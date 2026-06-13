Honduras

Rescatan a conductora atrapada en carro volcado por lluvias en Honduras

Una conductora vivió momentos de angustia luego de quedar atrapada dentro de su vehículo, el cual fue arrastrado y posteriormente volcado por una fuerte corriente de agua en San Pedro Sula, en medio de las intensas lluvias que afectaron distintos sectores de la ciudad.

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Vehículo quedó volcado tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en San Pedro Sula. Conductora permaneció atrapada dentro del automóvil durante varios minutos. (Foto: Redes sociales)
Vehículo quedó volcado tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en San Pedro Sula. Conductora permaneció atrapada dentro del automóvil durante varios minutos. (Foto: Redes sociales)

Las fuertes lluvias registradas en San Pedro Sula dejaron una de las escenas más impactantes de la jornada, luego que un vehículo quedara atrapado y posteriormente volcado en medio de una poderosa corriente de agua que inundó varias calles y avenidas de la capital industrial.

El hecho ocurrió cuando las precipitaciones provocaron severas inundaciones y colapsaron el tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Inicialmente, se manejó la versión de que un hombre intentaba sostener el automóvil para evitar que la fuerza del agua lo arrastrara por completo.

Sin embargo, minutos después se confirmó que dentro del vehículo permanecía atrapada una mujer, quien no podía salir debido a la posición en la que quedó el automóvil tras ser golpeado por la corriente.

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Las imágenes difundidas en redes sociales captaron los momentos de tensión vividos en el lugar. En los videos se observa cómo un joven intenta acercarse al vehículo para auxiliar a la conductora, mientras el agua rodea completamente la unidad y continúa arrastrando objetos a su paso.

La fuerza de la corriente convirtió la calle en una especie de río improvisado, generando un escenario de alto riesgo tanto para la mujer atrapada como para las personas que trataban de ayudarla.

Un joven intentó auxiliar a la mujer en medio de la intensa corriente. Las lluvias provocaron severas inundaciones en distintos puntos de la ciudad. (Foto: Diario Tiempo)
Un joven intentó auxiliar a la mujer en medio de la intensa corriente. Las lluvias provocaron severas inundaciones en distintos puntos de la ciudad. (Foto: Diario Tiempo)

Testigos que se encontraban en la zona reaccionaron alarmados ante la situación. Varias personas comenzaron a gritar y pedir ayuda mientras observaban cómo el agua golpeaba con fuerza el automóvil volcado.

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La desesperación también quedó reflejada en el esfuerzo del joven que intentaba rescatar a la conductora en medio de las inundaciones. A pesar del peligro, continuó buscando la manera de acercarse al vehículo para poner a salvo a la mujer.

Tras varios minutos de tensión y con el apoyo de personas cercanas al lugar, finalmente la conductora logró salir del automóvil. De acuerdo con información preliminar, la mujer vestía un traje rosado al momento del incidente y fue auxiliada inmediatamente después de abandonar el vehículo.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre lesiones graves relacionadas con el accidente, aunque las autoridades mantienen el llamado a la precaución debido a las lluvias que continúan afectando la ciudad.

El incidente ocurrió en medio del caos vehicular provocado por las fuertes precipitaciones que cayeron durante la tarde en San Pedro Sula.

Varias calles y avenidas resultaron completamente inundadas, provocando tráfico lento, vehículos varados y dificultades de circulación.

Entre los sectores más afectados se reportaron la avenida Juan Pablo II, la 20 calle, la 13 calle, el bulevar Circunvalación y el sector del Monumento a la Madre, donde las acumulaciones de agua dificultaron el paso de automóviles y motocicletas.

estigos reaccionaron alarmados mientras observaban el rescate. La calle quedó convertida en un río debido a la acumulación de agua (FOTO: HRN)
estigos reaccionaron alarmados mientras observaban el rescate. La calle quedó convertida en un río debido a la acumulación de agua (FOTO: HRN)

Conductores y peatones también reportaron problemas en diferentes puntos de la ciudad debido al colapso de drenajes y al rápido incremento del nivel del agua en varias arterias principales.

Las autoridades de prevención reiteraron el llamado a la población para evitar circular por calles inundadas, especialmente durante tormentas intensas, ya que la fuerza del agua puede ocasionar pérdida de control de los vehículos, accidentes graves e incluso arrastre de automóviles.

Asimismo, recomendaron buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones climáticas y el estado de las vías.

Las lluvias registradas en las últimas horas continúan generando preocupación entre los ciudadanos, debido a que cada temporada de invierno distintos sectores de San Pedro Sula vuelven a sufrir inundaciones que afectan la movilidad y ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

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