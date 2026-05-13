Ventajas que no sabías del zoom 30x con IA para capturar paisajes y arquitectura

La fotografía móvil en 2026 incorpora inteligencia artificial para capturar imágenes realistas y despertar emociones en los viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotografía móvil, impulsada por la demanda de los viajeros o de los creadores de contenido para capturar la realidad sin perder detalles, ha dado un salto notable con dispositivos lanzados este año 2026. Incluyendo inteligencia artificial con un objetivo de generar emociones a los seguidores y no perder ningún punto de vista del momento.

Hay un dispositivo que convierte en viable lo que antes era una aspiración: que cada imagen tomada durante un viaje transmita el instante vivido con la misma nitidez y fidelidad que la memoria personal.

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Uno de los aspectos que distinguen al smartphone V70 FE es su cámara ultranítida de 200 MP, una cifra todavía poco habitual en el mercado de telefonía. Gracias a esta resolución, los usuarios pueden recortar y recomponer sus fotografías después de haberlas tomado, sin perder nivel de detalle, lo que amplía las opciones creativas y permite que cada captura se transforme en una fuente potencial para nuevas historias visuales.

La estabilización óptica avanzada y la IA ajustan automáticamente los parámetros de la cámara para resultados nítidos en cualquier entorno.

Entre los problemas recurrentes para los aficionados a la fotografía de viaje figura la dificultad de reproducir fielmente la atmósfera y los matices del instante original. El dispositivo, al integrar estabilización óptica avanzada, logra fotografías más nítidas en movimientos o cuando cambia la luz. La inteligencia artificial incorporada ajusta de manera automática los parámetros según el entorno, propiciando resultados equilibrados sin que el usuario deba intervenir manualmente.

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Cristian Torres, gerente de entrenamiento de vivo Colombia, afirma que el público ha redefinido sus expectativas: “Los usuarios ya no quieren simplemente tomar una foto, buscan conservar cada detalle de una experiencia para poder revivirla después con la mayor fidelidad posible. La evolución de la fotografía móvil está enfocada precisamente en eso: combinar sensores avanzados, inteligencia artificial y procesamiento de imagen para que ningún momento importante se pierda, incluso en escenarios complejos o en movimiento”.

Cómo lograr que las imágenes resulten tan completas y fieles como los recuerdos

El celular en las pruebas muestra que responde a una necesidad concreta de quienes viajan por placer o por trabajo: cómo lograr que las imágenes resulten tan completas y fieles como los recuerdos. Este modelo incluye un sistema de zoom que llega hasta 30x, potenciado por teleobjetivo, con el objetivo de capturar tanto paisajes extensos como detalles lejanos, manteniendo siempre una alta nitidez.

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Las necesidades de viajeros y creadores de contenido impulsan la demanda de fotografías móviles que igualen la fidelidad de la memoria personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes recorren largas distancias y enfrentan ambientes variables, el dispositivo cuenta con batería de 7000 mAh y carga rápida de 90W, lo que permite acompañar días completos de exploración sin temor a perder autonomía.

Además, la resistencia certificada al agua y al polvo (IP68 e IP69) otorga garantías frente a condiciones adversas que suelen aparecer durante los viajes. Por ejemplo, hay momentos turísticos donde se hace ejercicio y hay sudor, lugares donde hay cascadas o lagos y entramos al agua o bien, zonas muy rocosas que generan mucho polvo e ingresan al celular generando con el tiempo daños internos y hasta sonido. Así que esas certificaciones son ideales en un celular para evitar daños al exponernos a entornos anteriormente denominados.

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Así que este dispositivo elimina el temor de perder detalles en escenas espontáneas o complejas, asegurando que cada imagen “no solo conserve el momento, sino que permita revivirlo con mayor fidelidad, detalle y emoción”.

Las certificaciones de resistencia al agua y al polvo (IP68 e IP69) protegen el móvil frente a las condiciones más adversas durante los viajes.

Este tipo de propuestas en este año 2026, refuerza la tendencia de la industria a ofrecer dispositivos que combinan sensores de alta resolución, algoritmos inteligentes y autonomía acorde con los hábitos de los usuarios más demandantes. Las posibilidades para conservar cada instante en su estado original avanzan con la tecnología móvil, ahora no solo con la cámara sino con funciones potenciadas con inteligencia artificial y de manera gratuita.

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