Tecno

El botón del aire acondicionado que pocos usan y baja un 30% su consumo de energía

Una función inteligente ajusta automáticamente la potencia y la temperatura del electrodoméstico y puede ayudar a reducir la factura mensual

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Desde el control remoto se
Desde el control remoto se puede acceder a este modo que está habilitado en modelos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo ECO de los sistemas de aire acondicionado representa una opción eficaz para quienes buscan equilibrar el confort térmico en el hogar con la reducción de la factura eléctrica durante los meses de mayor demanda.

Esta función, presente en la mayoría de los modelos de electrodomésticos actuales, permite ajustar el consumo energético en cada uso sin sacrificar la temperatura deseada.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), activar el modo ECO reduce el gasto de energía hasta en un 30%, una gran diferencia para los usuarios que dependen cotidianamente de este tipo de climatización.

Cuánto dinero puedes ahorrar al activar el modo ECO

Esta opción es útil cuando
Esta opción es útil cuando el aire acondicionado se utiliza de forma frecuente y se quiere ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras de la OCU muestran que, al mantener el aparato encendido durante 8 horas diarias en modo estándar, el consumo mensual es de 1.000 Wh por jornada, lo que eleva el costo en países como España a casi 50 euros mensuales.

Sin embargo, utilizando el modo ECO, este gasto desciende a menos de 35 euros, reflejando un ahorro concreto de más de 15 euros al mes. El cálculo se realizó utilizando como referencia un sistema tipo split, 22 días de uso mensual y un precio de 0,23 euros por kWh.

De qué forma opera el modo ECO en el aire acondicionado

La funcionalidad del modo ECO radica en la capacidad del aparato para ajustar automáticamente la potencia de funcionamiento y modificar la temperatura de consigna. En la práctica, el sistema eleva algunos grados el objetivo cuando enfría o los reduce al calentar.

El confort térmico se mantiene
El confort térmico se mantiene en la mayoría de los usuarios a pesar del límite en el rango de temperatura del modo ECO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ajuste se acompaña frecuentemente del modo Aleteo, presente en ciertos modelos, que distribuye el flujo de aire de manera más homogénea dentro de la habitación. Con esta mejora, la sensación térmica se mantiene placentera y la necesidad de establecer temperaturas muy bajas se reduce de gran manera.

La OCU subraya que la diferencia percibida en términos de confort suele ser mínima para la mayoría de los usuarios, incluso cuando el modo ECO limita el rango de temperatura.

La función se equilibra con la demanda real de frío o calor, de modo que la eficiencia energética se optimiza sin sacrificar el bienestar ambiental. Al complementarse con la activación del modo Aleteo, se logra un ambiente agradable aún con un consumo energético más bajo, al favorecer la distribución uniforme del aire.

Cómo aparece señalizado el modo ECO y cómo se activa

La función ECO puede encontrarse
La función ECO puede encontrarse bajo distintos nombres según el fabricante, como ‘Ahorro Energético’ o ‘Energy Saver’. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad del modo ECO es una característica común en los aires acondicionados comercializados en la actualidad, aunque el nombre de la función o la forma de activación pueden cambiar según el fabricante.

En los controles remotos, puede identificarse como “ECO”, “Ahorro energético” o “Energy Saver”. La activación se realiza mediante el botón correspondiente del mando o directamente en el panel de control del aparato, que ajustará automáticamente los parámetros de funcionamiento.

Qué otras medidas permiten un uso más eficiente del aire acondicionado

La OCU sugiere consultar el manual de usuario para identificar opciones adicionales de personalización, porque cada modelo puede ofrecer funcionalidades específicas que potencien los beneficios del modo ECO.

Es clave limpiar los filtros
Es clave limpiar los filtros del aparato para mejorar su rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, el ahorro puede ampliarse combinando esta función con resultados prácticos como el aislamiento térmico de ventanas y puertas, el uso de cortinas especializadas y un mantenimiento regular del electrodoméstico.

Para asegurar un rendimiento óptimo y un ahorro energético constante, el mantenimiento preventivo del aire acondicionado debe realizarse al menos dos veces al año, preferiblemente antes del verano y el invierno. En entornos con uso intensivo o alta presencia de polvo, se deben limpiar los filtros mensualmente.

Asimismo, expertos subrayan la importancia de la programación para evitar un funcionamiento innecesario y de las revisiones periódicas para optimizar el rendimiento. Así, sumado a la utilización adecuada del modo ECO, el conjunto de estos hábitos favorece una administración eficiente de la climatización doméstica.

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