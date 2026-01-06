Neuralink apunta a producir implantes cerebrales a gran escala en 2026

Desde sus inicios, Neuralink ha buscado devolver autonomía a pacientes con lesiones neurológicas graves. REUTERS/Dado Ruvic

Elon Musk ha trazado una hoja de ruta ambiciosa para sus empresas en 2026, y uno de los objetivos más relevantes se centra en Neuralink. La compañía, fundada en 2016, avanza en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora con el propósito de ayudar a personas con discapacidades neurológicas graves.

Tras demostrar que es posible controlar brazos robóticos y dispositivos digitales mediante implantes neuronales, Neuralink se prepara ahora para iniciar la producción masiva de estos dispositivos y automatizar al máximo las intervenciones quirúrgicas necesarias para su implantación.

El objetivo: producción masiva y cirugías automatizadas para los implantes de Neuralink

En una reciente publicación en la red social X, Elon Musk anunció que Neuralink pretende comenzar la fabricación a gran escala de sus dispositivos cerebro-computadora en 2026. El plan incluye la transición hacia procedimientos quirúrgicos altamente automatizados, donde la intervención humana sea mínima y la operación sea rápida y segura.

Elon Musk informó que Neuralink planea producir en masa sus dispositivos cerebrales en 2026. REUTERS/Hamad I Mohammed

“Neuralink iniciará la producción a gran escala de dispositivos de interfaz cerebro-computadora y adoptará un procedimiento quirúrgico simplificado”, se lee en la publicación de X.

Musk subraya que el propósito último es facilitar el acceso a estos implantes y ampliar el alcance de la tecnología para mejorar la calidad de vida de un mayor número de pacientes.

Avances y logros en la interfaz cerebro-computadora

Desde sus inicios, Neuralink ha buscado devolver autonomía a pacientes con lesiones neurológicas graves. Los primeros resultados concretos se obtuvieron en 2024, cuando pacientes lograron manipular un cursor en pantalla y publicar en redes sociales usando solo el pensamiento.

Elon Musk compartió esta publicación en su cuenta de X para anunciar que Neuralink apunta a producir implantes cerebrales a gran escala en 2026. (@SERobinsonJr)

En 2025, la compañía implantó con éxito sus chips en 12 personas con parálisis, quienes pudieron controlar dispositivos digitales y físicos gracias a la interfaz. Estos avances han abierto la puerta a posibilidades consideradas hasta hace poco ciencia ficción.

El siguiente paso, según Musk, será escalar la producción y simplificar la cirugía para que los implantes sean accesibles a más personas en todo el mundo. La automatización del procedimiento quirúrgico, junto con la fabricación masiva, representa un salto hacia la democratización de la neurotecnología.

El primer paciente de Neuralink de Elon Musk cuenta su experiencia

El implante cerebral de Neuralink ha transformado radicalmente la vida de Noland Arbaugh, quien en enero de 2024 se convirtió en el primer paciente en recibir el chip experimental desarrollado por la compañía de Elon Musk. Arbaugh, que quedó paralizado tras un accidente de natación en 2016, ahora puede controlar una computadora con la mente, ganar autonomía en su día a día y explorar nuevas posibilidades personales y profesionales.

Arbaugh pasa hasta 10 horas diarias utilizando el dispositivo de Neuralink para trabajar, leer y estudiar, algo que era impensable antes de la cirugía. (Rebecca Noble/The New York Times)

La intervención se realizó en el Instituto Neurológico Barrow de Phoenix y duró dos horas. Un robot implantó finos hilos, equipados con más de 1.000 electrodos, en la corteza motora de Arbaugh. La interfaz cerebro-computadora (BCI) resultante traduce la actividad cerebral en comandos digitales, permitiéndole navegar por internet, estudiar, jugar videojuegos y manejar dispositivos de su casa sin mover un solo músculo.

A diferencia de otras tecnologías, el sistema de Neuralink es inalámbrico y ofrece una conectividad avanzada, aunque presenta el reto de que la batería debe recargarse cada pocas horas. Tras 18 meses usando el implante, Arbaugh relató a Fortune que su vida ha dado un giro total.

“Estoy tan ocupado todo el tiempo… Siento que estoy tratando de recuperar el tiempo perdido tras ocho años sin hacer nada”, contó. Actualmente estudia neurociencia en Arizona, da conferencias y afirma que el chip le devolvió autonomía y propósito.

El chip cerebral de Neuralink, bautizado por Elon Musk como Telepathy, es un dispositivo que le permite a Noland Arbaugh jugar Mario Kart solo con su mente. (@ModdedQuad)

El cambio ha sido profundo. Arbaugh ahora dedica hasta diez horas diarias al dispositivo para trabajar, leer y aprender, una rutina impensable antes de la intervención. “Antes me quedaba despierto toda la noche, dormía todo el día… simplemente no tenía ningún propósito”, explicó.

Hoy su perspectiva es otra: “Siento que tengo potencial de nuevo. Supongo que siempre lo he tenido, pero ahora estoy encontrando la manera de desarrollarlo de maneras significativas”. Este entusiasmo lo llevó a inscribirse en la universidad y a iniciar una carrera como conferencista, con la intención de inspirar a otros.