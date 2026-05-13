Juega Red Dead Redemption 2 sin comprarlo en PS5: estos son los títulos que llegan a PlayStation Plus

PlayStation Plus renueva su catálogo en mayo de 2026 e incorpora Red Dead Redemption 2 para suscriptores de Extra y Premium.

El catálogo de PlayStation Plus se renueva en mayo de 2026 con la inclusión de Red Dead Redemption 2 para los suscriptores de los planes Extra y Premium, quienes no tendrán que comprarlo para poder disfrutarlo.

Los nuevos títulos del servicio estarán disponibles a partir del 19 de mayo y el acceso a estos juegos se mantendrá mientras la suscripción siga activa.

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Red Dead Redemption 2 llega a PlayStation Plus

Red Dead Redemption 2 vuelve al catálogo de PS Plus, permitiendo que nuevos jugadores y quienes no lo aprovecharon en anteriores ocasiones puedan sumergirse en su universo.

Este título de Rockstar Games es reconocido por su ambientación en el Salvaje Oeste y su narrativa centrada en Arthur Morgan y la banda de Dutch van der Linde.

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Red Dead Redemption 2 regresa a PlayStation Plus, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de jugarlo sin comprarlo de forma individual.

El juego se habilita en la versión para PlayStation 4, pero es compatible con PlayStation 5 mediante retrocompatibilidad. Así, los suscriptores pueden descargarlo a partir del 19 de mayo y disfrutarlo en ambas consolas, sin necesidad de adquirirlo por separado en la tienda digital.

Para los interesados, basta con ingresar al apartado de PS Plus en la consola o en la web oficial, buscar el juego y añadirlo a la biblioteca mientras esté disponible. Una vez reclamado, el título queda vinculado a la cuenta del usuario y se puede jugar mientras la suscripción permanezca activa.

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Otros estrenos destacados en el catálogo de mayo de PS Plus

La lista de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium para mayo incluye una variedad de géneros y propuestas, como Star Wars Outlaws, exclusivo para PlayStation 5, es una aventura espacial en tercera persona protagonizada por Kay Vess, una joven rebelde que viaja por diferentes planetas de la galaxia, interactuando con sindicatos del crimen y forjando alianzas o enemistades según sus elecciones.

Star Wars Outlaws se suma como uno de los lanzamientos principales de PlayStation Plus Extra, exclusivo para PS5 y con historia original en el universo Star Wars.

Al catálogo se suman también:

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Bramble: The Mountain King (PS4, PS5): una aventura inspirada en el folclore nórdico.

The Thaumaturge (PS5): título de rol con ambientación fantástica.

Flintlock: The Siege of Dawn (PS5): acción y combate en un mundo donde la pólvora convive con la magia.

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged (PS4, PS5): versión remasterizada de la aventura gráfica clásica.

Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5): propuesta de acción y rol ambientada en un universo de inspiración mediterránea.

Los miembros del plan PS Plus Premium tendrán acceso adicional a un clásico renovado: Time Crisis. Este juego, que debutó en la primera PlayStation, regresa con controles modernizados y nuevas funciones, como la compatibilidad con el giroscopio, lo que permite una experiencia adaptada a los estándares actuales.

PlayStation ya está usando la IA en el desarrollo de juegos

PlayStation ya integra inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos, utilizando herramientas como Mockingbird para generar animaciones faciales en tiempo real y reducir tiempos de producción. Estudios como Naughty Dog y San Diego Studio aplican IA en control de calidad, ingeniería, animación y modelado 3D, incluso transformando videos de peinados reales en modelos digitales precisos.

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En la propia plataforma, sistemas de enrutamiento de pagos basados en IA han aportado más de 700 millones de dólares en ingresos adicionales, optimizando transacciones y reduciendo pérdidas. Sin embargo, directivos como Totoki Hiroki y Hideaki Nishino insisten en que estos avances no desplazan la creatividad humana.

Sony enfatiza que la inteligencia artificial potencia la creatividad humana en el desarrollo de videojuegos para PlayStation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA se presenta como un recurso estratégico para automatizar tareas repetitivas y liberar a los equipos creativos, permitiéndoles centrarse en lo artístico y narrativo.

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Sony sostiene que la IA amplifica el talento y la imaginación de sus estudios, pero la autoría y dirección creativa permanecen siempre en manos humanas. Así, la compañía apuesta por una convivencia en la que la tecnología potencia, pero no reemplaza, la chispa creativa y la sensibilidad artística en el desarrollo de videojuegos.