Gemini llega a las Mac de Apple: busca competir de manera directa con OpenAI y Anthropic

Google empezó a probar Gemini en Mac. (Imagen ilustrativa)

La competencia por dominar la inteligencia artificial en dispositivos personales se intensifica. Google ha comenzado a probar una aplicación dedicada de Gemini para computadoras Mac de Apple, con el objetivo de competir de forma directa con soluciones ya consolidadas como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic, que actualmente cuentan con presencia nativa en este ecosistema.

Según información difundida por Bloomberg, la compañía inició esta semana la distribución de una versión preliminar de la app entre un grupo reducido de usuarios, en el marco de un programa privado de pruebas.

Esta fase permitirá recoger retroalimentación, detectar errores y ajustar el funcionamiento antes de un eventual lanzamiento público. Aunque no se ha confirmado una fecha oficial, el inicio de estas pruebas sugiere que el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada.

Google empezó a trabajar en una app de Gemini para Mac. (Apple)

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, Google ha advertido a los testers que se trata de una versión temprana, limitada a funciones esenciales. Esto indica que la versión final incorporará herramientas más completas, alineadas con la creciente demanda de asistentes de inteligencia artificial capaces de integrarse de forma profunda en la productividad diaria.

El desarrollo de Gemini para Mac se enmarca en una carrera cada vez más agresiva entre las principales tecnológicas. El objetivo es posicionar sus asistentes directamente en los dispositivos de los usuarios, eliminando la dependencia del navegador y facilitando un acceso más fluido durante las tareas cotidianas.

Hasta ahora, quienes utilizan Gemini en Mac deben hacerlo desde la web, lo que supone una desventaja frente a aplicaciones nativas que ofrecen una experiencia más integrada.

Google busca que Gemini se integre al sistema nativo de la Mac para competir con ChatGPT y Claude. (Infobae América)

Entre las funciones que Google está probando destacan capacidades multimodales, como la generación de imágenes, video, música, tablas y gráficos. Además, el sistema podrá realizar análisis matemáticos, procesar información compleja y responder consultas contextuales.

También se espera que permita analizar documentos y archivos multimedia cargados desde el dispositivo, ampliando su utilidad más allá de la conversación tradicional.

Otra de las características en desarrollo es la capacidad de búsqueda en la web, junto con la posibilidad de revisar conversaciones anteriores para ofrecer respuestas personalizadas. Este enfoque apunta a convertir a Gemini en un asistente más completo, capaz de adaptarse al contexto y a las necesidades específicas de cada usuario.

Gemini quiere convertirse en un asistente completo para los usuarios de Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los avances más relevantes es la función denominada “Desktop Intelligence”. Esta herramienta permitirá que Gemini interactúe con otras aplicaciones del sistema operativo, como el calendario, para enriquecer sus respuestas con información contextual. Según se desprende del código de la aplicación, esta función también podría acceder a elementos visibles en pantalla, siempre que el usuario lo autorice.

Este tipo de integración representa un salto en la evolución de los asistentes de IA, que pasan de ser herramientas aisladas a convertirse en una capa activa dentro del sistema operativo.

Sin embargo, también plantea interrogantes sobre privacidad y manejo de datos, aspectos que podrían influir en su adopción. Google ha señalado que estas funciones solo estarán activas cuando el usuario utilice la aplicación, con el fin de limitar el acceso continuo a la información.

Google sigue apostando por su IA Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El desarrollo de Gemini para Mac también refleja un movimiento estratégico más amplio dentro de Google. La compañía ha reorganizado sus equipos para acelerar la integración de inteligencia artificial en sus productos, en un contexto donde la competencia con OpenAI, Anthropic y otros actores se intensifica.

En paralelo, Apple también trabaja en sus propias soluciones basadas en inteligencia artificial. Reportes previos indican que la compañía desarrolla un nuevo sistema para Siri que formaría parte de futuras versiones de iOS y macOS, lo que añade otra capa de competencia en este segmento.

En este escenario, la llegada de Gemini a Mac no solo busca igualar condiciones frente a sus rivales, sino también consolidar la presencia de Google en un ecosistema donde hasta ahora tenía una participación más limitada.