Fin del aire acondicionado: nuevo dispositivo puede enfriar todo el hogar y ahorrar un 80% de energía

El aire acondicionado convencional puede ser reemplazado. (Canva)

Un nuevo sistema de climatización desarrollado en Europa promete cambiar la forma en la que se enfrían los hogares. Se trata de Caeli One, un dispositivo que, según su fabricante, puede reducir hasta en un 80% el consumo energético frente a los aires acondicionados tradicionales, al prescindir de compresores y gases refrigerantes.

A diferencia de los equipos convencionales, este nuevo sistema utiliza un principio natural para refrescar los ambientes: la evaporación del agua. Este método, conocido como refrigeración adiabática, permite disminuir la temperatura del aire sin recurrir a los sistemas de enfriamiento mecánico que caracterizan a los aires acondicionados clásicos.

De acuerdo con la empresa desarrolladora, el dispositivo es capaz de generar hasta 16 vatios de potencia de refrigeración por cada vatio de electricidad consumido, lo que representa una eficiencia operativa aproximadamente cinco veces superior a la de los sistemas tradicionales.

El aire acondicionado fue ser reemplazado por una nueva tecnología que gasta menos energía. (Foto: Caeli One)

La noticia ha despertado interés no solo por el ahorro energético, sino también por su impacto ambiental. Caeli One no emplea gases de efecto invernadero, elementos habituales en los aires acondicionados que contribuyen al calentamiento global en caso de fugas.

Además, su consumo de agua es relativamente bajo: durante una temporada completa de uso intensivo, estimada en cuatro meses, el dispositivo utiliza alrededor de un metro cúbico de agua. Según datos difundidos por la compañía, este volumen equivale al gasto de unas quince duchas y se encuentra muy por debajo del consumo anual promedio de agua por persona en países como Francia, donde supera los 50 metros cúbicos.

El funcionamiento del sistema es sencillo. El aire del ambiente circula a través de un circuito donde entra en contacto con agua. Al evaporarse, esta absorbe el calor, lo que permite expulsar aire más fresco hacia el interior del hogar. Al no contar con compresores, el equipo reduce tanto el consumo eléctrico como el ruido asociado al funcionamiento de los aires acondicionados convencionales.

El sistema que puede reemplazar al aire acondicionado tradicional. (Foto: Caeli One)

Este enfoque también simplifica la instalación, ya que no requiere una infraestructura compleja: basta con una toma eléctrica de 230 voltios, una conexión de agua mediante un tubo de pequeño diámetro y la colocación de dos cartuchos en una pared exterior. Según el fabricante, estas tareas pueden ser realizadas por un fontanero sin necesidad de obras mayores.

Otro de los puntos destacados del Caeli One es su bajo costo operativo. La combinación de menor consumo eléctrico y la ausencia de gases refrigerantes se traduce en un ahorro económico para los usuarios, especialmente en un escenario de tarifas energéticas en alza. Además, al reducir la demanda eléctrica en los meses de mayor calor, este tipo de tecnología podría contribuir a aliviar la carga sobre las redes de distribución, que suelen verse saturadas durante las olas de calor.

No obstante, el dispositivo también presenta limitaciones que deben ser consideradas. Su eficacia depende en gran medida de las condiciones climáticas. En zonas con alta humedad ambiental, la capacidad de enfriamiento puede disminuir de forma considerable, ya que el proceso de evaporación resulta menos eficiente.

Aire acondicionado puede gastar mucha energía en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, su rendimiento puede igualarse o incluso quedar por debajo del de un aire acondicionado tradicional. Asimismo, el sistema requiere una fuente constante de agua y un mantenimiento periódico para evitar la acumulación de minerales o la proliferación de bacterias en el circuito.

Otra desventaja es la falta de precisión en el control de la temperatura. A diferencia de los aires acondicionados convencionales, que permiten fijar grados exactos, el Caeli One ofrece un enfriamiento más gradual, lo que podría no satisfacer a usuarios que buscan ambientes completamente secos o temperaturas muy bajas. Además, su capacidad puede resultar insuficiente para espacios de gran tamaño.

Mientras estas nuevas tecnologías comienzan a ganar terreno, los especialistas recuerdan que quienes continúen utilizando aires acondicionados tradicionales pueden adoptar medidas para reducir su impacto energético. Ajustar la temperatura entre 23 °C y 25 °C, usar temporizadores, realizar un mantenimiento regular de los filtros y sellar puertas y ventanas son prácticas que ayudan a disminuir el consumo y evitar problemas de salud derivados de un mal funcionamiento del equipo.

En un escenario marcado por el cambio climático y la necesidad de optimizar el uso de la energía, dispositivos como Caeli One se presentan como una alternativa innovadora que, si bien no reemplaza por completo al aire acondicionado en todos los contextos, abre el camino hacia nuevas formas de climatización más eficientes y sostenibles.