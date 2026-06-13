Tecno

Partido Brasil vs Marruecos: 4 aplicaciones para ver fácil y legal el partido

Brasil debuta ante Marruecos en el Mundial 2026 y estas cuatro aplicaciones permiten seguir el partido de forma legal desde distintos países

Guardar
Google icon
Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026.
Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Brasil y Marruecos protagonizarán este sábado 13 de junio uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podrá seguirse a través de distintas plataformas de streaming oficiales, una alternativa que permite ver el encuentro con transmisión en alta definición y sin recurrir a servicios ilegales.

La Canarinha inicia una nueva búsqueda por conquistar su sexto título mundial frente a una selección marroquí que llega respaldada por la histórica campaña que firmó en Catar 2022. Debido a la expectativa que genera este choque, diversas aplicaciones con derechos de transmisión ofrecerán el partido en varios países de América Latina y España.

PUBLICIDAD

Un balón de fútbol blanco con detalles rojos y azules en el césped de un estadio. Las banderas de Brasil y Marruecos lo flanquean, con fuegos artificiales en el cielo.
Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora juegan Brasil y Marruecos

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo C y se celebrará este sábado 13 de junio en territorio estadounidense.

Estos son los horarios para distintos países:

  • México: 16:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 18:00 horas
  • Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
  • España: 23:00 horas

El partido tendrá lugar en el MetLife Stadium, escenario que también albergará la final del Mundial 2026.

DGO: la plataforma con todos los partidos del Mundial

DGO, el servicio digital de DirecTV, se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir el torneo.

La plataforma cuenta con los derechos de los 104 partidos del Mundial 2026 mediante la señal de DSports, por lo que los usuarios podrán disfrutar del choque entre Brasil y Marruecos junto con análisis previos, estadísticas en vivo y programación especial.

PUBLICIDAD

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone que muestra en su pantalla la transmisión en vivo de la inauguración de un Mundial de fútbol en un estadio lleno.
Existen plataformas legales para ver el Mundial 2026 de forma segura y sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su cobertura está disponible en varios países de Sudamérica y se ha convertido en una de las alternativas más completas para seguir el campeonato.

Paramount+, otra opción con cobertura completa

Gracias a una alianza con DSports, Paramount+ también ofrece acceso a la totalidad del torneo en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

La aplicación permite acceder a las transmisiones en vivo desde distintos dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes.

Para los aficionados que buscan seguir todos los encuentros del Mundial desde una sola plataforma, Paramount+ se presenta como una de las opciones más completas.

Disney+ transmite partidos seleccionados

Los usuarios del plan Premium de Disney+ también podrán acceder a varios encuentros del Mundial 2026 gracias a la integración del contenido deportivo de ESPN.

La plataforma ofrece una selección de partidos desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias y se encuentra disponible en numerosos mercados latinoamericanos.

Esta alternativa resulta especialmente atractiva para quienes ya cuentan con una suscripción activa al servicio.

Captura de pantalla de la interfaz de ESPN y Disney+ con el trofeo de la Copa Mundial, el logo de FIFA World Cup 2026 y logos de varias ligas deportivas
Disney+ ofrece partidos seleccionados del Mundial 2026. (Disney)

DAZN será una de las principales opciones en España

En territorio español, DAZN figura entre las plataformas con derechos de transmisión del Mundial.

La aplicación permite seguir los encuentros desde celulares, computadoras, tabletas y televisores conectados a internet, ofreciendo comentarios en español y calidad de imagen en alta definición.

Además, algunos partidos también forman parte de los paquetes deportivos de operadores asociados.

Por qué conviene optar por plataformas oficiales

El Mundial 2026 genera un elevado interés entre los aficionados y, con ello, también proliferan páginas y aplicaciones ilegales que prometen acceso gratuito a los partidos. Sin embargo, recurrir a estos servicios puede implicar riesgos relacionados con malware, robo de datos personales y constantes interrupciones durante las transmisiones.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Expertos recomiendan no ver partidos del Mundial 2026 en plataformas piratas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, las aplicaciones oficiales se presentan como la alternativa más segura para disfrutar del debut de Brasil ante Marruecos y seguir el resto del campeonato con estabilidad y calidad de imagen.

Brasil llega al encuentro como uno de los candidatos al título, mientras que Marruecos buscará demostrar que su histórica actuación en la pasada Copa del Mundo no fue una casualidad. El choque entre ambas selecciones aparece como uno de los más atractivos de la primera fecha del torneo.

Temas Relacionados

BrasilMarruecosMundial 2026AppsLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic apaga sus modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 en todo el mundo tras una orden de Estados Unidos

La empresa de inteligencia artificial acató una directriz del gobierno estadounidense basada en controles de exportación y seguridad nacional

Anthropic apaga sus modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 en todo el mundo tras una orden de Estados Unidos

Catar vs Suiza: cuál será el marcador final según análisis de IA

La selección europea aparece como clara favorita en las simulaciones de IA gracias a su solidez defensiva y experiencia internacional

Catar vs Suiza: cuál será el marcador final según análisis de IA

Steam Bullet Fest 2026: detalles y juegos de disparos, acción frenética, bullet hell y heaven

Títulos como Vampire Survivors, Deep Rock Galactic: Survivor, Cuphead, Returnal, Enter the Gungeon, tienen descuentos del 25% al 80%

Steam Bullet Fest 2026: detalles y juegos de disparos, acción frenética, bullet hell y heaven

Adiós a WhatsApp para enviar videos: YouTube revive los chats privados dentro de su app

La nueva herramienta de YouTube busca que los usuarios comenten videos directamente desde la app, reduciendo la dependencia de WhatsApp

Adiós a WhatsApp para enviar videos: YouTube revive los chats privados dentro de su app

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este sábado 13 de junio

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este sábado 13 de junio

DEPORTES

La sorpresa de Verstappen por el apoyo a Colapinto en el GP de Barcelona: “¿Estamos en España o Argentina?”

La sorpresa de Verstappen por el apoyo a Colapinto en el GP de Barcelona: “¿Estamos en España o Argentina?”

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

El árbitro de la final ante Francia, designado para el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

TELESHOW

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

Kristian Ramírez: “Aparte de cantar en Los del Fuego, trabajo de encargado”

Natalia Oreiro, íntima: “He tenido la suerte de interpretar mujeres que tenían algo para decir”

Juanse anticipa sus shows en los Estados Unidos durante el Mundial: “Argentina va a llegar a la final”

INFOBAE AMÉRICA

Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

Más de 170 artistas e intelectuales piden que se restituya el ‘Mural del Hermanamiento’ que Rep dibujó en Alcalá de Henares

Ucrania inició la mayor transformación de su ejército desde el comienzo de la invasión rusa

Gobierno de Costa Rica presenta plan nacional para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño

Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas e inundaciones en ocho estados de EEUU