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Modo Messi en WhatsApp: este es el paso a paso más sencillo que debes seguir para activarlo

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es posible que quieras llevar la fiebre futbolera a WhatsApp al personalizar su apariencia

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Los usuarios se pueden inspirar en el deportista argentino para personalizar su WhatsApp. via Reuters/Maria Lysaker
Los usuarios se pueden inspirar en el deportista argentino para personalizar su WhatsApp. via Reuters/Maria Lysaker

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchos usuarios quieren llevar el ánimo futbolero a WhatsApp mediante el llamado “modo Messi”.

No se trata de una función oficial de la aplicación, sino de un conjunto de herramientas disponibles en WhatsApp que permiten personalizar y dinamizar la experiencia siguiendo el estilo del delantero argentino: desde modificar la apariencia de los chats con fondos alusivos hasta optimizar el almacenamiento del dispositivo para que opere con mayor fluidez.

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A continuación, diez acciones concretas para activar el modo Messi en WhatsApp:

El modo Messi no es una función oficial de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El modo Messi no es una función oficial de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cambiar el fondo de los chats

Reemplaza el fondo predeterminado de las conversaciones por imágenes de Lionel Messi o de la selección argentina. La opción está disponible en Ajustes > Chats > Fondo de pantalla.

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Borrar archivos de la papelera de WhatsApp

Libera espacio eliminando los archivos temporales acumulados en la papelera de la aplicación. Un almacenamiento limpio mejora la velocidad de respuesta del dispositivo.

El rendimiento ágil en la cancha es característico de Messi, por eso es clave que si vas a aplicar su modo en WhatsApp, también realices ciertos ajustes en tu celular para que funcione de la mejor forma.

Consultar información sobre Messi en Meta AI

Desde el buscador de WhatsApp, accede al asistente de inteligencia artificial de Meta para obtener estadísticas, historial de partidos y datos sobre la trayectoria del jugador en tiempo real.

(Meta)
Meta AI puede resolver consultas de Messi y de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Meta)

Crear grupos para seguir los partidos

Arma grupos de WhatsApp con amigos o familiares para comentar en vivo los encuentros de Messi durante el Mundial.

Seguir los canales de la Selección Argentina e Inter Miami

Busca y suscríbete a los canales oficiales de la Selección Argentina e Inter Miami dentro de la sección Actualizaciones de WhatsApp para recibir noticias, convocatorias y resultados directamente en la aplicación.

Usar el emoji de Trionda con animación

WhatsApp reemplazó el emoji del balón de fútbol por Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 (en alianza con Adidas). Al enviarlo solo en un chat, activa una animación de rebote en pantalla. También funciona como reacción a mensajes. Requiere actualizar la app a la versión 26.27.74 o superior. Estará activo hasta el 19 de julio, día de la final en el MetLife Stadium.

WhatsApp transformó el emoji del balón de fútbol en el diseño oficial del balón Trionda del Mundial 2026 hasta la final del 19 de julio.
WhatsApp transformó el emoji del balón de fútbol en el diseño oficial del balón Trionda del Mundial 2026 hasta la final del 19 de julio.

Crear stickers de Messi

Desde cualquier chat, el usuario puede crear sus propios stickers con fotos de Messi: Chats > ícono de sticker > Crear > seleccionar foto > ajustar y guardar. Es una forma de personalizar las reacciones dentro de los grupos.

Generar una foto de perfil temática con Meta AI

En Ajustes > foto de perfil > Editar > Crear una imagen con Meta AI, el usuario puede ingresar un prompt alusivo a Messi o al Mundial y elegir entre varias opciones generadas por IA para usarla como foto de perfil.

Activar efectos de videollamada con temática futbolística

WhatsApp sumó efectos especiales para videollamadas grupales: filtros y fondos alusivos al fútbol que permiten ver los partidos “en compañía” a distancia con un ambiente mundialista.

WhatsApp agregó nuevas funciones a su plataforma por el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp agregó nuevas funciones a su plataforma por el Mundial 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Bonus: Cambiar el ícono de WhatsApp (solo Android)

Con la app Nova Launcher, los usuarios de Android pueden reemplazar el ícono de WhatsApp por una imagen de Messi o del Mundial. Es el único paso que requiere una aplicación externa.

Para quiénes es el modo Messi en WhatsApp

El modo Messi en WhatsApp está dirigido a fanáticos del fútbol que quieren llevar la experiencia del Mundial 2026 a sus conversaciones diarias. No requiere conocimientos técnicos avanzados: cualquier usuario con la aplicación actualizada puede aplicarlo.

Apunta especialmente a seguidores de Lionel Messi y de la selección argentina que buscan personalizar sus chats, organizar grupos para ver los partidos y mantenerse informados sin salir de la app. También resulta útil para quienes aprovechan el torneo para ordenar el almacenamiento de su celular y mejorar el rendimiento general del dispositivo durante las semanas del campeonato.

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