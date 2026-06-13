Dónde ver Brasil vs Marruecos, hora del partido y más preguntas de Google

Brasil y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 por el Grupo C. (Composición Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C. Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo que reúne a una de las selecciones más laureadas de la historia y a uno de los equipos que más sorprendió en la pasada edición del torneo.

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, llega al certamen tras conseguir tres victorias consecutivas y con el objetivo de conquistar su sexto título mundial. Del otro lado estará Marruecos, que aterriza en Norteamérica con una impresionante racha de 28 partidos sin perder y con la intención de confirmar que su crecimiento en el fútbol internacional no fue casualidad.

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Para los aficionados que desean seguir el encuentro desde cualquier dispositivo y de manera segura, Google da a conocer que existen varias alternativas oficiales de streaming en distintos países de América Latina, Estados Unidos y España.

Brasil y Marruecos disputarán su primer partido del Mundial 2026. (Composición Infobae)

¿Dónde ver por internet Brasil vs Marruecos?

Las plataformas oficiales ofrecen la posibilidad de seguir el encuentro con transmisión en alta definición y sin recurrir a servicios no autorizados.

Latinoamérica

Los usuarios de Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros países, podrán ver el partido mediante:

Disney+ Premium , que integra la señal de ESPN para varios encuentros del torneo.

DGO , plataforma de DirecTV que cuenta con los derechos completos de los 104 partidos del Mundial.

Paramount+, servicio que transmite el campeonato en varios mercados de Sudamérica gracias a su acuerdo con DSports.

Estados Unidos

En territorio estadounidense, las opciones oficiales incluyen:

Peacock , con la cobertura en español de Telemundo Deportes.

FOX Sports App y FOX One , para la transmisión en inglés.

Servicios de televisión en streaming como Fubo y YouTube TV, que incluyen canales deportivos en vivo.

Usuarios de Estados Unidos pueden ver algunos partidos del Mundial 2026 por YouTube. (YouTube)

México

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante ViX, plataforma que posee los derechos de transmisión del campeonato.

España

En España, las alternativas son:

RTVE Play , que ofrece algunos encuentros de forma gratuita.

DAZN, una de las principales plataformas deportivas del mercado europeo.

Estas aplicaciones permiten disfrutar del encuentro desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y televisores inteligentes.

Hora del partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026

El compromiso entre brasileños y marroquíes se disputará este sábado 13 de junio.

Estos son los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 16:00 horas.

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas.

Chile, Venezuela, Paraguay y costa este de Estados Unidos: 18:00 horas.

Argentina, Uruguay y Brasil: 19:00 horas.

España: 00:00 horas del domingo 14 de junio.

El partido corresponde a la primera fecha del Grupo C y representa uno de los enfrentamientos más esperados del inicio de la fase de grupos.

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Un balón de fútbol descansa en el césped de un estadio vibrante, flanqueado por las banderas de Brasil y Marruecos, con fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno sobre una multitud eufórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil consiguió su clasificación al Mundial tras finalizar en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos. Marruecos, por su parte, dominó su grupo en las eliminatorias africanas con ocho victorias en ocho partidos.

¿Jugará Neymar el Mundial de 2026?

Una de las principales incógnitas alrededor de Brasil ha sido la situación física de Neymar. Carlo Ancelotti confirmó que el delantero no estará disponible para el debut ante Marruecos debido a una lesión en la pantorrilla.

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El atacante sufrió una lesión muscular de grado II y continúa con su proceso de recuperación, por lo que tampoco ha podido reincorporarse a los entrenamientos completos con la selección.

Neymar no estará en el campo de juego para el Brasil vs Marruecos. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Ante esta situación, jugadores como Vinícius Jr., Raphinha y Rodrygo asumirán un mayor protagonismo en el esquema del técnico italiano.

Sin Neymar, Brasil buscará comenzar con una victoria ante una selección marroquí que se presenta como uno de los rivales más difíciles de la primera fase y que llega respaldada por una larga racha invicta, lo que convierte este encuentro en uno de los platos fuertes del arranque del Mundial 2026.

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