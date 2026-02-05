Los autos de BTS: así es la tecnología que usan los integrantes de la banda de K-pop

Los miembros de BTS eligen automóviles de alta gama que combinan tecnología avanzada y rendimiento deportivo. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

La banda surcoreana BTS ha alcanzado una proyección internacional que trasciende la música, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Los integrantes del grupo despiertan el interés de millones por los aspectos más cotidianos de sus vidas, incluyendo sus preferencias a la hora de elegir un auto.

Para quienes buscan conocer qué modelos forman parte del garaje de los artistas surcoreanos, el análisis de cada auto revela un despliegue de innovación y prestaciones.

Cada integrante de BTS ha seleccionado vehículos que responden tanto a sus necesidades personales como a los avances tecnológicos de la industria automotriz. A continuación, se expone la tecnología y el rendimiento de los autos que conducen Jungkook, Suga (Yoongi), J-Hope, Taehyung (V), Jin, Jimin y Namjoon (RM).

Qué tecnología distingue al Mercedes-Benz AMG GT 63 S de Jungkook

El Mercedes-Benz AMG GT 63 S de Jungkook ofrece potencia y precisión gracias a su motor V8 biturbo y tracción integral inteligente. (Foto: Mercedes-Benz)

El Mercedes-Benz AMG GT 63 S destaca como uno de los modelos más potentes dentro de la colección de Jungkook. Este sedán deportivo incorpora un motor V8 biturbo de 4.0 litros capaz de entregar hasta 639 caballos de fuerza y 900 Nm de torque.

La inclusión del sistema de tracción integral AMG Performance 4MATIC+ permite un control avanzado de la potencia, con la opción de activar el modo “Drift”, que distribuye la fuerza únicamente al eje trasero.

La transmisión AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, diseñada para ofrecer cambios casi instantáneos, complementa el rendimiento del vehículo, facilitando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3.2 segundos.

Cómo se diferencia el Porsche 911 Carrera de J-Hope

El Porsche 911 Carrera elegido por J-Hope representa una visión clásica de la ingeniería alemana. El modelo incorpora un motor bóxer de seis cilindros biturbo y la reconocida transmisión PDK de doble embrague, considerada una de las más eficientes a nivel mundial.

J-Hope conduce un Porsche 911 Carrera equipado con transmisión PDK de doble embrague y suspensión activa para una experiencia de manejo conectada. (Foto: Porsche)

Además, el vehículo integra el sistema PASM (Porsche Active Suspension Management), que ajusta la dureza de la amortiguación en milisegundos según las condiciones del terreno.

Cómo opera el Hyundai Palisade de Suga

El Hyundai Palisade de Suga (Yoongi) responde a la búsqueda de espacio y practicidad en un SUV de tres filas. El modelo equipa un motor V6 de 3.8 litros y el sistema Hyundai SmartSense, que reúne una serie de funciones de asistencia avanzada.

Entre ellas, destaca la conducción autónoma de nivel 2, con asistencia de seguimiento de carril y prevención de colisiones frontales.

Qué innovaciones incorpora el Lamborghini Aventador S de Jin

El Lamborghini Aventador S, propiedad de Jin, se distingue por su motor V12 atmosférico de 6.5 litros, una rareza dentro de la industria automotriz contemporánea.

El Lamborghini Aventador S de Jin incorpora un motor V12 atmosférico y dirección en las cuatro ruedas para mayor agilidad y estabilidad. (Foto: Lamborghini)

La dirección en las cuatro ruedas constituye una de las tecnologías más avanzadas del modelo, mejorando su agilidad en maniobras a baja velocidad y la estabilidad al tomar curvas a alta velocidad.

El modelo muestra un enfoque en la aerodinámica, con un sistema de alerón trasero adaptativo que se despliega y divide en tres partes para optimizar la carga sobre el eje posterior.

Qué soluciones de terreno y confort integra el Range Rover de Jimin

El Range Rover utilizado por Jimin incorpora el sistema Terrain Response 2, diseñado para detectar de manera automática el tipo de superficie y adaptar la configuración del vehículo.

Este sistema ajusta el diferencial y la altura de la suspensión neumática según si el automóvil transita sobre arena, nieve o roca. Asimismo, la tecnología del modelo contribuye a mantener el equilibrio entre el prestigio británico y la comodidad.

Cuáles son las prestaciones del Genesis GV80 de Taehyung en tecnología

Taehyung prefiere el Genesis GV80, un SUV con suspensión controlada electrónicamente y pantalla OLED de 27 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taehyung (V) optó por el Genesis GV80, un SUV que incorpora innovaciones orientadas al confort y la seguridad. El modelo suele equipar un motor V6 turbo de 3.5 litros y destaca por su suspensión controlada electrónicamente con previsualización de carretera.

Este sistema utiliza una cámara frontal para detectar baches y ajustar la suspensión antes de que el vehículo los atraviese. La tecnología del GV80 incluye una pantalla OLED de 27 pulgadas en las versiones más recientes, lo que refuerza su perfil como un centro de conectividad y entretenimiento.

En qué destaca el Audi RS4 Avant de Namjoon

El Audi RS4 Avant asociado a Namjoon (RM) se caracteriza por su motor V6 biturbo de 2.9 litros TFSI y el sistema de tracción quattro, con diferencial deportivo.

Este sistema distribuye el par de manera selectiva entre las ruedas traseras, eliminando el subviraje y otorgando mayor agilidad a pesar del tamaño del vehículo. Asimismo, el modelo se define como un “sleeper”, es decir, un auto de apariencia familiar que esconde un alto rendimiento.