El artista salvadoreño Alberto Merino lleva “El Rapto de Europa” a la escena cultural de Guatemala

Obra escultórica de Alberto Merino en la edición 2026 de Arte en Mayo, evento organizado por la Fundación Rozas Botrán./ (Cortesía Alberto Merino)

El arte salvadoreño amplía su presencia en la región con la participación de Alberto Merino, destacado artista plástico, en la edición número cuarenta de la muestra Arte en Mayo, una de las principales exposiciones de arte contemporáneo de Guatemala organizada por la Fundación Rozas Botrán.

Este año, la muestra reúne a 170 artistas nacionales e internacionales en un evento que celebra el talento y la diversidad creativa de América Latina. Según confirmó a Infobae, Merino presenta en esta edición una pieza escultórica titulada “El Rapto de Europa”, realizada mediante talla directa en roca Andesita, una técnica que resalta la fuerza y la materialidad del arte tridimensional.

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La convocatoria de Arte en Mayo se realiza anualmente, con una invitación abierta publicada en línea durante los meses de octubre y noviembre. La edición de 2026 adquiere especial relevancia al coincidir con el 40 aniversario de la Fundación Rozas Botrán, entidad que, de acuerdo con sus organizadores, ha trabajado para consolidar este encuentro como un referente en la escena cultural guatemalteca y latinoamericana.

Alberto Merino, artista salvadoreño, participa en la exposición Arte en Mayo, que estará abierta durante todo junio en la Fundación Rozas Botrán de Guatemala./ (Cortesía Alberto Merino)

El evento no solo exhibe obras de artistas consolidados, sino que también se ha convertido en plataforma para creadores emergentes de diferentes países, abriendo un espacio de intercambio y reconocimiento que, según la propia Fundación, “da vida a cada edición”.

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De El Salvador participan este año dieciséis artistas, quienes comparten el espacio expositivo con autores de otros países de la región y del mundo. Alberto Merino explicó a Infobae que su participación en la muestra no fue por invitación directa, sino que aplicó a la convocatoria abierta, lo que refuerza el carácter inclusivo y competitivo de este certamen. En su trayectoria, Merino ha estado presente en seis convocatorias anteriores de la Fundación Rozas Botrán, una experiencia que, según sus palabras, representa “un honor, una gran felicidad y un compromiso renovado con el arte”.

La pieza presentada por Merino, “El Rapto de Europa”, refleja su interés por los relatos mitológicos y la exploración de la piedra como soporte. El escultor destaca que el trabajo en Andesita exige precisión y dominio técnico, cualidades que han marcado su carrera. Su presencia en la muestra coincide con el creciente interés por el arte salvadoreño en escenarios internacionales, en un contexto donde la visibilidad regional permite que expresiones artísticas diversas dialoguen y se enriquezcan mutuamente.

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La muestra Arte en Mayo reúne a 170 artistas de distintos países en la capital guatemalteca./ (Fundación Rozas Botrán)

La Fundación Rozas Botrán es una organización guatemalteca dedicada al fomento de la cultura, la filantropía y la promoción de las artes visuales. Desde su creación, la Fundación ha impulsado proyectos de impacto social y cultural, entre los que sobresale la organización de Arte en Mayo. Según información proporcionada por la propia institución, la muestra se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas, coleccionistas y público general, y es considerada por sus organizadores como “uno de los eventos culturales de mayor trascendencia en Guatemala”.

Durante las cuatro décadas de existencia de la Fundación Rozas Botrán, diversas ediciones de Arte en Mayo han exhibido obras de artistas provenientes de diferentes disciplinas, como pintura, escultura, fotografía y arte digital. Las exposiciones se realizan en las sedes de la Fundación en Ciudad de Guatemala, y reúnen cada año a cientos de visitantes interesados en el arte contemporáneo. Además, la Fundación impulsa programas educativos y actividades paralelas orientadas a la formación de nuevos públicos y a la divulgación de las artes visuales.

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En la edición 2026, Arte en Mayo reafirma su compromiso con la diversidad y la excelencia artística, brindando espacio tanto a creadores experimentados como a nuevos talentos. La presencia de dieciséis artistas salvadoreños, entre ellos Alberto Merino, evidencia el alcance regional de la convocatoria y la valoración del arte centroamericano en circuitos internacionales.

Dieciséis artistas salvadoreños participan en la exposición de arte contemporáneo impulsada por la Fundación Rozas Botrán./ (Fundación Rozas Botrán)

Además, refleja el espíritu de una exposición concebida para reconocer y compartir el talento que distingue a la producción artística latinoamericana. El evento busca fortalecer el vínculo entre los países de la región y contribuir al desarrollo cultural mediante la promoción del arte y la creatividad.

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