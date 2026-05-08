La IA Claude ya puede usar información de tus aplicaciones de Microsoft Office: así funciona

La integración de Claude, el sistema de inteligencia artificial de Anthropic, en el ecosistema de Microsoft Office, comenzó en 2025. (Composición Infobae)

La compañía Anthropic formalizó en 2025 la integración de Claude, su sistema de inteligencia artificial, dentro del ecosistema de Microsoft Office. La novedad, ampliada durante 2026, permite a diversos tipos de usuario acceder a funcionalidades avanzadas de IA sin abandonar herramientas como Excel, Word y PowerPoint. Esta integración marca un avance concreto en la adopción de inteligencia artificial embebida en los flujos de trabajo empresariales.

Desde 2025, Claude está disponible como complemento dentro de Microsoft Office, permitiendo a los usuarios acceder a capacidades de inteligencia artificial directamente desde Excel, Word y PowerPoint. Esto facilita la automatización de tareas, el análisis avanzado de datos y la generación de contenido sin salir de las aplicaciones habituales del entorno Microsoft.

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Para organizaciones que ya utilizan el stack de Microsoft, la integración de Claude representa una vía directa para escalar capacidades analíticas y de redacción. Los usuarios pueden aprovechar el potencial de la IA sin migrar a nuevas plataformas ni alterar sus procesos internos.

La integración de Claude en Microsoft Office marca un avance en la adopción de inteligencia artificial dentro de los flujos de trabajo empresariales. (Europa Press)

Cuatro formas de integrar Claude en Microsoft 365

La integración abarca cuatro rutas principales, cada una diseñada para necesidades distintas:

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Claude en Word (beta)

La integración de Claude en Microsoft Word permite a los usuarios editar, revisar y analizar documentos empresariales directamente dentro de la aplicación, enfocándose en flujos de trabajo complejos y regulados, como el sector legal.

Disponible en fase beta para los planes Team y Enterprise, se instala desde el Microsoft Marketplace y se activa como un complemento estándar. Claude se integra de manera nativa con la función de “cambios controlados” de Word, generando sugerencias de edición que aparecen como cambios auditables, iguales a los que propondría un colega humano.

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El sistema preserva el formato original, estilos y numeraciones, y permite reescribir cláusulas, completar tablas o responder comentarios de otros revisores sin salir del entorno de Word. Su principal caso de uso es la revisión de contratos legales, donde puede analizar documentos con estructuras complejas y proponer modificaciones específicas, todo con trazabilidad y control editorial. Asimismo, permite realizar consultas directas sobre el contenido del documento y recibir respuestas con citas interactivas que llevan al pasaje exacto.

La IA de Anthropic facilita la revisión de contratos legales directamente en Word, preservando controles editoriales. (Europa Press)

Claude para Excel (beta)

Este complemento transforma Excel en un entorno de análisis asistido por inteligencia artificial. Una vez instalado desde el Centro de Administración de Microsoft 365, Claude aparece como panel lateral y habilita varias funciones:

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Generación de fórmulas: Claude sugiere, explica y depura fórmulas complejas, además de referenciar celdas específicas.

Comprensión de modelos financieros: El usuario puede consultar secciones completas, incluidos modelos DCF y cálculos WACC, y el sistema responde en lenguaje natural.

Actualizaciones seguras de supuestos: Claude actualiza valores respetando las dependencias de las fórmulas y resalta cada cambio realizado.

Construcción de plantillas: Permite generar modelos desde cero o completar estructuras existentes.

Comandos de habilidades: Skills como /debug o /clean-up están disponibles directamente en Excel.

Esta funcionalidad busca reducir el tiempo requerido para tareas antes asignadas a analistas junior. Está disponible para usuarios con suscripciones Pro, Max, Team y Enterprise de Anthropic.

El complemento de Claude en Excel permite generar y depurar fórmulas avanzadas con inteligencia artificial. (Captura/Anthropic)

Agente Researcher en Microsoft 365 Copilot

Todo usuario que cuente con la licencia de Microsoft 365 Copilot, tendrá la opción de que Claude potencie el agente Researcher, el cual puede sintetizar información de la web y de documentos internos para devolver resultados estructurados en bullets accionables. Esto resulta especialmente útil al construir reportes y fundamentar decisiones.

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La activación exige que el administrador de IT habilite los modelos de Anthropic desde el Centro de Administración de Microsoft 365. Esta función apunta a facilitar la investigación multietapa dentro de grandes organizaciones.

Conector Microsoft 365 (vía MCP)

Disponible en todos los planes de Claude, este conector virtual permite que la IA acceda y analice información almacenada en SharePoint, OneDrive, Outlook y Teams. El acceso es únicamente de lectura, lo que significa que Claude puede buscar y analizar, pero no modificar ni eliminar documentos ni enviar correos.

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Esta configuración fue diseñada para respetar los requisitos de seguridad y privacidad de las empresas. Los usuarios pueden generar resúmenes automáticos de reuniones, extraer insights de correos electrónicos y construir reportes ejecutivos sin herramientas externas.