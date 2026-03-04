Tecno

Steam: cómo conseguir más de 100 juegos gratis para tu PC

Entre los títulos gratuitos destacan Counter-Strike 2, Dota 2 y Marvel Rivals

Steam ofrece un amplio catálogo de juegos gratuitos, entre los que se destacan Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: BATTLEGROUNDS y Marvel Rivals.

Para descargar estos y otros títulos sin costo, solo necesitas crear una cuenta en Steam, instalar la aplicación en tu computadora y buscar los juegos en la sección de “gratuitos” para añadirlos a tu biblioteca.

Lista de juegos gratis en Steam

  • World of Tanks
  • SCP: Secret Laboratory
  • Blood Strike
  • MY HERO ULTRA RUMBLE
  • SMITE 2
  • Path of Exile
  • Goose Goose Duck
  • Fallout Shelter
  • Stumble Guys
  • Russian Fishing 4
  • World of Tanks Blitz
  • Shadowverse: Worlds Beyond
  • Once Human
  • World of Warships
  • The First Descendant
  • Supermarket Together
  • Bongo Cat
  • Brawlhalla
  • Arena Breakout: Infinite
  • eFootball
  • THE FINALS
  • Aimlabs
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Where Winds Meet
  • The Sims 4
  • Team Fortress 2
  • Wuthering Waves
  • War Thunder
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
  • Warframe
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • Delta Force
  • VRChat
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Overwatch
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • My Singing Monsters
  • STAR WARS: The Old Republic
  • RISK: Global Domination
  • MARVEL SNAP
  • IdleOn - The Idle RPG
  • Revolution Idle
  • Fishing Planet
  • Persona5: The Phantom X
  • PUBG: BLINDSPOT
  • Summoners’ War: Sky Arena
  • Guild Wars 2
  • Sky: Niños de la Luz
  • Lost Ark
  • Unturned
  • Age of Empires III: Definitive Edition
  • Cell to Singularity - Evolution Never Ends
  • Palia
  • Albion Online
  • KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial
  • skate.
  • Dark and Darker
  • Enlisted
  • EVE Online
  • GrandChase
  • Mecha BREAK
  • Rec Room
  • Shop Titans
  • VPetStar Trek Online
  • Infinity Nikki
  • Idle Slayer
  • Muck
  • Action Taimanin
  • Combat Master: Season 5
  • Torchlight: Infinite
  • DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA
  • Crush Crush
  • Strinova
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Throne and Liberty
  • ONE PIECE Bounty Rush
  • One-armed robber
  • MapleStory
  • War of Dots
  • Asphalt Legends
  • Might & Magic Fates - Heroes TCG
  • Bloons TD Battles 2
  • Grapples Galore
  • Clicker Heroes
  • Duet Night Abyss
  • Soccer Manager 2026
  • Drift Legends 2
  • SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS
  • Texas Hold’em Poker: Pokerist
  • The Lord of the Rings Online
  • FPS Chess
  • AdVenture Capitalist
  • The Spike Cross
  • Banana
  • Morimens
  • Business Tour - Board Game with Online Multiplayer
  • SMITE
  • Command & Conquer Generals Zero Hour
  • PROJECT: PLAYTIME
  • Crusader Kings II
Cómo descargar juegos gratis en Steam

El proceso para descargar juegos gratis en Steam es el siguiente:

  1. Crea una cuenta en Steam Ingresa a store.steampowered.com y regístrate con tu correo electrónico.
  2. Descarga e instala la aplicación de Steam Desde el sitio oficial, descarga el instalador y sigue las instrucciones para instalar Steam en tu computadora.
  3. Inicia sesión en Steam Abre la aplicación e ingresa con tu cuenta.
  4. Busca juegos gratuitos En la tienda, selecciona la categoría ‘Free to Play’ o escribe el nombre del juego en el buscador.
  5. Añade el juego a tu biblioteca Haz clic en ‘Jugar’ o ‘Obtener’ para agregarlo gratis a tu colección.
  6. Instala y juega Ve a tu biblioteca, selecciona el juego y pulsa “Instalar” para comenzar la descarga. Una vez finalizada, podrás jugar sin costo.
En qué otro sitio encontrar juegos gratis para PC

Otra opción para conseguir juegos gratis para PC es Epic Games Store. En esta plataforma, cada semana se ofrecen títulos gratuitos que puedes añadir permanentemente a tu biblioteca.

Solo necesitas crear una cuenta, descargar el launcher de Epic Games e iniciar sesión. Luego, accede a la sección de juegos gratuitos, reclama los títulos disponibles y descárgalos para jugar cuando quieras, sin costo.

Qué juegos gratis se pueden encontrar

Algunos juegos gratis de Epic Games Store son:

  • Nobody Wants to Die
  • Trenches
  • Retired Steel
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • BULLET YEETERS
  • Gunnies
  • Hellmaster: The Legend of Dante
  • Accordion Solitaire
  • Hunter’s Arena: Revolution
  • Eternal League

