Las leyendas del fútbol que no conquistaron la Copa del Mundo

Futbolistas legendarios sin Copa del Mundo dejaron un legado que trasciende la ausencia del máximo trofeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la historia del fútbol, futbolistas legendarios sin una Copa del Mundo han escrito páginas inolvidables, demostrando que el legado trasciende incluso la ausencia del máximo trofeo. Aunque el Mundial es una de las coronaciones más importantes, algunos de los jugadores más emblemáticos jamás la ganaron, pese a su enorme influencia en el deporte.

Cada uno dominó su época, ganó títulos individuales y colectivos, y dejó huella en la historia futbolística, pero diversos factores como lesiones, eliminaciones dolorosas o decisiones técnicas les impidieron alzar la Copa del Mundo.

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Roberto Baggio: la genialidad y el penal que marcó su destino

Roberto Baggio se consolidó como uno de los grandes talentos del fútbol en los años 90

Roberto Baggio, apodado Il Divino Codino, se afirmó como uno de los grandes talentos del fútbol en los años 90. Ganó títulos tanto en clubes italianos como a nivel internacional, y destacó entre los máximos anotadores de la selección italiana y en la historia de la Copa del Mundo.

En Italia 1990 fue clave para el tercer lugar y anotó uno de los goles más memorables del torneo, según GQ. Sin embargo, su recuerdo más impactante llegó en Estados Unidos 1994, donde falló el penal crucial en la final ante Brasil y selló el subcampeonato del seleccionado italiano, convirtiéndose en un símbolo trágico del fútbol mundial.

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Paolo Maldini: elegancia y liderazgo sin corona mundial

Paolo Maldini es considerado uno de los defensores más sólidos y elegantes del fútbol (EPA/MICHELE LIMINA)

Paolo Maldini es considerado uno de los defensores más sólidos y elegantes del fútbol. Brilló con el AC Milán, donde acumuló numerosos títulos de clubes. Como líder de la selección de Italia, disputó cuatro Copas del Mundo y fue finalista junto a Baggio en 1994.

También alcanzó los cuartos de final en Francia 1998 y fue eliminado en octavos en Corea-Japón 2002, en un duelo polémico. La ironía de su carrera se reveló en 2006, cuando ya retirado de la selección, Italia se coronó campeona, una gloria que él no pudo disfrutar.

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Michel Platini: el arquitecto sin final del Mundial

Michel Platini ganó tres Balones de Oro consecutivos y se consolidó como referente de Francia (Photo by AFP)

Michel Platini ganó tres Balones de Oro consecutivos y se consolidó como mediocampista referente de Francia. Reconocido como “el arquitecto del fútbol moderno francés” por GQ, destacó por su inteligencia y clase en el campo.

No obstante, en los mundiales de España 1982 y México 1986, Francia fue eliminada en semifinales por Alemania Federal. Platini nunca disputó una final del Mundial y se retiró con la deuda pendiente de ese torneo.

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Johan Cruyff: un genio del fútbol sin título mundial

Johan Cruyff impulsó una revolución que llevó a Países Bajos a la cima con el fútbol total en el Mundial de Alemania 1974 (EFE/EPA/ARCHIVO)

La revolución que impulsó Johan Cruyff llevó a Países Bajos a la cima con su “fútbol total” en el Mundial de Alemania 1974. El equipo llegó a la final y sorprendió con un estilo innovador, como señalaron desde GQ.

Países Bajos cayó ante Alemania Federal, anfitriona y campeona, y Cruyff, tras ganar tres Balones de Oro, nunca logró la Copa del Mundo. Decidió retirarse de la selección antes de Argentina 1978, lo que dejó abierta la incógnita de lo que podría haber ocurrido si jugaba esa segunda final consecutiva.

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Alfredo Di Stéfano: el mito que nunca jugó una Copa del Mundo

Alfredo Di Stéfano nunca disputó un minuto en una Copa del Mundo pese a haber sido convocado por Argentina y por España (imagen del Real Madrid)

La historia de Alfredo Di Stéfano es una excepción entre las leyendas del fútbol: nunca disputó ni un minuto en una Copa del Mundo pese a haber sido convocado por Argentina y luego por España. La selección argentina no participó en los mundiales de Brasil 1950 ni Suiza 1954, y España no logró clasificarse a Suecia 1958.

Tras nacionalizarse español, Di Stéfano sufrió una lesión muscular previa al inicio de Chile 1962 que le dejó fuera del torneo, detalló GQ. Dueño de dos Balones de Oro y múltiples títulos con clubes, su ausencia mundialista es una de las paradojas más notorias del fútbol.

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Ferenc Puskás: la leyenda húngara y el milagro que frustró sus sueños

Ferenc Puskás lideró al “Equipo de Oro” de Hungría en una etapa central del fútbol internacional (Grosby)

Ferenc Puskás lideró al célebre “Equipo de Oro” de Hungría, ganador del oro olímpico y protagonista de una increíble racha invicta de 31 partidos. En el Mundial de Suiza 1954, la selección húngara fue favorita tras vencer 8-3 a Alemania Federal en la fase de grupos.

En la final, una lesión de tobillo limitó a Puskás y Alemania Federal remontó, en un partido conocido como el “Milagro de Berna”. Así, el máximo goleador húngaro se quedó a un paso del título en uno de los momentos más dramáticos del deporte, según relató GQ.

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Eusébio: la Pantera Negra que impulsó a Portugal

Eusébio da Silva Ferreira llevó a Portugal a la elite del fútbol mundial antes de la llegada de Cristiano Ronaldo (AP Photo, File)

Antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, Eusébio da Silva Ferreira llevó a Portugal a la elite del fútbol mundial. Apodado la “Pantera Negra”, fue protagonista en Inglaterra 1966, torneo donde marcó cuatro goles y remontó un 0-3 contra Corea del Norte, guiando a Portugal al tercer puesto, su mejor resultado histórico.

Hasta antes de ese torneo, Portugal no había participado en un Mundial. Eusébio, máximo goleador del Benfica y Balón de Oro, nunca más jugó otra Copa del Mundo, y quedó como una figura inmortal sin corona, recordó GQ.

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