Juegos gratis en Epic Games: estos son los dos títulos que puedes descargar sin pagar por tiempo limitado

Epic Games Store regala Cozy Grove e Isonzo: dos juegos gratis para tu biblioteca hasta el 19 de marzo - créditos Epic Games Store

Esta semana, los aficionados al gaming en PC tienen una doble cita que no pueden pasar por alto. Epic Games Store ha liberado dos videojuegos destacados que puedes sumar a tu biblioteca digital de forma permanente y sin costo alguno.

Se trata de una promoción limitada, por lo que el tiempo para aprovechar la oferta es clave: ambos títulos estarán disponibles gratis solo hasta el 19 de marzo a las 16:00 horas.

La estrategia de Epic Games de regalar juegos semanalmente ha revolucionado la forma en que los usuarios descubren y coleccionan experiencias de calidad. Ya sea que busques desconectar con una aventura relajante o prefieras la adrenalina de un shooter táctico, el catálogo de esta semana cubre ambos perfiles y responde a la diversidad de gustos que caracteriza a la comunidad gamer.

El juego Cozy Grove se distingue por su progreso en tiempo real, ya que la isla evoluciona diariamente con nuevos desafíos y sorpresas para el jugador - (Epic Games)

Cuáles son los juegos gratis de la semana en Epic Games

Cozy Grove Este simulador, que se ha ganado el corazón de quienes disfrutan títulos como Animal Crossing, te convierte en un “Scout” espectral en una isla encantada. Tu misión es explorar, interactuar con fantasmas, completar misiones diarias y decorar el entorno.

Cozy Grove destaca por ofrecer un progreso en tiempo real, donde la isla cambia y evoluciona cada día, presentando nuevos desafíos y sorpresas a los jugadores. Sus mecánicas de crafteo permiten cocinar, fabricar objetos y pescar de forma intuitiva y sin restricciones, lo que añade profundidad a la experiencia.

Además, el juego sobresale por su arte hecho a mano, cuyo estilo visual único ha recibido elogios tanto de la crítica como de la comunidad, reflejados en un 89% de reseñas positivas en Steam.

Isonzo Si tu pasión es la acción táctica y el realismo, Isonzo es una excelente elección. Este shooter en primera persona te traslada a los Alpes italianos durante la Primera Guerra Mundial, recreando batallas históricas con un nivel de detalle impresionante.

Isonzo ofrece una experiencia marcada por el realismo balístico, donde la tensión propia de la guerra de trincheras y la necesidad de emplear estrategias cuidadosas están siempre presentes - (Epic Games)

Isonzo se caracteriza por su realismo balístico, que permite experimentar de primera mano la tensión de la guerra de trincheras y resalta la importancia de la estrategia en cada enfrentamiento. Ofrece una gran variedad de armas de época y escenarios, que abarcan desde combates de infantería hasta asaltos en desafiantes paisajes montañosos.

Además, el juego pone un fuerte énfasis en el trabajo en equipo, ya que la coordinación entre los jugadores resulta fundamental para conquistar posiciones y avanzar en el frente de batalla.

Cómo reclamar los juegos gratis paso a paso

Asegúrate de seguir estos pasos antes del 19 de marzo para añadir los títulos a tu cuenta de forma definitiva:

Inicia sesión en Epic Games Store: Puedes usar tu cuenta de Epic, o vincular perfiles de Google, PlayStation o Xbox. Accede a la Store y busca la sección “Juegos Gratuitos”. Selecciona el juego que te interese: Haz clic en la imagen del título y pulsa el botón “Obtener”. Confirma el pedido: Verifica que el precio sea de cero y haz clic en “Realizar pedido”. Listo: El juego quedará en tu biblioteca para descargarlo y jugarlo cuando desees, sin fecha de caducidad.

No es necesario instalar los juegos de inmediato; una vez reclamados, los conservarás en tu cuenta para siempre.

Así puedes sumar Cozy Grove e Isonzo gratis a tu cuenta de Epic Games Store esta semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política de juegos gratuitos de Epic Games Store no solo beneficia a quienes buscan ampliar su colección sin gastar dinero. También representa una excelente oportunidad para descubrir propuestas independientes y apoyar a pequeños estudios, que pueden ganar visibilidad entre un público global.

Estas promociones permiten experimentar nuevos géneros y estilos, y, en ocasiones, acceder a títulos que han recibido excelentes críticas pero que podrían pasar desapercibidos fuera de los grandes lanzamientos.

Epic Games Store se ha consolidado como una de las principales plataformas de distribución digital de videojuegos para PC, compitiendo con gigantes como Steam. Su programa de juegos gratuitos, sumado a la presencia de títulos exclusivos y una interfaz intuitiva, ha atraído a millones de usuarios en todo el mundo.

Tanto si eres un veterano del gaming como si acabas de descubrir la Epic Games Store, la promoción de esta semana es ideal para renovar tu biblioteca, experimentar nuevos retos y disfrutar de experiencias variadas sin costo.