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Cómo convertir cualquier televisor antiguo en un Smart TV usando solo el puerto HDMI

Los dispositivos HDMI permiten modernizar televisores antiguos sin necesidad de comprar una pantalla nueva ni realizar instalaciones complejas

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Televisor con pantalla de servicios de streaming, conectado por HDMI a sticks y cajas de transmisión sobre una mesa.
Un televisor muestra aplicaciones de streaming mientras sticks y cajas de transmisión están conectados vía HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores antiguos todavía pueden adaptarse a las plataformas de streaming actuales sin necesidad de reemplazarlos por modelos nuevos. Gracias a la presencia de puertos HDMI, millones de usuarios pueden transformar fácilmente sus pantallas tradicionales en Smart TV mediante dispositivos externos que permiten acceder a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y otros servicios digitales.

La solución se ha popularizado especialmente entre personas que conservan televisores en buen estado, pero sin funciones inteligentes integradas. En lugar de invertir en un nuevo equipo, basta con conectar un dispositivo multimedia compatible con HDMI para añadir conectividad a internet, acceso a aplicaciones y reproducción de contenido online.

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Entre las alternativas más utilizadas se encuentran los sticks multimedia, pequeños aparatos que se conectan directamente al puerto HDMI del televisor y funcionan como una plataforma de transmisión independiente. Estos dispositivos incorporan sistemas operativos diseñados específicamente para streaming y permiten instalar aplicaciones, navegar entre plataformas y reproducir contenido en alta definición.

Manos conectando un Amazon Fire TV Stick y usando el control remoto frente a un televisor en una sala moderna.
El proceso de instalación del Amazon Fire TV Stick en un televisor inteligente se muestra paso a paso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción son las set-top boxes, conocidas también como cajas de transmisión. A diferencia de los sticks, suelen tener mayor tamaño y más potencia de procesamiento, lo que se traduce en una experiencia más fluida y en compatibilidad con funciones adicionales.

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Los dispositivos que convierten cualquier TV en inteligente

El funcionamiento de estos equipos es relativamente simple. Una vez conectados al televisor mediante HDMI, añaden una interfaz gráfica similar a la de cualquier Smart TV moderno.

Entre las ventajas principales se encuentra el acceso inmediato a plataformas de streaming, navegación por internet y reproducción de contenido multimedia desde aplicaciones o servicios en línea.

Los sticks multimedia destacan por ser compactos, económicos y fáciles de instalar. Muchos modelos incluyen control remoto propio y compatibilidad con asistentes de voz para buscar películas, series o videos mediante comandos hablados.

El dispositivo permite que un televisor tenga acceso a Internet y sea controlado por voz.
El dispositivo permite que un televisor tenga acceso a Internet y sea controlado por voz.

Las set-top boxes, por su parte, suelen ofrecer más almacenamiento, mejor rendimiento y soporte para aplicaciones más exigentes. Algunos modelos incluso permiten videojuegos, videollamadas o integración con ecosistemas inteligentes del hogar.

Gracias a estas opciones, televisores lanzados hace más de una década pueden seguir siendo útiles para consumir contenido digital sin necesidad de comprar una pantalla nueva.

Cómo se instala un dispositivo HDMI en un televisor antiguo

El proceso de instalación no requiere conocimientos técnicos avanzados y puede completarse en pocos minutos.

Lo primero es conectar el dispositivo de transmisión al puerto HDMI disponible en el televisor. Después, desde el control remoto de la TV, se debe seleccionar la entrada HDMI correspondiente para visualizar la interfaz del nuevo equipo.

Una vez realizada la conexión, el dispositivo necesita alimentación eléctrica para funcionar correctamente. Algunos modelos permiten conectarse mediante USB directamente al televisor, aunque especialistas recomiendan usar el adaptador de corriente incluido para garantizar mayor estabilidad y evitar problemas de energía.

Primer plano de una mano sujetando un conector de cable HDMI negro con punta dorada, frente a un televisor mediano con una imagen de un colibrí.
Usando el puerto HDMI del televisor lo puedes transformar en un Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el sistema se inicia por primera vez, aparece una configuración guiada en pantalla donde el usuario debe conectarse a la red WiFi e ingresar algunos datos básicos.

En ciertos casos, el proceso puede simplificarse aún más utilizando un teléfono móvil para sincronizar automáticamente la cuenta y la conexión inalámbrica.

Una alternativa económica frente a comprar un Smart TV

El crecimiento de las plataformas de streaming cambió completamente la manera en que las personas consumen entretenimiento. Sin embargo, no todos los usuarios están dispuestos a renovar un televisor que todavía funciona correctamente.

Por ello, los dispositivos HDMI se convirtieron en una alternativa económica para modernizar equipos antiguos sin realizar una inversión elevada.

TV Box funciona como un Smart TV.
TV Box funciona como un Smart TV. (Foto: Difusión)

Además de reducir costos, esta opción también ayuda a extender la vida útil de los televisores y disminuir la generación de residuos electrónicos, un problema cada vez más relevante a nivel global.

Fabricantes como Google, Amazon, Roku y Xiaomi cuentan actualmente con dispositivos diseñados específicamente para este propósito.

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