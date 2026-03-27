Epic Games regala por tiempo limitado este juego solo para teléfonos móviles

Epic Games Store regala juegos gratuitos cada semana para atraer nuevos usuarios a su plataforma. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece de forma gratuita un nuevo juego para teléfonos móviles por tiempo limitado. Se trata de The Wreck, una novela visual en 3D que explora temas como la familia, el duelo, la supervivencia y los traumas no resueltos.

El juego puede descargarse hasta el 2 de abril de 2026 a través de la aplicación móvil de la Epic Games Store, disponible para dispositivos Android en todo el mundo y para iOS en la Unión Europea.

De qué trata The Wreck

The Wreck pone al jugador en la piel de Junon, una guionista que atraviesa el peor día de su vida.

Este juego es una novela visual en 3D que se encuentra de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games)

Con su madre hospitalizada en estado crítico y al borde del colapso emocional, Junon debe enfrentarse a conversaciones difíciles, tanto en formato de texto interactivo como en diálogos, mientras revive momentos clave de su pasado y toma decisiones que pueden alterar el presente.

El objetivo es ayudarla a encontrar sentido y aceptar el futuro; de lo contrario, su historia podría terminar en un fracaso total.

Cómo tener gratis The Wreck

Para obtener The Wreck gratis, los usuarios deben descargar el juego desde la aplicación móvil de la Epic Games Store. La promoción está disponible por tiempo limitado y permite acceder sin costo a esta novela visual en 3D.

Tanto Steam como Epic Games Store organizan eventos de ofertas estacionales, ideales para ampliar la colección de juegos a precios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos son gratuitos en Epic Games

Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos para PC como:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

Epic Games Store utiliza un sistema sencillo de adquisición y descarga de juegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Asphalt Legends

Mini Royale

Forgotten Playland

Rocket Bot Royale

MaSzyana

The Circle Move

El Ascenso de los Pingüinos GB

Oman Biology 9

Oman Science 7

Project Freefall

Epic Games Store destaca por sus promociones de bienvenida y descuentos en lanzamientos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blue Protocol: Star Resonance

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest

Los usuarios pueden encontrar títulos exclusivos y ofertas especiales tanto en Epic Games Store como en Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar juegos de Epic Games Store en el PC

Para descargar juegos de la Epic Games Store en tu PC, sigue estos pasos:

Accede al sitio web oficial: https://store.epicgames.com. Descarga e instala el Epic Games Launcher en tu computadora. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita en Epic Games. Abre el launcher, busca el juego que deseas descargar y haz clic en ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca. Ve a tu biblioteca dentro del launcher, selecciona el juego y haz clic en ‘Instalar’. El juego se descargará e instalará automáticamente en tu PC. Una vez finalizado el proceso, podrás jugar desde el Epic Games Launcher.

Steam es la tienda digital de videojuegos para PC más utilizada en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma descargar juegos gratis para PC

Además de la Epic Games Store, otra plataforma popular para descargar juegos gratis en PC es Steam. Esta tienda digital, desarrollada por Valve, ofrece regularmente títulos gratuitos y promociones temporales en una amplia variedad de géneros.

Los usuarios solo deben crear una cuenta, descargar el cliente de Steam y acceder a la sección de juegos free-to-play o a las ofertas destacadas. Steam es conocida por su catálogo extenso y su comunidad activa de jugadores en todo el mundo.