrollos forman parte de una estrategia más amplia que apunta a tratar diversas condiciones neurológicas mediante tecnología implantable.

No obstante, los especialistas advierten que estos avances aún se encuentran en fase experimental. Las pruebas se realizan en un número reducido de pacientes y persisten desafíos técnicos, médicos y éticos. Entre ellos destacan la seguridad de los implantes, su durabilidad y la gestión de los datos neuronales, un aspecto clave en el desarrollo de este tipo de tecnologías.

Neuralink deja en claro que sus avances aún están en etapa experimental. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A pesar de estas limitaciones, el caso presentado evidencia el potencial de la neurotecnología para transformar la vida de personas con enfermedades graves. La posibilidad de recuperar la comunicación mediante la actividad cerebral abre un nuevo horizonte en la medicina y plantea interrogantes sobre el futuro de la interacción entre humanos y máquinas.