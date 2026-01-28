Cómo la tecnología mantiene vivo a BTS mientras el grupo prepara sus shows

BTS suma más de 47.200 millones de streams en Spotify y 26.700 millones de vistas en YouTube en 2025. (Reuters)

La banda surcoreana BTS sostiene una relevancia global ininterrumpida gracias a la tecnología, que potencia su presencia en las búsquedas, redes sociales y plataformas de streaming, mientras los integrantes cumplen obligaciones y preparan sus próximos espectáculos. El grupo se ha consolidado como referente en el universo digital.

Tendencia constante en Google y redes sociales

BTS mantiene un dominio histórico en buscadores y plataformas sociales. En 2025, la agrupación fue reconocida como la boyband más buscada en toda la historia de Google. Durante ese año, a pesar del servicio militar obligatorio de sus miembros, BTS continuó como el grupo de K-pop número uno en búsquedas globales, mientras que V (Kim Taehyung) encabezó las consultas en 77 de los 81 países analizados por Google Trends.

Eventos como las presentaciones del grupo en los Premios Grammy han generado picos de hasta un 700% en el interés de búsqueda. En el entorno de redes sociales, el impacto de BTS se traduce en cifras récord: más de 26.700 millones de vistas en YouTube y más de 47.200 millones de streams en Spotify durante 2025. En Instagram, los miembros superan los 69 millones de seguidores, situándose entre las figuras más influyentes a nivel mundial.

BTS se posicionó como la boyband más buscada de la historia en Google, superando récords durante 2025. (Infobae América)

El papel del fandom, conocido como ARMY, es central. Esta comunidad utiliza plataformas como X (Twitter) y TikTok para sostener al grupo en las tendencias diarias y provocar que canciones de años anteriores, como “Who” de Jimin, resurjan y dominen listas de ventas actuales.

Protagonismo en series y documentales de streaming

La estrategia digital de BTS se apoya también en su catálogo audiovisual, distribuido en las principales plataformas de streaming. Disney+ se consolidó como el principal aliado para contenidos originales del grupo, lanzando la docuserie BTS Monuments: Beyond The Star, que repasa los primeros diez años de carrera, y el reality de viajes Are You Sure?!, protagonizado por Jimin y Jungkook.

Otras producciones como In the SOOP: Friendcation, con V y la Wooga Squad, y documentales individuales —j-hope IN THE BOX y SUGA: Road to D-DAY— amplían la presencia del grupo en la plataforma. Netflix ofrece el reality Kian’s Bizarre B&B, donde Jin participa como personal de un hospedaje, y el documental Bring The Soul: The Movie. El K-drama Hwarang, con el debut actoral de V, también figura entre los títulos destacados.

BTS Monuments: Beyond the Star es una de las series más recientes del grupo surcoreano. (Disney+)

En Prime Video, la docuserie Hope on the Street explora la pasión de j-hope por el baile, mientras que Jinny’s Kitchen muestra a V como parte de un restaurante coreano en México. La plataforma oficial Weverse reúne series emblemáticas como Run BTS!, Bon Voyage y BTS GAYO, afianzando el vínculo entre el grupo y su audiencia global.

El rol digital y social de sus fans

El fenómeno ARMY trasciende la categoría de seguidor tradicional. La comunidad opera como una red descentralizada a través de fanbases especializadas por país o función, coordinando campañas y actividades que impactan más allá del entorno musical.

En plataformas como X y Weverse, ARMY organiza votaciones y acciones de streaming que han permitido alcanzar récords como las 101,1 millones de vistas de “Dynamite” en 24 horas. Tutoriales y calendarios digitales optimizan la participación global.

El fandom ARMY impulsa campañas digitales y logra hitos como igualar donaciones a causas sociales. (Reuters)

El activismo y la filantropía digital constituyen otro pilar: en 2020, el fandom igualó la donación de USD 1 millón realizada por el grupo a Black Lives Matter en menos de 24 horas. Además, impulsan constantes campañas benéficas y han logrado intervenir en eventos políticos, como el mitin de Tulsa en Estados Unidos, y proteger protestas sociales.

El impacto económico y cultural es notorio. El ecosistema generado por BTS y su fandom aporta más de USD 4.900 millones anuales al PIB de Corea del Sur. El fenómeno también incentiva el turismo y el aprendizaje del idioma coreano, mientras la mención de cualquier producto por un miembro del grupo suele agotar existencias a nivel mundial en pocas horas. La tecnología y la comunidad global han convertido a BTS en un caso único en la industria musical actual.