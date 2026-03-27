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Epic Games regala por tiempo limitado este juego solo para teléfonos móviles

The Wreck es una novela visual en 3D que aborda cuestiones relacionadas con la familia, la pérdida y la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles

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Epic Games Store regala juegos gratuitos cada semana para atraer nuevos usuarios a su plataforma. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store regala juegos gratuitos cada semana para atraer nuevos usuarios a su plataforma. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece de forma gratuita un nuevo juego para teléfonos móviles por tiempo limitado. Se trata de The Wreck, una novela visual en 3D que explora temas como la familia, el duelo, la supervivencia y los traumas no resueltos.

El juego puede descargarse hasta el 2 de abril de 2026 a través de la aplicación móvil de la Epic Games Store, disponible para dispositivos Android en todo el mundo y para iOS en la Unión Europea.

De qué trata The Wreck

The Wreck pone al jugador en la piel de Junon, una guionista que atraviesa el peor día de su vida.

Este juego es una novela visual en 3D que se encuentra de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games)
Este juego es una novela visual en 3D que se encuentra de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games)

Con su madre hospitalizada en estado crítico y al borde del colapso emocional, Junon debe enfrentarse a conversaciones difíciles, tanto en formato de texto interactivo como en diálogos, mientras revive momentos clave de su pasado y toma decisiones que pueden alterar el presente.

El objetivo es ayudarla a encontrar sentido y aceptar el futuro; de lo contrario, su historia podría terminar en un fracaso total.

Cómo tener gratis The Wreck

Para obtener The Wreck gratis, los usuarios deben descargar el juego desde la aplicación móvil de la Epic Games Store. La promoción está disponible por tiempo limitado y permite acceder sin costo a esta novela visual en 3D.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Tanto Steam como Epic Games Store organizan eventos de ofertas estacionales, ideales para ampliar la colección de juegos a precios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos son gratuitos en Epic Games

Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos para PC como:

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Atlas Wars
  • Stellar Subterranean
  • Realms
  • SPLITGATE: Arena Reloaded
  • Crystal of Atlan
  • One Map - Never Ending
  • ER-cade
  • Merge Adventure
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Smoke Break!
  • Civil Engine
  • Grafika66 - The Galleries
  • Metarush
  • ExoWorlds
  • DRKVRS
Joven sonriente sentado en un sofá jugando un videojuego de Epic Games en su celular, con televisión al fondo
Epic Games Store utiliza un sistema sencillo de adquisición y descarga de juegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • Football Heroes League
  • Alternates
  • Life is Feudal: Arden
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
  • CREAMARE - The Game
  • Quiet is the Eyes
  • Tibia
  • Hone
  • Asphalt Legends
  • Mini Royale
  • Forgotten Playland
  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyana
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Oman Science 7
  • Project Freefall
Un joven juega un videojuego de carreras en una computadora de escritorio con iluminación LED y monitor curvo en un entorno moderno, acompañado de refrescos y snacks sobre el escritorio.
Epic Games Store destaca por sus promociones de bienvenida y descuentos en lanzamientos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios pueden encontrar títulos exclusivos y ofertas especiales tanto en Epic Games Store como en Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo descargar juegos de Epic Games Store en el PC

Para descargar juegos de la Epic Games Store en tu PC, sigue estos pasos:

  1. Accede al sitio web oficial: https://store.epicgames.com.
  2. Descarga e instala el Epic Games Launcher en tu computadora.
  3. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita en Epic Games.
  4. Abre el launcher, busca el juego que deseas descargar y haz clic en ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca.
  5. Ve a tu biblioteca dentro del launcher, selecciona el juego y haz clic en ‘Instalar’.
  6. El juego se descargará e instalará automáticamente en tu PC. Una vez finalizado el proceso, podrás jugar desde el Epic Games Launcher.
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Steam es la tienda digital de videojuegos para PC más utilizada en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma descargar juegos gratis para PC

Además de la Epic Games Store, otra plataforma popular para descargar juegos gratis en PC es Steam. Esta tienda digital, desarrollada por Valve, ofrece regularmente títulos gratuitos y promociones temporales en una amplia variedad de géneros.

Los usuarios solo deben crear una cuenta, descargar el cliente de Steam y acceder a la sección de juegos free-to-play o a las ofertas destacadas. Steam es conocida por su catálogo extenso y su comunidad activa de jugadores en todo el mundo.

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