Costa Rica

Costa Rica exportó 31,4 millones de kilos de productos orgánicos en 2025

La Unión Europea fue el principal destino de los envíos costarricenses al concentrar 18,266,678.5 kilogramos, en un año en que la oferta certificada alcanzó 41 bienes agropecuarios y 9,466,84 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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Costa Rica registró en 2025 un total de 9.466,84 hectáreas orgánicas certificadas y una oferta de 41 productos orgánicos, según el MAG./ (MAG)
Costa Rica registró en 2025 un total de 9.466,84 hectáreas orgánicas certificadas y una oferta de 41 productos orgánicos, según el MAG./ (MAG)

Costa Rica exportó en 2025 un total de 31,440,828 kilogramos de productos orgánicos, de acuerdo con datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La cifra corresponde a envíos hacia “diferentes mercados del mundo”, según el registro oficial.

La Unión Europea concentró el mayor volumen de las exportaciones orgánicas costarricenses, con 18,266,678.5 kilogramos, según indicó Nelson Morera Paniagua, director del SFE. Entre los productos con mayor demanda internacional destacaron la piña, el café y el banano, en distintas presentaciones.

Además de la Unión Europea, otro de los mercados destacados en 2025 fue Canadá. A este país se exportaron 89,308 kilogramos, con preferencia por pulpa de banano, piña congelada y jugo de piña, según el MAG. Suiza, por su parte, importó 13,580 kilogramos de azúcar molido, café en grano, piña fresca y piña en jugo, de acuerdo con el mismo reporte.

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Otros destinos fueron Australia, Brasil, Chile, Curazao, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, que en conjunto adquirieron 13,071,262.82 kilogramos, según el SFE. Las autoridades también informaron colocaciones de pimienta en grano y deshidratada, cúrcuma congelada, jengibre fresco y noni en fresco en diferentes mercados.

La piña, el café y el banano figuraron entre los productos orgánicos de Costa Rica con mayor demanda internacional. / (Foto: iStock)
La piña, el café y el banano figuraron entre los productos orgánicos de Costa Rica con mayor demanda internacional. / (Foto: iStock)

En 2025, el país también registró 9,466,84 hectáreas orgánicas certificadas, con una oferta de 41 productos orgánicos que incluyeron granos, frutas, hortalizas, plantas medicinales y leguminosas, de acuerdo con el MAG.

El MAG brinda apoyo al sector

A través de sus plataformas oficiales, el MAG también informó sobre la entrega de nuevas tecnologías a 20 productores de papa y cebolla originarios de Tierra Blanca y Llano Grande, en Cartago, para tecnificar sus cultivos, con equipos de precisión orientados a mejorar el rendimiento y la calidad mediante una gestión más eficiente del riego y la nutrición, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

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De acuerdo con el MAG, en cada finca se realizó una inversión cercana a ₡5,000,000 (10,964.90 dólares) destinada a equipamiento, análisis de suelos y asistencia técnica. Del total de beneficiarios, 14 pertenecen a Tierra Blanca y seis a Llano Grande.

Los productores recibieron sistemas de riego por goteo, cobertura plástica, bombeo y fertirrigación, además de sensores para medir con precisión los requerimientos hídricos y de fertilizantes. El MAG indicó que estos sistemas se complementan con estaciones meteorológicas y sensores IoT ubicados en zonas de interés para recopilar datos y optimizar la gestión del agua.

Los productores de papa y cebolla incorporaron sistemas de riego por goteo, cobertura plástica, bombeo y fertirrigación./ (MAG)
Los productores de papa y cebolla incorporaron sistemas de riego por goteo, cobertura plástica, bombeo y fertirrigación./ (MAG)

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez Guillén, afirmó que “con la implementación de este proyecto se fortalecerá la competitividad de los productores y productoras, y se reducirán costos de producción”.

“Además, la incorporación de herramientas de monitoreo facilitará la toma de decisiones basada en información oportuna; todo en línea con las políticas públicas de uso responsable del recurso hídrico y desarrollo sostenible”, afirmó Ramírez, según datos compartidos por el MAG.

El proyecto contó con apoyo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), y forma parte del Programa AGRINNOVACIÓN 4.0, según el MAG.

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