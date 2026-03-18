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Google expande su función Inteligencia Personal: no solo estará disponible para usuarios de pago

Desde recomendaciones basadas en tus compras y fotos hasta itinerarios de viaje a medida, esta IA ofrece ahora una experiencia mucho más afinada para usuarios comunes

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Personal Intelligence permite que la
Personal Intelligence permite que la IA de Google adapte sugerencias basadas en correos, fotos y otras aplicaciones conectadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google anunció la expansión de Inteligencia Personal (Personal Intelligence), una función que permite a su asistente de inteligencia artificial (IA) adaptar sus respuestas utilizando la información almacenada en los principales servicios del ecosistema Google, como Gmail y Google Fotos.

Hasta ahora, esta herramienta estaba disponible solo para usuarios de pago, pero desde esta semana se ofrece a todos los usuarios en Estados Unidos en el modo AI de Search, la app Gemini y Gemini en Chrome.

Qué es Personal Intelligence y cómo funciona

Personal Intelligence permite que la IA de Google actúe de manera más personalizada, conectando datos de diferentes aplicaciones para ofrecer sugerencias y respuestas relevantes según el contexto del usuario. Por ejemplo, si alguien busca una marca específica de zapatillas que compró anteriormente, la función puede rastrear correos electrónicos de confirmación de compra en Gmail y fotos almacenadas en Google Fotos para identificar el modelo exacto.

Gemini utiliza información de Gmail
Gemini utiliza información de Gmail y Chrome para ofrecer recomendaciones personalizadas en búsquedas y compras en línea. (Composición Infobae: blog.google / Difusión)

En el caso de la planificación de viajes, Gemini puede sugerir itinerarios basados en reservas de hotel encontradas en la bandeja de entrada o en recuerdos familiares registrados en fotografías.

A diferencia de otras IA que solo responden a preguntas directas, Personal Intelligence integra información de múltiples fuentes para anticipar necesidades y personalizar recomendaciones. Según Google, la función está desactivada por defecto y el usuario puede elegir si la activa, así como seleccionar qué servicios desea vincular y cuándo revocar el acceso.

Ejemplos prácticos: compras, viajes y más

Entre los casos de uso destacados se encuentra la compra inteligente. Si un usuario busca neumáticos, Gemini puede analizar fotos de su auto y facturas encontradas en Gmail para sugerir opciones adaptadas tanto al vehículo como a las costumbres de viaje. Para quienes planean unas vacaciones, Personal Intelligence cruza datos sobre reservas de hotel y preferencias previas de viaje para crear itinerarios personalizados.

Google garantiza que la IA
Google garantiza que la IA solo accede a datos para responder consultas, sin entrenar sus modelos directamente en el contenido personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso puede recomendar restaurantes o actividades basándose en los lugares que el usuario ha visitado antes o en fotos de comidas que ha compartido.

En el caso de la búsqueda de productos, como una cartera para combinar con zapatos recientes, la IA puede sugerir accesorios que coincidan en color o estilo, basándose en las últimas compras detectadas en el correo o en el historial de navegación en Chrome. Todo esto se realiza sin que Gemini entrene sus modelos directamente sobre el contenido de Gmail o Google Fotos; en su lugar, utiliza los datos solo para responder a las consultas específicas del usuario.

Control y privacidad para el usuario

Google subraya que Personal Intelligence está desactivada por defecto y que el usuario tiene el control total para activarla o desactivarla en cualquier momento. Para comenzar a utilizar la función, basta con acceder a la app o web de Gemini, ir a Ajustes > Personal Intelligence y elegir las aplicaciones que se desean vincular.

La herramienta se lanzó para
La herramienta se lanzó para cuentas personales en Estados Unidos y se integra con AI Mode en Search, la app Gemini y Gemini en Chrome. (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

Asimismo, es posible iniciar chats temporales sin personalización o desconectar el acceso a los servicios en cualquier momento.

La empresa también aclara que esta novedad está disponible exclusivamente para cuentas personales de Google, excluyendo a usuarios de Workspace empresarial, educativo o corporativo. Además, el despliegue se hace de forma gradual y, por ahora, solo está habilitado en Estados Unidos para los modos de búsqueda de IA, la aplicación Gemini y Gemini en Chrome, incluyendo a los usuarios del servicio gratuito.

El enfoque multimodal de Personal Intelligence busca que la IA de Google no solo responda preguntas básicas, sino que conecte los puntos de la vida digital del usuario para ofrecer recomendaciones más útiles y personalizadas. Desde compras hasta planificación de viajes o sugerencias de ocio, la función representa un paso adelante en la integración de la inteligencia artificial con el día a día de las personas, siempre bajo el control y las preferencias de cada usuario.

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