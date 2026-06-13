Partido Brasil vs Marruecos: 4 aplicaciones para ver fácil y legal el partido

Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Brasil y Marruecos protagonizarán este sábado 13 de junio uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podrá seguirse a través de distintas plataformas de streaming oficiales, una alternativa que permite ver el encuentro con transmisión en alta definición y sin recurrir a servicios ilegales.

La Canarinha inicia una nueva búsqueda por conquistar su sexto título mundial frente a una selección marroquí que llega respaldada por la histórica campaña que firmó en Catar 2022. Debido a la expectativa que genera este choque, diversas aplicaciones con derechos de transmisión ofrecerán el partido en varios países de América Latina y España.

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Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora juegan Brasil y Marruecos

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo C y se celebrará este sábado 13 de junio en territorio estadounidense.

Estos son los horarios para distintos países:

México: 16:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 18:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

España: 23:00 horas

El partido tendrá lugar en el MetLife Stadium, escenario que también albergará la final del Mundial 2026.

DGO: la plataforma con todos los partidos del Mundial

DGO, el servicio digital de DirecTV, se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir el torneo.

La plataforma cuenta con los derechos de los 104 partidos del Mundial 2026 mediante la señal de DSports, por lo que los usuarios podrán disfrutar del choque entre Brasil y Marruecos junto con análisis previos, estadísticas en vivo y programación especial.

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Existen plataformas legales para ver el Mundial 2026 de forma segura y sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su cobertura está disponible en varios países de Sudamérica y se ha convertido en una de las alternativas más completas para seguir el campeonato.

Paramount+, otra opción con cobertura completa

Gracias a una alianza con DSports, Paramount+ también ofrece acceso a la totalidad del torneo en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

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La aplicación permite acceder a las transmisiones en vivo desde distintos dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes.

Para los aficionados que buscan seguir todos los encuentros del Mundial desde una sola plataforma, Paramount+ se presenta como una de las opciones más completas.

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Disney+ transmite partidos seleccionados

Los usuarios del plan Premium de Disney+ también podrán acceder a varios encuentros del Mundial 2026 gracias a la integración del contenido deportivo de ESPN.

La plataforma ofrece una selección de partidos desde la fase de grupos hasta las rondas eliminatorias y se encuentra disponible en numerosos mercados latinoamericanos.

Esta alternativa resulta especialmente atractiva para quienes ya cuentan con una suscripción activa al servicio.

Disney+ ofrece partidos seleccionados del Mundial 2026. (Disney)

DAZN será una de las principales opciones en España

En territorio español, DAZN figura entre las plataformas con derechos de transmisión del Mundial.

La aplicación permite seguir los encuentros desde celulares, computadoras, tabletas y televisores conectados a internet, ofreciendo comentarios en español y calidad de imagen en alta definición.

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Además, algunos partidos también forman parte de los paquetes deportivos de operadores asociados.

Por qué conviene optar por plataformas oficiales

El Mundial 2026 genera un elevado interés entre los aficionados y, con ello, también proliferan páginas y aplicaciones ilegales que prometen acceso gratuito a los partidos. Sin embargo, recurrir a estos servicios puede implicar riesgos relacionados con malware, robo de datos personales y constantes interrupciones durante las transmisiones.

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Expertos recomiendan no ver partidos del Mundial 2026 en plataformas piratas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, las aplicaciones oficiales se presentan como la alternativa más segura para disfrutar del debut de Brasil ante Marruecos y seguir el resto del campeonato con estabilidad y calidad de imagen.

Brasil llega al encuentro como uno de los candidatos al título, mientras que Marruecos buscará demostrar que su histórica actuación en la pasada Copa del Mundo no fue una casualidad. El choque entre ambas selecciones aparece como uno de los más atractivos de la primera fecha del torneo.

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