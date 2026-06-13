Economía

Motosierra 2026: en lo que va del año, los ministerios ahorraron el triple de lo que había pedido Milei

Hasta ahora, la ejecución del gasto muestra un recorte del 6% del total asignado. La diferencia entre la utilización más lenta de partidas y una recaudación mayor a la esperada derivó en un saldo de caja que superó en 21,9% la previsión ajustada

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La ejecución devengada total de la Administración Central llegó a 39,43%, por debajo del 41,37% del tiempo transcurrido (Foto: Reuters)
La ejecución devengada total de la Administración Central llegó a 39,43%, por debajo del 41,37% del tiempo transcurrido (Foto: Reuters)

La Secretaría de Hacienda de la Nación informó que al cierre de mayo de 2026, la ejecución devengada total de la Administración Central llegó a 39,43%, por debajo del 41,37% del tiempo transcurrido. Esa diferencia dejó una brecha de 1,94 puntos porcentuales (pp) y concentró los mayores rezagos en funciones políticas, productivas y de infraestructura. En el mismo corte, los recursos totales mostraron una ejecución de 57,55%, equivalente a 16,18 pp por encima del ritmo temporal.

La divergencia entre ingresos y gasto que se dio en un contexto de recortes de créditos presupuestarios que el Gobierno formalizó semanas antes con la Decisión Administrativa 20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía, determinó un superávit de caja de $30 billones en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el cual superó en 21,9% al previsto en el Presupuesto ajustado a esa fecha.

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A diferencia del pasado en que la racionalización del gasto público se sustentaba en la necesidad de suplir las deficiencias en la recaudación de impuestos por caída de la actividad económica, ahora el objetivo es acumular excedente de recursos para luego reducir impuestos, como el que se anunció para las retenciones del agro y de la industria, y luego se prevé eliminar el que rige sobre los Débitos y Créditos Bancarios.

Las funciones con mayor subejecución

La función con menor nivel de ejecución devengada fue Relaciones Interiores, con 18,68%, aunque en monto, con $434.900 millones se ubicó en tercer lugar, con 22,69 pp por debajo del tiempo transcurrido.

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Le siguieron en términos relativos la Secretaría de Comercio, Turismo y Otros Servicios, con 22,81%, ($16.891 millones); Administración Fiscal, con 23,2% ($25.275 millones); y Seguros y Finanzas, con 25,27% ($23.324 millones).

En valores absolutos, las mayores subejecuciones correspondieron a Seguridad Social $853.507 millones (un punto porcentual); Salud $776.678 millones (9 pp); Transporte $458.641 millones (12,1 pp); y Educación y Cultura $359.844 millones (4,7 pp).

La divergencia entre ingresos y gasto que se dio en un contexto de recortes de créditos presupuestarios determinó un superávit de caja de $30 billones en el acumulado de los primeros cinco meses

Las áreas con mayor rezago en la ejecución

También quedaron retrasadas Ecología y Desarrollo Sostenible, con 29,43%; Agua Potable y Alcantarillado, 30,17%; Agricultura, Ganadería y Pesca, 30,23%; y Dirección Superior Ejecutiva, 30,89%. En esos casos, la ejecución se ubicó entre 10 y 12 puntos por debajo del ritmo que marcaba el calendario.

En funciones de fuerte peso presupuestario, Vivienda y Urbanismo llegó a 34,15% de utilización de la partida asignada (7,2 pp de subejecución); Comunicaciones alcanzó 34,41% (7,2 pp menos) y Relaciones Exteriores 35,54% (5,8 pp), Energía, Combustibles y Minería utilizó 38,32% (3 pp), Seguridad Interior 38,91% (2,4 pp por debajo del tiempo transcurrido).

Las áreas que superaron el ritmo del calendario

Las únicas áreas con ejecución de gastos por encima del 41,37% del tiempo transcurrido fueron Ciencia, Tecnología e Innovación, con 41,47%; Inteligencia, con 41,65%; y Trabajo, con 46,92 por ciento.

El mayor desvío expanisvo correspondió al Servicio de la Deuda Pública, que alcanzó 48,62%, 7,25 puntos por encima del ritmo temporal, por el aumento de la tasa de interés internacional y el cambio de valuación de las monedas respecto del dólar.

En valores absolutos, la Administración Central tenía una autorización de gastos propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional de $148,1 billones, y recientemente reducido por Decisión Administrativa a $145,6 billones, de los cuales al cierre de mayo se habían comprometido $61,1 billones, pero ejecutado $57,4 billones, y pagados por $55,7 billones.

Al cierre de mayo se habían comprometido $61,1 billones, pero ejecutado $57,4 billones, y pagados por $55,7 billones

Los recursos totales presupuestados ascienden a $148,9 billones y acumulaban una ejecución de $85,7 billones, sobre una meta esperada para el período de $61,6 billones. La renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses tuvo una ejecución de 57,23%, con $2,5 billones, sobre un total de $4,3 billones previsto parta todo el año.

El recorte de partidas asignadas

El ahorro alcanzado en los primeros cinco meses quedó consolidado con la decisión del gobierno de Javier Milei de una reducción de los créditos presupuestarios, que dio lugar el 11 de mayo a la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 20, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía, que dispuso un recorte neto de $2,5 billones en el Presupuesto 2026 de la Administración Central, en línea con el Plan Motosierra.

El presidente Javier Milei con cabello rizado y traje oscuro con corbata azul brillante, de pie detrás de un atril con dos micrófonos, hablando sobre fondo negro
El ahorro alcanzado en los primeros cinco meses quedó consolidado con la decisión del gobierno de Javier Milei de una reducción de los créditos presupuestarios

El texto dispuso además que mayores ingresos por $565 mil millones respecto de lo previsto se sumaran al recorte del gasto. Esa combinación incrementó en poco más de $3 billones la meta de resultado fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que quedó en $3,2 billones.

El mayor ajuste recayó sobre:

  • Obligaciones del Tesoro Nacional, dentro de “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-”, con una baja de $1,47 billones.
  • Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, del Ministerio de Economía, por $359.497 millones.
  • Infraestructura para el Desarrollo del Deporte, del Ministerio del Interior, por $320.671 millones.
  • Obra de Repavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 38 en el tramo límite Tucumán-Catamarca-Aguilares, sección 1, a cargo del Ministerio de Economía, por $97.104 millones.
  • Fondo de Compensación Salarial Docente, del Ministerio de Capital Humano, por $78.711 millones.
  • Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, del Ministerio de Salud, por $63.021 millones.
  • Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, por $55.465 millones.
  • Integración Socio-Urbana, del Ministerio de Economía, por $39.442 millones.
  • Otras partidas sumaron recortes por $206.631 millones.

El gasto devengado en mayo según Iaraf

El gasto devengado en mayo El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín Argañaraz, detectó que en mayo de 2026 el gasto primario devengado fue de $10,8 billones, lo que con relación al gasto del mismo mes del año previo implica una variación real interanual negativa del 4,4%, pese al aumento del 30% en términos reales de los intereses de la deuda pública.

Resalta el informe de Iaraf: “Al analizar el gasto base caja, a diferencia de lo sucedido con el gasto primario devengado, en mayo de 2026 tuvo un incremento real del 1,9%. No obstante, al considerar lo sucedido en el acumulado parcial a mayo, la variación es del 4,1 por ciento”.

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