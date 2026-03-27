Epic Games regala por tiempo limitado este juego solo para teléfonos móviles

Epic Games ofrece de forma gratuita un nuevo juego para teléfonos móviles por tiempo limitado. Se trata de The Wreck, una novela visual en 3D que explora temas como la familia, el duelo, la supervivencia y los traumas no resueltos.
El juego puede descargarse hasta el 2 de abril de 2026 a través de la aplicación móvil de la Epic Games Store, disponible para dispositivos Android en todo el mundo y para iOS en la Unión Europea.
De qué trata The Wreck
The Wreck pone al jugador en la piel de Junon, una guionista que atraviesa el peor día de su vida.
Con su madre hospitalizada en estado crítico y al borde del colapso emocional, Junon debe enfrentarse a conversaciones difíciles, tanto en formato de texto interactivo como en diálogos, mientras revive momentos clave de su pasado y toma decisiones que pueden alterar el presente.
El objetivo es ayudarla a encontrar sentido y aceptar el futuro; de lo contrario, su historia podría terminar en un fracaso total.
Cómo tener gratis The Wreck
Para obtener The Wreck gratis, los usuarios deben descargar el juego desde la aplicación móvil de la Epic Games Store. La promoción está disponible por tiempo limitado y permite acceder sin costo a esta novela visual en 3D.
Qué otros juegos son gratuitos en Epic Games
Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos para PC como:
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
- Atlas Wars
- Stellar Subterranean
- Realms
- SPLITGATE: Arena Reloaded
- Crystal of Atlan
- One Map - Never Ending
- ER-cade
- Merge Adventure
- Game of Thrones: Kingsroad
- Smoke Break!
- Civil Engine
- Grafika66 - The Galleries
- Metarush
- ExoWorlds
- DRKVRS
- Satoria MMORPG
- Under The Surface
- HyperFlight Arena
- Aliya’s Awakening: DOGE 2042
- Football Heroes League
- Alternates
- Life is Feudal: Arden
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
- CREAMARE - The Game
- Quiet is the Eyes
- Tibia
- Hone
- Asphalt Legends
- Mini Royale
- Forgotten Playland
- Rocket Bot Royale
- MaSzyana
- The Circle Move
- El Ascenso de los Pingüinos GB
- Oman Biology 9
- Oman Science 7
- Project Freefall
- Blue Protocol: Star Resonance
- Masks of the Void Infinity
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- skate.
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive
- RavenQuest
Cómo descargar juegos de Epic Games Store en el PC
Para descargar juegos de la Epic Games Store en tu PC, sigue estos pasos:
- Accede al sitio web oficial: https://store.epicgames.com.
- Descarga e instala el Epic Games Launcher en tu computadora.
- Inicia sesión o crea una cuenta gratuita en Epic Games.
- Abre el launcher, busca el juego que deseas descargar y haz clic en ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca.
- Ve a tu biblioteca dentro del launcher, selecciona el juego y haz clic en ‘Instalar’.
- El juego se descargará e instalará automáticamente en tu PC. Una vez finalizado el proceso, podrás jugar desde el Epic Games Launcher.
En qué otra plataforma descargar juegos gratis para PC
Además de la Epic Games Store, otra plataforma popular para descargar juegos gratis en PC es Steam. Esta tienda digital, desarrollada por Valve, ofrece regularmente títulos gratuitos y promociones temporales en una amplia variedad de géneros.
Los usuarios solo deben crear una cuenta, descargar el cliente de Steam y acceder a la sección de juegos free-to-play o a las ofertas destacadas. Steam es conocida por su catálogo extenso y su comunidad activa de jugadores en todo el mundo.