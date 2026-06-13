Anthropic apaga sus modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 en todo el mundo tras una orden de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic bloquear el acceso a dos modelos de inteligencia artificial, Fable 5 y Mythos 5. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Anthropic deshabilitó el acceso a sus modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 para cumplir una directriz del gobierno de Estados Unidos vinculada a controles de exportación y preocupaciones de seguridad nacional.

La medida dejó sin servicio a clientes en todo el mundo mientras la empresa ajusta sus sistemas para acatar la orden.

La directriz, emitida bajo un enfoque de “export controls”, buscó impedir que ciudadanos extranjeros, dentro y fuera de Estados Unidos, accedieran a estos modelos avanzados.

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El efecto inmediato fue más amplio: para garantizar el cumplimiento, Anthropic optó por cortar el acceso de forma generalizada, incluso para usuarios estadounidenses, mientras implementa un mecanismo de restricción más preciso.

Dario Amodei es el CEO de Anthropic. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Qué ordenó el gobierno y a qué modelos afecta

La medida apuntó específicamente a Fable 5 y Mythos 5, los modelos más potentes de Anthropic, y se enmarcó en una directriz federal que los trata como tecnología sujeta a control de exportaciones por razones de seguridad nacional.

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En la práctica, esto implica que su uso no puede quedar disponible para “personas extranjeras” ni para ubicaciones fuera del país.

Por qué Anthropic terminó bloqueando el acceso “para todos”

Aunque el objetivo formal era restringir el acceso a extranjeros, Anthropic explicó que el “efecto neto” de la orden la obligó a deshabilitar ambos modelos para todos los clientes, al menos de manera temporal, para evitar incumplimientos mientras ajustaba sus controles internos.

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El problema de fondo es técnico y operativo: distinguir con certeza quién es “persona extranjera” (y bajo qué definiciones), qué acceso corresponde bloquear y cómo prevenir vías indirectas de uso puede requerir cambios en autenticación, geolocalización, permisos por cuenta y segmentación de productos. Por eso, el camino más rápido para cumplir una orden inmediata suele ser apagar el servicio afectado y luego reabrirlo con restricciones implementadas.

Qué se sabe del argumento de “seguridad nacional”

La administración estadounidense fundamentó la directriz en preocupaciones de seguridad nacional, un criterio que en este tipo de controles suele vincularse a riesgos de uso dual (capacidades que pueden emplearse tanto con fines civiles como para actividades ilícitas).

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La restricción afectó a usuarios de todo el mundo, no solo a extranjeros, porque Anthropic apagó el servicio completo mientras ajusta sus controles internos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La decisión pudo estar relacionada con inquietudes sobre eludir salvaguardas (“jailbreaks”) o con el potencial de estos modelos para facilitar tareas sensibles; aun así, en la información pública citada por los medios no aparece un detalle técnico exhaustivo sobre el motivo específico de la clasificación.

Impacto inmediato: clientes, industria y debate regulatorio

En el corto plazo, la consecuencia fue directa: usuarios y empresas que dependían de Fable 5 y Mythos 5 perdieron acceso, lo que reabre el debate sobre la fragilidad de la cadena de suministro de IA cuando un servicio clave puede quedar fuera de línea por decisiones regulatorias.

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Para qué sirven los modelos Fble 5 y Mythos

Los modelos Fable 5 y Mythos 5 son dos versiones de la misma base tecnológica de Anthropic, diseñadas para tareas de IA avanzadas, pero con niveles de acceso y “barandas” de seguridad distintos.

Fable 5 se orienta al uso general. Anthropic lo presentó como su modelo más capaz disponible públicamente, con rendimiento destacado en ingeniería de software, trabajo con documentos complejos, análisis, visión (interpretación de imágenes) e investigación científica.

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Fable 5 y Mythos 5, son modelos de IA con capacidades avanzadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En y migraciones de código, síntesis de información en grandes volúmenes de archivos, extracción de datos de gráficos, razonamiento sobre tablas y generación de planes de trabajo con múltiples pasos.

Mythos 5, en cambio, se reservó para un grupo limitado de socios. Anthropic explicó que es el mismo modelo subyacente, pero con salvaguardas “levantadas” en algunas áreas, en especial en ciberseguridad, para apoyar a defensores y proveedores de infraestructura mediante Project Glasswing en colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

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Su utilidad apunta a escenarios donde se necesita máxima capacidad técnica: detección y análisis de amenazas, fortalecimiento de software crítico y, en pruebas internas, aplicaciones en biociencias como investigación y diseño de proteínas con herramientas especializadas.