Todo sobre el regreso de BTS: respuestas a las preguntas más buscadas en Google, su álbum ‘Arirang’ y show

BTS vuelve con ARIRANG, su nuevo álbum después de un hiato grupal. (Créditos: BIGHIT)

BTS ha publicado su nuevo álbum, Arirang, tras casi cuatro años sin lanzamientos, lo que ha generado una intensa actividad en Google por parte del fandom Army, interesado en conocer fechas y detalles de los próximos eventos especiales.

Para empezar, el nuevo álbum ya se estrenó. En Latinoamérica, el lanzamiento estuvo disponible para la mayoría de los países durante la noche del 19 de marzo o en la madrugada del 20 de marzo, según el huso horario local.

Arirang ya puede escucharse en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y en la aplicación Weverse. El lanzamiento estableció un nuevo récord al superar los4,5 millones de pre-guardados en Spotify, la cifra más alta alcanzada por un artista asiático en la plataforma.

En Spotify se puede encontrar la totalidad del nuevo álbum de BTS. (Spotify)

A continuación, las preguntas más frecuentes en Google sobre BTS y sus lanzamientos a partir de Arirang.

Cuándo es el concierto The Return y cómo verlo

El grupo BTS ofrecerá un concierto gratuito titulado The Return el sábado 21 de marzo en la Plaza Gwanghwamun de Seúl. El evento será transmitido a nivel mundial a través de Netflix.

La transmisión del concierto iniciará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 20:00 en Corea del Sur (KST).

En América Latina, los horarios serán los siguientes: en México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua comenzará a las 5:00 a.m. ; en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador a las 6:00 a.m.; en Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay a las7:00 a.m.; y en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a las 8:00 a.m..

La icónica banda de K-pop BTS se presenta en una producción oficial en vivo, ahora disponible para streaming exclusivamente en Netflix. (Infobae)

Para los espectadores en España, la transmisión estará disponible a partir de las 12:00 p.m.

“Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como reuniones globales, con fans que ponen alarmas, se toman largas pausas para el almuerzo o se quedan despiertos hasta tarde para poder vivir el momento juntos. Y como el programa sigue el horario de máxima audiencia de Corea, los espectadores en el continente americano lo verán temprano por la mañana”, dijo Netflix en un comunicado.

Además, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental BTS: THE RETURN, que retrata el proceso de reunión del grupo tras completar el servicio militar obligatorio.

El lanzamiento del nuevo álbum de BTS será seguido de una serie de eventos. REUTERS/Jack Taylor

Qué significa Arirang

El término Arirang corresponde a una canción considerada el himno nacional no oficial de Corea del Sur. Esta pieza representa la identidad cultural coreana, la nostalgia y el reencuentro, valores que están en el centro del nuevo álbum de BTS, el primero tras finalizar el servicio militar en 2025.

Habrá gira mundial en 2026

Está confirmada la gira mundial ARIRANG World Tour para 2026. Ya se anunciaron fechas en ciudades como Londres (Estadio Tottenham Hotspur en julio) y Ciudad de México (Estadio GNP Seguros en mayo). Así como en Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid.

Qué es el “Easter Egg” de BTS en Google

Actualmente, al buscar BTS en Google, aparece un ícono de un barco en una botella, que hace referencia al videoclip del nuevo sencillo “SWIM”.

Los usuarios pueden encontrar un easter egg al buscar BTS en Google. (Google)

Al pulsar este símbolo, se activa una búsqueda del tesoro interactiva donde los usuarios deben resolver trivias para desbloquear tarjetas digitales. Según Google, ya se han completado más de 16 millones de misiones en esta dinámica.

Lo qué necesitas saber sobre el álbum Arirang de BTS

El nuevo álbum de BTS está compuesto por 14 canciones, entre las que destacan títulos como Body to Body, Hooligan, Aliens y FYA 2.0. La canción principal es SWIM, cuyo video musical cuenta con la participación de la actriz Lili Reinhart.

El álbum incluye colaboraciones con reconocidos productores internacionales, entre ellos Diplo y Kevin Parker (líder de Tame Impala). Con una propuesta musical diversa y la presencia de invitados de alto perfil, el lanzamiento refuerza la proyección global del grupo en esta nueva etapa.