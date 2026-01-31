Apple vuelve a perder expertos en IA: talentos se fueron a Google y Meta en plena renovación de Siri

Apple enfrenta fuga de talentos en IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple atraviesa un nuevo episodio de fuga de talento en inteligencia artificial. En las últimas semanas, al menos cuatro investigadores clave de IA abandonaron la compañía, junto con un alto ejecutivo vinculado al desarrollo de Siri, para incorporarse a empresas rivales como Meta y Google DeepMind.

Las salidas se producen en un momento sensible para la firma de Cupertino, que busca relanzar su asistente de voz y reforzar su estrategia de IA tras varios retrasos y una recepción tibia de sus primeras funciones basadas en esta tecnología.

Según personas familiarizadas con el tema, los investigadores Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang y Zirui Wang dejaron Apple recientemente. Yang optó por fundar una nueva empresa, mientras que You y Bailin Wang se sumaron a Meta.

Investigadores del área de inteligencia artificial de Apple, se fueron a otras empresas.

En particular, You se integró al equipo de investigación Superintelligence de Meta, y Wang pasó a trabajar en el área de recomendaciones de la compañía. Por su parte, Zirui Wang se incorporó a Google DeepMind, unidad que actualmente colabora con Apple en el desarrollo de modelos fundamentales de IA.

A estas bajas se suma la salida de Stuart Bowers, uno de los ejecutivos más relevantes de Apple vinculados a Siri, quien también se unió a Google DeepMind. Bowers había tenido un rol central en el fallido proyecto del vehículo autónomo de Apple y, posteriormente, fue parte del equipo encargado de redefinir el funcionamiento del asistente de voz. En el último año, su trabajo se enfocó en mejorar la capacidad de Siri para interpretar y responder a las consultas de los usuarios, bajo la supervisión del nuevo jefe del asistente, Mike Rockwell.

Las deserciones refuerzan la percepción de inestabilidad dentro de la división de inteligencia artificial de Apple. La compañía ha tenido dificultades para mantenerse al ritmo de competidores como Google, Meta y OpenAI, y la decisión de subcontratar parte de su tecnología de IA a Google generó malestar interno. En los últimos seis meses, Apple ha perdido a más de una docena de investigadores especializados en IA, muchos de ellos integrantes de su equipo de Modelos Fundamentales (AFM, por sus siglas en inglés).

Antes del lanzamiento de la nueva Siri, investigadores de IA de Apple decidieron irse a otras empresas.

El grupo AFM es responsable de desarrollar la tecnología base que sustenta la plataforma de Inteligencia de Apple. Este equipo ha estado bajo un fuerte escrutinio tras los retrasos en el lanzamiento de la nueva versión de Siri y la recepción moderada de las funciones actuales de IA. Durante el verano pasado, el entonces líder del grupo, Ruoming Pang, también dejó la empresa para incorporarse a Meta. Actualmente, el equipo está dirigido por el investigador Zhifeng Chen.

Las salidas se producen tras una reorganización interna de gran escala. El año pasado, el CEO Tim Cook decidió apartar a John Giannandrea, quien había liderado la estrategia de IA durante años, y trasladó la responsabilidad al jefe de software, Craig Federighi. Además, Apple incorporó a Amar Subramanya, exejecutivo de Google y Microsoft, para supervisar áreas clave del desarrollo de inteligencia artificial.

Pese a estas dificultades, Apple mantiene una posición financiera sólida. La compañía reportó recientemente resultados trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, con ingresos que incluyeron más de 85.000 millones de dólares en ventas de iPhone. Sin embargo, la falta de avances contundentes en IA y la continua pérdida de talento han impactado en el desempeño de sus acciones y en la percepción de su capacidad para liderar la próxima etapa tecnológica.

Apple presenta fuga de talentos en medio del desarrollo de la nueva Siri.

De cara al futuro, Apple trabaja en dos nuevas versiones de Siri. Una actualización a corto plazo incorporará el uso de datos personales para ofrecer respuestas más contextualizadas, mientras que una revisión más ambiciosa, prevista para finales de este año, apostará por una interfaz tipo chatbot. Ambas versiones se apoyarán en una nueva arquitectura basada en modelos desarrollados junto a Google, aunque la empresa insiste en que seguirá utilizando modelos propios en los dispositivos.

Durante una reciente conferencia con analistas, Cook defendió la colaboración con Google al señalar que ofrece “la base más capaz” para los modelos de IA de Apple. Aun así, la compañía ha dejado claro que no planea depender indefinidamente de socios externos, en un contexto donde la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial es cada vez más intensa.