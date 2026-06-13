Crimen y Justicia

El horror que sufrieron tres empleadas de la Municipalidad de La Plata violadas por un funcionario: el acusado fue detenido

Se trata de Federico Hernán Pez, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Información Territorial. Fue desvinculado de su trabajo. Cuál es la imputación

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Funcionario municipal de La Plata detenido por de abuso sexual
El acusado fue detenido ayer

Federico Hernán Pez, ahora ex titular de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata, fue detenido este viernes, acusado de un delito grave: la Justicia lo imputó por violar a tres empleadas que estaban bajo su órbita y ejercer violencia de género sobre ellas.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4. La causa cuenta con la denuncia de tres mujeres que trabajaban bajo la órbita de Pez en el área municipal.

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La imputación es por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. La denuncia inicial se hizo el pasado fin de semana en la UFI N° 6 dirigida por Patricio Barraza, según el diario El Día de La Plata.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, en el expediente judicial se incorporaron presentaciones de las víctimas que relataron haber sufrido acoso laboral y sexual, en un contexto de violencia de género.

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(Captura)
Municipalidad de La Plata

De hecho, una de ellas presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad e informó la existencia de denuncias penales previas contra Pez por hechos similares, que incluyen investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y hasta violencia familiar.

La documentación señala que Pez también ocupaba cargos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo que, según las denunciantes, le daba una posición de poder frente a las víctimas.

Las declaraciones señalan que, además de llevar los hechos ante la Justicia, las presuntas víctimas perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron contención institucional suficiente. “No entendemos cómo esta persona ocupa cargos públicos con todas las denuncias que tiene, solo buscamos justicia”, afirmó una de ellas al medio platense.

En la causa intervienen organismos especializados en violencia de género, entre ellos el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que acompaña a al menos una de las denunciantes junto a áreas especializadas en género, dada la complejidad y los antecedentes del caso.

Las víctimas son representadas por el abogado Axel Hurtado, quien solicitó medidas de protección y acompañamiento para ellas. Por lo pronto, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación. El acusado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. Según comunicó la Municipalidad, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

“Se resolvió dar de baja, de forma inmediata, la designación de dicho agente por la detención, en orden al delito de lesiones leves en contexto de violencia de género, en concurso real con otros delitos”, comunicó la Subsecretaría de Recursos Humanos.

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